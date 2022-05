Erste Testfahrt im neuen Mazda CX-60

Mazda CX-60 Ein SUV fürs Selbstvertrauen Neue Plattform, neuer Plug-in-Hybridantrieb, neue Ziele: Mit dem neuen CX-60 will Mazda ins Premium-Segment aufsteigen. Dave Schneider 30.05.2022, 10.14 Uhr

Mit dem neuen CX-60 wagt sich Mazda in ein neues Konkurrenz-Umfeld: Er ist grösser, stärker und edler als bisherige Modelle der Marke. Bild: zVg

Es ist nicht einfach, sich in Mazdas Nomenklatur für SUV-Modelle zurechtzufinden. Da war zunächst der Bestseller CX-5, der vor kurzem überarbeitet wurde. Hinzu kam der kleine CX-3, dann schob sich der CX-30 dazwischen – dieser hätte eigentlich CX-4 heissen müssen, doch weil es diese Modellbezeichnung in Japan bereits gibt, musste der Hersteller auf zwei Zahlenstellen ausweichen. Als Nächstes wurde der Elektro-Crossover MX-30 lanciert, der in diesem Jahr einen Reichweitenverlängerer in Form eines kleinen Wankelmotors erhält. Und nun folgen in Europa der grosse CX-60 und in einigen Jahren der noch grössere Siebenplätzer CX-80. In den USA sowie in einigen anderen nichteuropäischen Ländern werden hingegen die Modellreihen CX-50, CX-70 und CX-90 angeboten. Da verlieren selbst einige Markenvertreter den Überblick. Ob es bei diesen SUV-Modellen bleibt oder ob sogar noch weitere dazukommen, ist noch unklar. Klar ist hingegen: Der kleine Hersteller aus Hiroshima wird in den nächsten Jahren weitere neue Modelle auf den Markt bringen. «Wir werden bis 2025 fünf Vollhybride, fünf Plug-in-Hybride und drei rein elektrische Modelle lancieren», kündigt der für die Kommunikation in Europa zuständige Vizepräsident Matthias Sileghem an. Zwischen 2025 und 2030 soll Mazda dann endlich über eine modulare Plattform verfügen, auf der fortan Stromer in unterschiedlicher Grösse aufbauen sollen. Denn auch so viel ist klar: Obwohl sich Mazda lange widersetzt hat, müssen sich nun auch die Japaner dem Elektrifizierungsdruck beugen.

Elektro: Ja, aber...

Zunächst folgt mit dem CX-60 nun der erste Plug-in-Hybrid der Marke – ein Antrieb, den Mazda selbst entwickelt hat. Der 4,74 Meter lange SUV baut auf einer ebenfalls neuen Plattform auf, die für Verbrennungsmotoren, Hybridsysteme und Elektroantrieb ausgelegt ist und die Grundlage für künftige grosse Modelle bildet. Zudem haben die Japaner zwei komplett neue Reihensechszylindermotoren entwickelt, die auf dieser Plattform zum Einsatz kommen – ein 3-Liter-Benziner und ein 3,3-Liter-Diesel. «Es wird noch lange Zeit mehrere Antriebsformen parallel geben», ist Matthias Sileghem sicher. «Wir glauben nicht, dass der Übergang in die Elektromobilität wie ein Schalter funktioniert, den man einfach umlegen kann.»

Edel gestaltetes Cockpit. Bild: zVg

Diese neue Plattform zeigt auch, dass Mazda nach Höherem strebt – mit dem CX-60 wollen die Japaner zum Premiumhersteller aufsteigen. Die Architektur ist für Heckantrieb ausgelegt mit der Option auf Allradantrieb – das bieten sonst nur Hochpreishersteller, weil diese Konstruktionsweise aufwendiger in der Produktion ist, dafür aber Vorteile beim Fahrgefühl sowie betreffend Geräusch-und Vibrationsentwicklung bringt. «Ich tue mich schwer mit dem Begriff Premium», sagt Design-Chef Jo Stenuit. «Was ich aber sagen kann: Mit dem CX-60 ist unser Qualitätslevel deutlich gestiegen.» Sichtbar wird das vor allem in der teuersten Ausstattungslinie Takumi, in der das mit hellem Ahornholz veredelte Interieur mit einem weissen, von Kimonos inspirierten Stoff ausgeschlagen ist, der mit aufwendigen «Kakenui»-Ziernähten vernäht wurde.

Premiere: Der CX-60 ist der erste Plug-in-Hybrid von Mazda. Bild: zVg

Der Fokus beim CX-60 liegt auf dem Plug-in-Hybridantrieb, der einen 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit einem ins Automatikgetriebe integrierten E-Motor zu einem mechanischen Allrad kombiniert. Mit einer Systemleistung von 241 kW/327 PS und 500 Nm Drehmoment ist es der stärkste Antrieb, den Mazda je in ein Serienmodell verbaut hat. Auch das zeigt die Richtung, in die sich der Hersteller entwickeln will. Bis 63 km soll der CX-60 mit einer voll geladenen 17,8-kWh-Batterie schaffen – da besteht noch Potenzial. Später folgen ein Sechszylinder-Benziner mit Kompressionszündung sowie ein Diesel. Der CX-60 besteht also aus diversen technischen Premieren für Mazda, das war auf der ersten Probefahrt zu spüren. Besonders die ausgeprägten Wipp-Bewegungen der Karosserie passen nicht zum sonst kompakten Fahrgefühl der Marke – allerdings stand für die erste Ausfahrt nur ein Vorserienmodell zur Verfügung. «Davon wird in der Serienversion nichts mehr zu spüren sein», versichert Entwickler Joachim Kunz. Das wird auch nötig sein, um mit Konkurrenten wie Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC oder Volvo XC 60 mithalten zu können. Der Mazda CX-60 rollt im September zu den Händlern und ist erhältlich ab 58 950 Franken.