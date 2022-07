Erste Testfahrt im neuen Kia Niro

Kia Niro Das Multitalent startet in Runde zwei Der Kia Niro ist auch in zweiter Generation mit neuer Optik als Vollhybrid, als Plug-in-Hybrid oder als reine Elektrovariante erhältlich. Philipp Aeberli 27.07.2022, 17.49 Uhr

Die Elektrovariante des neuen Niro ist ab 44 650 Franken erhältlich, als HEV ist der Koreaner ab 33 250 Franken zu haben, der PHEV wird ab 38 950 Franken angeboten. Optisch gibt es kaum Unterschiede. Bild: zVg

Der Hyundai-Konzern zählt zwar nicht zu den Elektro-Pionieren. Doch die Koreaner waren die Ersten, die den Kunden bei manchen Modellen die Stufe der Elektrifizierung zur Wahl stellten: Der 2016 eingeführte Ioniq sowie der ein Jahr später lancierte Kona werden als Vollhybrid (HEV), Plug-in-Hybrid (PHEV) sowie als vollelektrische Variante (EV) angeboten, Schwestermarke Kia bietet mit dem Niro das gleiche Konzept. Während der Hyundai Ioniq inzwischen eingestellt wurde respektive dem Elektro-Überflieger Ioniq 5 Platz machen musste, bringt Kia den Niro nun in der zweiten Modellgeneration wiederum in allen drei Antriebsvarianten. «Seit seiner Markteinführung haben wir rund 350 000 Niro verkauft, 33 Prozent davon als HEV, 18 Prozent als PHEV und 49 Prozent als EV», sagt Sjoerd Knipping, der für Marketing und Produkt verantwortliche Vizepräsident von Kia Europe. «Das zeigt, dass es das richtige Produkt zur richtigen Zeit war, um die Masseneinführung von elektrifizierten Fahrzeugen zu beschleunigen.» Der Niro steht aber nicht auf der viel gelobten 800-Volt-Elektroplattform, sondern baut auf der K-Plattform auf, die seit vielen Jahren die technische Basis für die Kompakt-Modelle des Konzerns mit Verbrennungsmotor bildet. Allerdings wurde auch diese Plattform überarbeitet und ermöglicht nun in dritter Generation neben neuen Sicherheitsfeatures auch einen tieferen Schwerpunkt und dadurch eine bessere Fahrdynamik. Sagen zumindest die Ingenieure.

Bis zu 460 km Reichweite gibt Kia für die EV-Version an. Bild: zVg

Dass man beim Kauf eines Elektroautos den Kia Niro EV (vormals e-Niro) nicht zwingend auf der Rechnung hat, ist verständlich, schliesslich sorgen derzeit immer mehr neue E-Modelle mit immer höheren Reichweiten und futuristischen Designs für Schlagzeilen. Doch während der e-Niro noch klar nach alter Auto-Ära aussah, steht der neue Niro EV optisch für den Aufbruch ins neue Autozeitalter. Der Crossover ist nun im schicken neuen Markendesign gestaltet, mit auffälliger Lichtsignatur aussen und einem modernen Cockpit-Layout innen, mit einem aus zwei 10,25-Zoll-Screens bestehenden Bildschirmelement sowie mit einem grossem Head-up-Display. Er ist 6,5 Zentimeter länger und 2,5 Zentimeter breiter als sein Vorgänger und bietet dadurch mehr Platz. Das Kofferraumvolumen wurde um 24 Liter vergrössert und beträgt nun 475 bis maximal 1392 Liter. Der EV hat zudem einen kleinen «Frunk» mit 20 Liter Stauraum unter der Fronthaube – der ideale Platz für die Ladekabel. An der Antriebstechnik wurde hingegen kaum etwas verändert. Im Niro HEV generiert ein 1,6-Liter-Benziner in Verbindung mit einem 32 kW starken E-Motor eine kombinierte Höchstleistung von 104 kW/141 PS und erreicht einen WLTP-Schnitt von 4,4 bis 4,7 Liter auf 100 Kilometer. Die Fahrleistungen sind mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 10,4 Sekunden sowie einer Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h eher bescheiden. Etwas flotter ist der Niro PHEV unterwegs, der den gleichen Benziner mit einem 62 kW starken E-Motor kombiniert und eine Systemleistung von 135 kW/183 PS generiert. Er spurtet in 9,6 Sekunden auf Tempo 100 und schafft einen Topspeed von 168 km/h. Wichtiger: Dank einer 11,1-kWh-Batterie kann der PHEV gemäss WLTP bis zu 65 Kilometer rein elektrisch fahren und verbucht so einen hervorragenden Durchschnittsverbrauch von 0,8 bis 1,0 Liter – das ist allerdings wie bei jedem Plug-in stark davon abhängig, wie oft das Auto geladen wird.

Zur Probefahrt stand der neue Niro allerdings in der EV-Variante bereit. Mit einer Leistung von 150 kW/204 PS ist er besonders im tieferen Tempobereich spritzig und ist mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7,8 Sekunden klar der agilste des Trios. Mit seinem 64,8 kWh grossen Akku soll er gemäss WLTP bis 460 Kilometer weit kommen, im City-Modus sollen 600 Kilometer möglich sein. Geladen wird an der Schnellladesäule mit maximal 72 kW – da hinkt der Niro EV seinen neuen Konzerngeschwistern mit 800-Volt-Technik hinterher, das Nachladen von 10 auf 80 Prozent dauert im Idealfall fast eine Dreiviertelstunde.

In der neuen Modellgeneration ist der Kia Niro EV ein spannendes Elektroauto, besonders für Umsteiger, die sich lieber gemächlich an die Elektromobilität herantasten wollen. Dennoch schätzt Kia-Schweiz-Chef Peter Fahrni, dass sich in der Schweiz viele Käufer für die Voll-und Plug-in-Hybridversionen entscheiden: «Wir erwarten längerfristig einen EV-Anteil von 30 bis 40 Prozent.»

Das Cockpit des neuen Kia Niro. Bild: zVg