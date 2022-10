Erster Fahrbericht: Der Genesis eGV70 überzeugt.

Genesis e GV70 Unaufgeregt und zuvorkommend Kaum nach Europa gekommen, ist Genesis schon auf dem Weg zur reinen Elektromarke. Ein weiterer Schritt: Der Electrified GV70. Philipp Aeberli 19.10.2022, 17.01 Uhr

Der Ladeanschluss wurde fast unsichtbar im verschlossenen Kühlergrill versteckt. Bild: zVg

An Konsequenz mangelt es nicht: Mit der hauseigenen «Premium-Marke» Genesis will Hyundai den in diesem Gebiet etablierten, vornehmlich deutschen, Herstellern auf den Zahn fühlen. Und schöpft dafür aus dem Vollen: «Für 560 Millionen Euro hätte man 2015 auch Aston Martin kaufen können – und hätte damit schon eine funktionierende Marke gehabt. Doch: Zu kaufen, statt selbst zu entwickeln, das wäre nicht koreanisch gewesen», sagt Piergiorgio Gecco, Regional Operations Manager für Genesis in der Schweiz. So hat man mit Genesis buchstäblich bei null angefangen, 2015 die neue Marke gegründet und 2021 auch nach Europa expandiert. Zwar nutzt man Technik-Bausteine aus dem Hyundai-Baukasten, doch baut man eigenständige Autos – und betreibt vor allem eine unabhängige Organisation. So soll sich das Kundenerlebnis komplett von der «normalen Hyundai-Erfahrung» abheben. Das fängt schon bei den Dienstleistungen rund um das Auto an: Einen Genesis kann man online konfigurieren und bestellen, oder aber an exklusiven Standorten, wie zum Beispiel im «Brand Store» an der Zürcher Bahnhofstrasse. Für die Auslieferungen hat sich der Hersteller exklusive Nobelhotels ausgesucht – und für Reifenwechsel und andere Wartungsarbeiten wird das Auto direkt beim Kunden abgeholt.

Vor allem aber sollen sich auch die Autos abheben von den Hyundai-Produkten. Wer nicht weiss, dass gemeinsame technische Komponenten verbaut sind, wird dies auch kaum merken. Vor allem auch, weil der Verbrennungsmotor, an welchem man die Gemeinsamkeiten am ehesten feststellen könnte, bei Genesis schon bald der Vergangenheit angehören soll: Schon jetzt verkauft Genesis hierzulande zu 90% reine E-Fahrzeuge, ab 2025 sollen keine neuen Modelle mit Verbrennungsmotor mehr lanciert werden – und ab 2030 schliesslich nur noch E-Autos verkauft werden. Entsprechend stark baut die koreanische Premium-Marke nun auch ihre E-Auto-Palette aus – und lanciert mit dem Electrified GV70 ein E-SUV in der beliebten Mittelklasse, in der auch Konkurrenten wie der Mercedes EQC, der Audi e-tron oder der iX3 von BMW schon um Kunden werben.

Die E-Version unterscheidet sich optisch kaum vom Benziner. Bild: zVg

Durchschnittliche Reichweite, schnelles Laden

Als Basis dient das SUV GV70, welches auch mit Benzin- oder Dieselmotor erhältlich ist. Die Konstruktion wurde aber so angepasst, dass die Akkus trotzdem flach im Unterboden verbaut werden konnten. Dort speichert das Allrad-SUV 77,4 kWh Strom, was laut WLTP-Messung für bis zu 455 km Reichweite gut ist. Damit zählt der Genesis zwar nicht zu den ausdauerndsten Stromern, trifft aber den Klassendurchschnitt – und dürfte für fast alle Einsatzzwecke alltags- und reisetauglich sein – zumal er an der Schnellladestation die Konkurrenz in den Schatten stellt: Dank 800-Volt-Akkutechnik lädt der Koreaner an einer 350-kW-Ladestation seinen Akku in nur 18 Minuten von 10 auf 80% auf. An der Wallbox zieht er maximal 11 kW.

Fokus auf bequemes Reisen

Lust auf längere Reisen macht der Genesis schon ab dem ersten Meter. Trotz hoher Leistung und auf Wunsch beeindruckender Sprinter-Qualitäten standen sportliche Fahreigenschaften nicht im Lastenheft der Entwickler. Stattdessen hat man sich auf einen zum fürsorglichen Luxusgedanken der Marke passenden, gediegenen Fahrkomfort konzentriert. Die Federung, welche die Fahrbahn über eine Kamera analysiert und sich auf Unebenheiten einstellt, wirkt in jedem Fahrmodus geschmeidig, lässt in Kurven etwas Seitenneigung zu – und federt Unebenheiten elegant weg. Herausragend ist aber vor allem die Geräuschdämmung, welche von einer aktiven «Noise Cancelling»-Funktion über die Lautsprecher unterstützt wird. Das System nimmt Geräusche über ein Mikrofon auf und sendet eine Gegenfrequenz aus, wodurch die Geräusche minimiert werden. Das funktioniert beeindruckend gut – auch bei Autobahntempo scheint der Stromer flüsterleise durch den Wind zu stechen. So fühlt man sich im hochwertig verarbeiteten Innenraum sehr geborgen – auch weil das Raumgefühl auf allen Plätzen grosszügig und der Kofferraum mit bis zu 1630 Litern Stauraum urlaubstauglich ist.

Gute Verarbeitung dominiert den Innenraum. Bild: zVg

Als Herzstück für die Bedienung fungiert ein gut im Augenwinkel des Fahrers positionierter Monitor auf dem Armaturenbrett. Er lässt sich entweder über einen Drehknopf und Tasten auf der Mittelarmlehne bedienen, oder aber per Touchscreen. Das System funktioniert übersichtlich und intuitiv – wirkt allerdings nicht so modern, wie der Rest des Wagens. Wichtige E-Auto-Funktionen, wie das Planen einer Route mit Ladestopps oder das Vorausberechnen des Akkustandes am Ziel fehlen leider – noch. Denn das System kann, selbstverständlich, per Onlineupdates verbessert werden. Nichtsdestotrotz: Das Gesamtpaket, welches Genesis mit dem Electrified G70 anbietet, ist sehr stimmig. Denn in Anbetracht des Gebotenen wirkt auch der Grundpreis von 72 100 Franken sehr fair.

Genesis eGV70 Motor: 2× E-Maschine Leistung: 490 PS /700 Nm Antrieb: Aut. 1-Gang, 4×4 L×B×H: 4715×1995×1630 mm Kofferraum: 530–1630 l Gewicht: 2310 kg 0–100 km/h: 4,2 Sek. Laden 10%-80%: 18 min Reichweite WLTP: 455 km Preis: ab 72 100 Franken