Citroën C5X im Fahrbericht: Ein echter Franzose!

Citroën C5X À la française Der neue C5X von Citroën ist nicht nur geräumig und komfortabel: Er zeigt auch, dass französische Autos einfach anders sein müssen.

Der C5X von Citroën kreuzt mehrere Fahrzeugkategorien. Bild: zVg

André Citroën (1878–1935) war ein Visionär mit gutem Gespür für technische Innovationen und oftmals revolutionären Ansätzen. Eine Grundhaltung, die sich konsequent durch die Unternehmensgeschichte zieht – und sich immer wieder in den seit 1919 produzierten Autos der Marke wiederfindet.

1925 setzte Citroën zum ersten Mal auf eine Stahl-Karosserie, während zu dieser Zeit noch Holz üblich war. 1928 verbaute man als erster Hersteller ein Bremslicht und 1934 lancierte Citroën als erster Hersteller ein Auto mit Frontantrieb. Der «Traction Avant» war auch eines der ersten Strassenautos, bei welchem hoher Wert auf die Aerodynamik gelegt wurde. Denn geringerer Luftwiderstand bedeutet weniger Treibstoffverbrauch und bessere Fahrleistungen. Ein Prinzip, das Citroën von da an in fast alle Modelle mit einfliessen liess – und das auch dafür sorgte, dass ein Citroën immer etwas anders aussah als die übrigen Autos auf der Strasse. Futuristisch war weiterhin nicht nur die Optik, sondern auch die Technik. Legendär ist freilich die ab 1955 in der DS 19 eingesetzte Hydropneumatik. Ein hochkomplexes System aus Hydraulik-Zylindern und unter Hochdruck gehaltenem Stickstoff, dass unter anderem die Verstellung der Fahrzeughöhe und eine automatische Niveau-Regulierung ermöglichte. Vor allem aber sorgte das System für eine extrem weiche Federung und sehr komfortables abrollen. Wer einmal die Chance hat, mit einer DS 19 über das harte Kopfsteinpflaster der Pariser Innenstadt zu rollen, wird schon nach wenigen Metern begreifen, warum die legendäre «DS» auch heute noch ihre Fans hat.

Die Kehrseite der Medaille: Durch die sehr weiche Federung legte sich der Wagen bei flotterer Fahrt sehr stark in die Kurve, Nick- und Wankbewegungen sind auch von aussen deutlich erkennbar, was das französische Kino in den 1960er und 1970ern gerne für spektakuläre Aufnahmen von Verfolgungsjagden nutzte. Man denke nur an die legendären Streifen mit Louis de Funès. Wirklich sportlich und präzise fuhren die Wagen aber nicht – was der Kundschaft aber ohnehin nichts ausmachte. Einen Citroën kaufte man sich aufgrund des hohen Komforts – und wohl auch schon damals, weil er einfach etwas anders und nicht selten auch skurril war – und demzufolge auch weiterhin sein muss.

Der C5X bietet viel Fahrkomfort und gutes Raumangebot auf allen Plätzen. Bild: zVg

Das Erbe wird fortgesetzt

Mit dem neuen C5X zeigt Citroën nun wieder ein Modell, das an die legendären Zeiten des französischen Automobils anknüpfen will. Das sieht man schon auf den ersten Blick. Denn ob das neue Aushängeschild der Marke nun gefällt oder nicht, liegt im Auge des Betrachters. Fest steht: Der 4,81 Meter lange Franzose polarisiert und will ganz bewusst nicht allen gefallen. Das beginnt schon damit, dass sich das Modell nicht in gängige Klassen einordnen lässt; der C5X sortiert sich irgendwo zwischen SUV, Kombi, Limousine und viertürigem Coupé ein. An der Front fällt der prägnante Doppelwinkel auf, die Scheinwerfer legen sich zerklüftet über die Karosserie. Am abfallenden Heck leiten gleich zwei Spoiler den Luftstrom – und sie erschweren den Blick nach hinten. Dafür sorgt die grosse Heckklappe für eine tiefe Ladekante und einfaches Beladen des grosszügigen Kofferraums. An ein SUV erinnern die Verkleidungen der Radhäuser und die grosse Bodenfreiheit. Diese erlaubt sorgenfreies Fahren auch auf schlechten Strassen, wobei der C5X ausschliesslich mit Frontantrieb zu haben ist.

Auf schlechten Pfaden mit Schlaglöchern, Schwellen und Kopfsteinpflaster zeigt der C5X dann deutlich, dass er sich am historischen Vorbild von 1955 orientiert. Denn auch grobe Schläge werden in Watte verpackt, weggebügelt und von den Passagieren ferngehalten. Dies geschieht nicht mehr über eine «Hydropneumatik», sondern über ein konventionelles Stahlfeder-Fahrwerk, das mit aktiven Dämpfern arbeitet, die sich auf Wunsch über eine Kamera auf die bevorstehenden Strassenunebenheiten einstellen.

Hinzu kommen hydraulische Endanschlag-Dämpfer; diese kann man sich ungefähr wie eine Softclose-Schublade in der Küche vorstellen. Das sorgt dafür, dass der C5X tatsächlich legendär weich abrollt. Dass er sich dafür auch weiterhin sehr deutlich in die Kurve neigt und auch wenig Lenkgefühl vermittelt, ist teil des Konzepts – und sorgt dafür, dass der C5X eine ganz eigene Fahrfreude vermittelt, die an die legendäre Zeit des französischen Automobilbaus erinnert. Dazu gehören natürlich auch ein paar Skurrilitäten, wie der vor dem Beifahrer montierte Lautstärkeregler.

Als Antrieb offeriert Citroën ausschliesslich Benziner mit 8-Gang-Automatikgetriebe (130 PS Dreizylinder oder 180 PS Vierzylinder) sowie einen Plug-in-Hybrid mit 225 PS. Letzterer schafft bis zu 55 km rein elektrisch, was besonders gut zum komfortablen Gleiter passt. Wenn nötig, schaltet sich der Benziner recht unauffällig zu und wirkt erst bei höherer Last angestrengt.

Die Preise für den ab Mai lieferbaren Citroën C5X starten ab 36890 Franken, der Plug-in-Hybrid mit 225 PS ist ab 45890 Franken zu haben.

Cockpit mit abgeflachtem Lenkrad. Bild: zVg

Citroën C5X PHEV Motor: 1598 ccm, PHEV Leistung: 225 PS/360 Nm Antrieb: Aut. 8-Gang, FWD L×B×H: 4805×1865×1490 mm Kofferraumvolumen: 485 l Gewicht: 1797 kg 0–100 km/h: 7,9 Sek. Vmax: 233 km/h Verbrauch WLTP: 1,6 l/100 km Preis: ab 45890 Franken

