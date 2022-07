Erste Testfahrt im neuen Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale Hübsch verpackt Mit dem Tonale hat nun auch Alfa Romeo einen kompakten SUV im Angebot. Erste Testfahrt im nun erhältlichen Benziner. Philipp Aeberli 15.07.2022, 10.32 Uhr

Der Tonale zitiert mit seinem Design die Historie von Alfa Romeo. Bild: zVg

Die Strategie ist bei Alfa Romeo etwas anders als bei anderen Herstellern. Während vor allem die deutschen Konzerne ihr Modell-Portfolio immer weiter ausbauen und mit immer neuen Varianten, Derivaten und Weiterentwicklungen auf Kundenfang gehen, setzen die Italiener eher auf Konstanz. Ein Sondermodell hier, eine neue Farbe da, doch grundsätzlich wird das Angebot schlank gehalten.

Nach der Limousine Giulia (2016) und dem SUV Stelvio (2017), welche sich eine eigens entwickelte Fahrzeugplattform teilen, gab es keine nennenswerten Neuheiten mehr vom Traditionshersteller aus Turin. Das ist natürlich nicht nur Strategie, sondern liegt auch an den Voraussetzungen: Es fehlt schlichtweg an Budget für immer neue Entwicklungen. Das zeigt sich nicht nur an der Modellauswahl, sondern auch, wenn es um wichtige, aber kostenintensive Themen wie alternative Antriebe, Konnektivität und Fahrerassistenz geht. Um diese Entwicklungen anstossen und finanzieren zu können, muss Alfa Romeo aber erst einmal Geld verdienen. Und das geht nur über mehr Verkäufe. Diese sind aber in den letzten Jahren markant gesunken. Setzten die Italiener 2001 noch mehr als 200 000 Autos in ganz Europa ab, waren es im vergangenen Jahr noch 25 964. Das ist ungefähr so viel, wie VW allein in der Schweiz verkaufte. Alfa Romeo braucht also dringend ein Volumenmodell – was in der heutigen Zeit gleichbedeutend ist mit einem kompakten SUV. Den hat Alfa Romeo schon 2019 in Form des Tonale Concept auf dem Genfer Automobilsalon in Aussicht gestellt und im Februar 2022 schliesslich als Serienversion erstmals präsentiert. Nun rollen die ersten Exemplare zu den Kunden – zuerst mit Benzin-Mildhybrid. Die interessantere Plug-in-Hybrid-Version, ein Novum für die Marke, samt Allradantrieb und 275 PS lässt noch bis im Spätsommer auf sich warten. Rund 60 Kilometer sollen damit rein elektrisch möglich sein. Eine Version mit rein elektrischem Antrieb, wie sie die wichtigsten Konkurrenten BMW und Mercedes mit iX1 und EQA anbieten, ist aber nicht geplant.

Frisches Design auf bekannter Basis

Auffallen soll der Tonale natürlich zunächst durch sein Design, das durchaus stimmig wirkt. Es zitiert die Markenhistorie gekonnt, ohne zu dick aufzutragen. So sind die Felgen im klassischen Fünfloch-Design genauso im Angebot wie der trapezförmige Kühlergrill. Die geschwungenen Tagfahr-und Rückleuchten erinnern an Modelle wie den legendären SZ. Auch im Innenraum wird die Vergangenheit zitiert: Erstmals ist die Tacho-Einheit komplett digital, sie zeigt aber auf Wunsch klassische Rundinstrumente, wie man sie in den frühen Giulietta-Modellen vorfand. Wenn es ums Design geht, kann sich der Tonale also durchaus abheben von der Konkurrenz in seiner Klasse und bietet wohl genau das, was die angestrebte Kundschaft suchen dürfte.

Etwas schwieriger wird es bei der Technik, denn hier können die deutschen Konkurrenten dank ausgeklügelter Plattform-Strategie und Skaleneffekten auf deutlich mehr Ressourcen zurückgreifen, während man bei Alfa Romeo mit etwas einfacheren Mitteln auskommen muss. Zwar ist Alfa Romeo als Teil der Stellantis-Gruppe ebenfalls in einen grossen Konzern eingebettet und könnte von entsprechenden gemeinschaftlichen Entwicklungen profitieren, doch die neuen Plattformen der Gruppe stehen frühestens ab 2023 bereit. Und so lange konnte und wollte man bei Alfa Romeo nicht mehr warten. So basiert der neue Tonale noch auf der SCCS-Plattform aus der FCA-Zeit, wie sie zum Beispiel schon der Jeep Compass ab 2007 nutzte. Ein Nachteil, der sich vor allem bei der Integration von E-Antrieben zeigt, weswegen maximal ein Plug-in-Hybrid möglich ist, aber auch bei den Möglichkeiten der Fahrassistenz und fehlenden Details, wie einem Head-up-Display.

Der Kofferraum bietet bis zu 1500 Liter Volumen. Bild: zVg

Natürlich hat man sich bei Alfa Romeo alle Mühe gegeben, die Plattform zu modifizieren und das Beste aus den gegebenen Möglichkeiten zu machen. So bietet der Tonale eine vernünftige Auswahl an Fahrassistenzsystemen, wie eine Notbremsfunktion, einen Stauassistenten oder einen adaptiven Tempomaten samt aktiver Spurführung. Auch das Infotainment wurde neu aufgebaut und bietet übersichtliche Menüführung und flüssige Bedienung sowie die Möglichkeit für Over-the-Air-Updates. Materialanmutung und Verarbeitung im hübsch gestalteten Innenraum wirken nicht überragend, aber dem Einstandspreis von 41 900 Franken absolut angemessen. Überraschend gut ist dafür das Raumangebot, sowohl auf den Rücksitzen wie auch im Koffer-raum (500 bis 1550 Liter). Zum Marktstart bietet Alfa Romeo einen 1,5-Liter-Benziner in zwei Leistungsstufen an, jeweils mit Vorderradantrieb und automatisiertem Doppelkupplungsgetriebe. Um den 1600 kg schweren SUV auch in hügeligen Gegenden in Fahrt zu bringen, ist die stärkere Version mit 160 PS dem 130 PS-Einstiegsmotor auf jeden Fall vorzuziehen. Wer die vom Design zitierte Sportlichkeit erleben will, sollte aber auf den Plug-in-Hybrid warten, auch wenn die direkt übersetzte, aber etwas gefühllose Lenkung für angenehme Handlichkeit sorgt. Das Fahrwerk bleibt eher auf der sanften Seite und federt Unebenheiten angenehm weg – so zumindest der erste Eindruck nach einer kurzen Testfahrt auf dem Testgelände des Herstellers. Ob der Tonale auch auf Schweizer Strassen funktioniert, muss er bei einem ausführlicheren Test beweisen.Vor allem aber muss er Geld verdienen, um die Marke voranzubringen.

Cockpit mit digitalen Instrumenten. Bild: zVg