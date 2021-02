Zuzgen Lenkerin ist Tier ausgewichen – und verursacht schweren Selbstunfall In den frühen Morgenstunden verursachte eine Autofahrerin einen Selbstunfall, wobei sie in eine Betonmauer prallte. Die Lenkerin wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. 10.02.2021, 12.07 Uhr

Bei dem Unfall wurde die Lenkerin schwer verletzt. Kapo Aargau Sie musste aus dem Auto befreit und ins Spital gebracht werden. Kapo Aargau

(az)

Von Zuzgen in Richtung Zeiningen war am Mittwochmorgen, kurz nach 5 Uhr, eine 50-jährige Autofahrerin unterwegs. Auf der Hauptstrasse geriet sie von der Strasse und kollidierte heftig mit einer Betonmauer. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und kam auf dem angrenzenden Wiesland zum Stillstand.

Die Lenkerin wurde mit schweren Verletzungen ins Spital überführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Gegenüber der Patrouille gab die Autolenkerin an, einem Tier ausgewichen zu sein. Dieses war an der Unfallstelle jedoch nicht anzutreffen. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Aktuelle Polizeibilder

