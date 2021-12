Bezirk Schweizer Pass: Wo im Zurzibiet der Gemeinderat einbürgert – und was das für Vorteile hat In sieben von fünfzehn Zurzibieter Gemeinden entscheidet ab neuem Jahr die Exekutive über Einbürgerungsgesuche. Das bedeutet zwar einen Demokratieverlust – hat aber auch zahlreiche Vorzüge. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.01 Uhr

In sieben Gemeinden im Bezirk hat die Gemeindeversammlung die Kompetenz an den Gemeinderat übertragen, über Einbürgerungsgesuche zu entscheiden. Chris Iseli / BAD

Ab kommendem Jahr entscheidet in fast jeder zweiten Zurzibieter Gemeinde der Gemeinderat über Einbürgerungsgesuche. Zurzeit sind es 6 von insgesamt 22 Gemeinden, ab 2022 sind es 7 von 15 Gemeinden. Dies hat zum einen mit der Fusion von acht Rheintaler Gemeinden zur Grossgemeinde Zurzach zu tun: Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen übernehmen alle das Bad Zurzacher Vorgehen.

Zum anderen führt auch Endingen aufs neue Jahr eine angepasste Gemeindeordnung ein mit der Bestimmung, dass künftig der Gemeinderat einbürgert. Das hat mehrere Vorteile.

Erst vor knapp einem Monat segneten die künftigen Einwohnerinnen und Einwohner von Zurzach die neue Gemeindeordnung diskussionslos ab. Damit habe er gerechnet, sagt Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner. «Die Hürde, dass eine Gemeindeversammlung ein Gesuch ablehnen kann, sind ohnehin extrem hoch und muss fundiert begründet werden.»

Auch hätten grössere Gemeinden in der Regel auch mehr Gesuche. «Muss eine Gmeind über zehn Einbürgerungen entscheiden, zieht das die Versammlung in die Länge.» Ausserdem habe die Bevölkerung nach wie vor die Möglichkeit, sich zum Gesuch zu äussern, nachdem es öffentlich publiziert wurde.

Über Gesuche kann viel schneller entschieden werden

Ähnlich begründet auch der Endinger Ammann Ralf Werder die Delegation der Kompetenz. Die Gmeind genehmigte den Antrag dazu vor einem halben Jahr. Vor knapp einem Monat folgte auch das Ja an der Urne. Zum einen könne ein Gesuch so viel schneller bearbeitet werden, sagt Ralf Werder. «Heute müssen die Antragssteller teilweise bis zu einem Jahr oder länger auf den Entscheid warten.»

Dies, weil zwischen dem umfangreichen Antragsprozess inklusive Gesprächs mit den Gesuchstellern und der Gemeindeversammlung Monate vergehen könnten. Zum anderen weist auch er auf die grosse Hürde hin, ein Gesuch ablehnen zu können. «Sollte ein Bewerber die hohen Anforderungen nicht erfüllen, würde bereits der Gemeinderat vor dem Entscheid des Souveräns eine Ablehnung verfügen können», sagt der Ammann der 2600 Einwohner zählenden Gemeinde.

Die Kompetenzdelegation und der damit einhergehende Verlust eines demokratischen Rechts war denn auch im Dorf unumstritten. An der Gmeind wurde lediglich der Wunsch geäussert, dass die eingebürgerten Personen weiterhin an der Gemeindeversammlung willkommen geheissen werden. «Das ist uns selbstverständlich nach wie vor wichtig», sagt Werder dazu.

Fisibach hatte zwei Gesuche innert zehn Jahren

Was auffällt: In kleinen Gemeinden wie Mellikon und Fisibach mit knapp 230 beziehungsweise 540 Einwohnern befindet nach wie vor die Gmeind über die Einbürgerungen. Diese sind sehr selten in den beiden Dörfern. So gab es in Fisibach in den vergangenen zehn Jahren nur zwei ordentliche Einbürgerungen. Gesuche abgelehnt wurden keine.

Und in Mellikon stellte in den vergangenen vier Jahren nur eine Person einen Antrag, der bewilligt wurde. Deren Seltenheit sei wohl der Grund, weshalb die aktuelle Praxis kaum zur Diskussion stehe, sagt Ammann Rolf Laube. «Im kommenden Jahr müssen wir aber ohnehin die Gemeindeordnung anpassen.» Dann könnte auch eine Kompetenzverschiebung diskutiert werden.

Gemeinden ab einer bestimmten Grösse übertrugen die Kompetenz dafür bereits dem Gemeinderat. Den Anfang im Bezirk machte Koblenz, als die Sommergmeind im Juni 2015 die neue Gemeindeordnung annahm. Das 1670 Einwohner zählende Dorf ist damit heute die kleinste Gemeinde im Bezirk, in welcher der Gemeinderat einbürgert.

Nur wenige Tage nach dem Ja in Koblenz folgte der Bezirkshauptort Bad Zurzach. In den vergangenen Jahren passten auch Leuggern (2330 Einwohner), Lengnau (2770), Böttstein (4045) und Döttingen (4270) ihre Gemeindeordnungen an. In Würenlingen (4840) an der Grenze zum Zurzibiet bürgert ebenfalls der Gemeinderat seit über vier Jahren ein.

Während Döttingen mit bis zu 20 und Böttstein mit bis zu 15 Anträgen pro Jahr Spitzenreiter sind, verzeichnen die anderen Gemeinden zwischen vier und sechs Anträge pro Jahr. Am wenigsten Arbeit mit Einbürgerungen hat der Leuggemer Gemeinderat: Dort ging das letzte Gesuch im vergangenen Jahr ein, das auch bewilligt wurde.

Klingnau ist die Ausnahme unter grossen Gemeinden

Die einzige Ausnahme unter den bevölkerungsreicheren Zurzibieter Gemeinden ist Klingnau: In der Stadt mit 3540 Einwohnerinnen und Einwohnern bürgert noch immer die Gemeindeversammlung ein. Im Schnitt sind das vier bis sechs pro Jahr. Nur selten wird ein Antrag abgelehnt, so geschehen im November 2019.

Der Stadtrat hatte die Ablehnung des Antrags einer serbischen Familie mit drei schulpflichtigen Kindern aufgrund «mangelnder Integration» vorgeschlagen. Die Kompetenz für Einbürgerungen dem Gemeinderat zu übertragen, sei sicherlich bei einer allfälligen Änderung der Gemeindeordnung zu überlegen, sagt Gemeindeschreiber Ueli Gantenbein. «Jedoch wird die Gemeindeordnung nicht eigens dafür angepasst.»

Kanton gibt keine Empfehlung ab

Eine Empfehlung, ob in einer Gemeinde beispielsweise ab einer bestimmten Grösse der Gemeinderat einbürgern soll, gebe der Kanton nicht, sagt Martin Süess. «Der Entscheid, ob delegiert werden soll oder nicht, ist durch den Gesetzgeber klar den Gemeinden überlassen worden», ergänzt der Leiter Rechtsdienst des Kantons.

Aktuell sind es 65 von 210 Gemeinden im Kanton Aargau, in denen die Zuständigkeit zur Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen an den Gemeinderat delegiert worden ist. In den vergangenen beiden Jahren habe die Anzahl Gemeinden, in denen der Gemeinderat über Einbürgerungen entscheide, nicht mehr stark zugenommen. «Das spricht wohl eher dafür, dass eine weitere Verschiebung an die Exekutive langsam vorangeht.»

