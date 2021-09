Corona, Winzerfest: Winzer droht mit Mehltau nächstes Ungemach

Zurzibiet Nach Corona und Winzerfestabsage: Winzern droht nächstes Ungemach Das Weinjahr startete gut, doch dann machte die Witterung den Zurzibieter Winzern einen Strich durch die Rechnung: Sie rechnen mit Ernteausfällen von bis zu 75 Prozent. Was die Gründe dafür sind und weshalb sie dennoch positiv in die Zukunft blicken. Stefanie Garcia Lainez 25.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der falsche Mehltau hat den Weinreben in Döttingen stark zugesetzt.

Archiv/Ursula Burgherr

Nach Nach der schwierigen Coronazeit mit zwei Lockdowns und den Absagen der Winzerfeste in Döttingen droht jetzt ein erneuter Ertragsausfall: Wegen der schlechten Witterung und des falschen Mehltaus fällt die Ernte so mager aus wie seit Jahren nicht mehr.

Und: Da die Winzer in diesem Jahr erst spät mit der Weinlese beginnen können, könnten vorbeiziehende Starenschwärme noch mehr Beeren wegfressen. Winzer aus der Region rechnen deshalb für dieses Jahr mit bis zu 75 Prozent weniger Ernte.

«Der März startete warm, und wir hatten das Gefühl, das wird ein frühes Jahr», sagt Pasquale Chiapparini. Er ist Geschäftsführer der Weinbaugenossenschaft Döttingen, die Trauben von zwölf Lieferanten entgegennimmt. Für zwei davon ist der Wein ein wichtiger Teil des Einkommens. Die Genossenschaft selbst bewirtschaftet rund 2,5 Hektaren.

Nach dem warmen Winterende folgten aber ab Mitte März zwei kalte Monate. Im warmen und sehr nassen Juni und Juli wiederum schossen die Stöcke in die Höhe. «Das erschwerte das Spritzen der Pflanzen», sagt Pasquale Chiapparini. Denn wegen des nassen Bodens war es kaum möglich, mit den Maschinen in die Rebberge zu fahren, und der immer wieder einsetzende Regen spülte das Pflanzenschutzmittel gegen Mehltau häufig wieder weg.

Weinlese wegen der Witterung später gestartet als sonst

«Der Schaden entstand im heikelsten Moment, nach der Blüte, als sich die kleinen, grünen Trauben bildeten. Die Infektion liess diese austrocknen», sagt Pasquale Chiapparini. Auf einzelnen Flächen falle deshalb bis zu 100 Prozent der Ernte aus. Insgesamt rechnet er mit nur 40 Prozent des normalen Ertrags. «Das ist der Stand jetzt. Es könnten durchaus auch nur 25 Prozent werden.»

Pasquale Chiapparini, Geschäftsführer der Weinbau-genossenschaft Döttingen. zvg

Denn zum einen seien dies lediglich Hochrechnungen, zum anderen beginnt die Lese der roten Trauben mit einer Verzögerung von zwei Wochen erst Mitte Oktober – wenn Zugvögel in ihre Winterquartiere fliegen und sich die dafür nötige Energie auch in den Weinreben holen. Die Winzer können Netze spannen. «Das ist aber aufwendig und macht nur dort Sinn, wo es noch genügend Trauben hat.»

Um trotz mengenmässig kleinen Jahrgangs 2021 keine Lieferengpässe zu bekommen, verschiebt die Genossenschaft den Jahrgangswechsel. «So bleibt der Wein von 2020 etwas länger auf dem Markt, und den Jahrgang 2022 werden wir früher als üblich in den Verkauf bringen.»

Dennoch bestehe kein Grund zur Verzweiflung, sagt Pasquale Chiapparini. Mit neuen Ideen und Aktionen wie dem Take-away-Cordon-bleu mit Degustationspack, Gratislieferungen sowie der Unterstützung des Bundes habe die Genossenschaft die Zeit relativ gut überstanden. «Geholfen hat auch die Solidarität der treuen Traubenlieferanten und Genossenschafter, die den Wein nach aussen tragen.» Er sagt: «Wir schauen positiv in die Zukunft, vor allem wegen unserer treuen Kunden, aber auch, weil es im Gastrobereich wieder anzieht. Das gibt Hoffnung.»

Rebberge in der Region unterschiedlich betroffen

Es sei wohl das schwierigste Jahr, das er als Weinbauingenieur und Önologe seit den 80ern bisher erlebt habe, sagt auch Andreas Meier. Er führt in Würenlingen mit seinem Bruder Manuel Meier die Rebschule und das Weingut Zum Sternen. Insgesamt bewirtschaftet der Biobetrieb in Würenlingen, Döttingen und Klingnau 13 Hektaren. «Besonders vom Mehltau betroffen sind die Rebberge in Döttingen und Würenlingen.» Jene in Klingnau seien etwas besser davongekommen.

Andreas Meier führt mit seinem Bruder das Weingut Zum Sternen in Würenlingen.

Sandra Ardizzone

Er erwartet für 2021 Einbussen im ähnlichen Bereich wie die konventionellen Betriebe. So rechnet er etwa in den Döttinger Rebbergen mit 250 bis 300 Gramm Trauben pro Quadratmeter – also rund ein Drittel der üblichen knapp 800 Gramm.

Existenzängste plagen Andreas Meier aber trotzdem nicht. Zwar könnten die Zugvögel noch erheblichen Schaden anrichten. Kopfzerbrechen bereitet ihm das nicht: «Auf das kommt es jetzt auch nicht mehr an.» Während für junge Winzer ein Jahr wie 2021 fatal sein könne, habe ein gestandener Betrieb noch Ressourcen, um auch das zu überstehen.

Dies zum einen dank der ertragsreichen vergangenen Jahre. Zum anderen auch, weil das Weingut zu Beginn der Pandemie den Webshop ausbaute, Mini-Degustationsflaschen für zu Hause abfüllte und so den Absatzeinbruch im Gastrobereich mehr als kompensieren konnte.

Andreas Meier blickt bereits in die Zukunft. «Wir nutzen die Zeit und erhöhen die Fruchtbarkeit unserer Böden, in dem wir Kompost zwischen den Reben ausbringen.»