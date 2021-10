Zurzibiet Mit Kompass und Karte im Wald: Die OL-Gruppe Cordoba lädt zum 74. Zurzacher Orientierungslauf Zum 74. Mal tauschen die Orientierungsläufer der OL-Gruppe Cordoba Baden-Brugg-Zurzach am Sonntag, 17. Oktober, den OL-Dress, Badge und Kompass gegen Helfershirt, Hammer und Nagel aus. 08.10.2021, 15.29 Uhr

Am Zurzacher Orientierungslauf können alle mitmachen, auch die Jüngsten.

zvg/Timo Kellenberger

Rund 15 Helferinnen und Helfer sorgen in knapp einer Woche dafür, dass die Teilnehmer des Zurzacher Orientierungslaufs einen reibungslosen Lauf geniessen können. «Das Konzept wurde so ausgelegt, dass auch Läufer ohne Covid-Zertifikat problemlos am Wettkampf teilnehmen können», heisst es in einer Mitteilung. Der Lauf startet in Unterbözberg.