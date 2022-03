Fisibach: Kulturweg soll acht Ortschaften verbinden

Zurzibiet Kulturweg soll acht Ortschaften verbinden – was die «Edlen von Waldhausen» damit zu tun haben Nach fast zehn Jahren wird die Idee konkret: Die IG Lebensraum Fisibach will einen neuen Kultur- und Erlebnisweg schaffen, der sogar die Kantonsgrenzen überwinden soll. Stefanie Garcia Lainez 18.03.2022, 05.00 Uhr

Der neue Kulturweg wird auch durch Fisibach führen, wo die Burg Waldhausen einst stand. Severin Bigler/AZ-Archiv

Über 24 Kilometer und durch acht Ortschaften im Studenland soll ihr Kultur- und Erlebnisweg dereinst führen. Das ist das ambitionierte Ziel der IG Lebensraum Fisibach.

Die Idee dazu kam erstmals 2013 auf, als die Gemeinden Böbikon, Fisibach, Lengnau, Mellikon, Rümikon, Schneisingen, Siglistorf und Wislikofen «900 Jahre Schenkung der Edlen von Waldhausen» feierten: Im Jahr 1113 hatten die Gebrüder Adelberus und Alterus sowie dessen Frau Mechtild – «die Edlen von Waldhausen» – ihre Stammburg und Ländereien dem Kloster St.Blasien im Schwarzwald geschenkt. Dazu gehörte auch die Zelle in Wislikofen, damals ein Gebetshaus ohne Pfarreirechte. Nun ist aus der Idee eines Kultur- und Erlebnisweges ein konkretes Vorhaben geworden.

Das Adelsgeschlecht ist schon lange erloschen

Das Projekt trägt den Namen «die Edlen von Waldhausen», die nicht nur ideenstiftend wirkten, sondern auch das verbindende Element über den ganzen Weg hinweg darstellen. Das Adelsgeschlecht «die Edlen von Waldhausen» ist zwar erloschen und in den mittelalterlichen Quellen treten sie nur bescheiden in Erscheinung.

So soll die Burg einst ausgesehen haben. zvg

Auch ihr Stammsitz, die Burg Waldhausen, ist verfallen. Lediglich vereinzelte Fundamentreste und die beim Jubiläum gesetzte Gedenktafel erinnern an die Burg auf Fisibacher Boden beim Weiler Waldhausen:

zvg

«Die Spuren des Adelsgeschlechts sind aber noch heute in verschiedenen Gemeinden sichtbar», sagt Felice Vögele von der IG. So wurde mit der Schenkung aus dem im 9. Jahrhundert erbauten Gehöft der Grundstein für die Propstei Wislikofen gelegt. Und noch heute feiern Böbikon, Mellikon, Rümikon, Schneisingen und Siglistorf ihre erste Erwähnung in der Schenkungsurkunde. «Deshalb führt auch der Weg durch mehrere Gemeinden.»

Start und Ende ist in Kaiserstuhl geplant

Die Idee für einen Kultur- und Erlebnisweg nahm 2020 wieder Fahrt auf, als die Raiffeisen Surbtal-Wehntal in ihrem Jubiläumsjahr ankündigte, Projekte aus der Bevölkerung zu unterstützen. Die IG verfasste ein Projekt, reichte es ein und erhielt 2021 die Zusage für eine finanzielle Unterstützung über 18'000 Franken.

Im vergangenen Herbst stellte die IG das Projekt den Gemeinderäten der involvierten Gemeinden vor. Auch hier stiess das Vorhaben auf offene Ohren. «Sie waren alle begeistert und sagten auch ihre Unterstützung von je 1000 Franken zu», sagt Felice Vögele. Unterdessen ist das Projekt aber nochmals gewachsen und damit auch der benötigte Betrag auf rund 54'000 Franken gestiegen. Ein Beitragsgesuch beim Swisslosfonds ist noch hängig.

Start- und Endpunkt der rund sechs bis sieben Stunden dauernden Wanderroute ist der Bahnhof in Kaiserstuhl. Danach führt die Strecke nach Fisibach, möglicherweise via Tahlmühle Bachs nach Waldhausen, über den Belchen in Siglistorf weiter nach Wislikofen. Von dort geht die Route durch die Chessel-Schlucht nach Mellikon, entlang des Rheins nach Rümikon und am Bunker vorbei, an dessen Stelle einst die Wasserburg Schwarzwasserstelz stand, zurück nach Kaiserstuhl.

Dabei kreuzt der Weg teilweise auch den Gottfried-Keller-Dichterweg, der von Glattfelden her nach Kaiserstuhl führt und den die IG im vergangenen Jahr mit drei Tafeln bis nach Fisibach verlängerte.

Der Weg soll streckenweise auch für Kinderwagen zugänglich sein

Verschiedene Elemente sollen den Erlebnisweg attraktiv gestalten. Angedacht sind etwa Informationsboxen, Grillplätze und Tafeln mit Hinweisen zur Geschichte. Auch könnten sogenannte Stereoviewer aufgestellt werden, durch die man wie bei einem Feldstecher blicken kann und in denen die Silhouetten von Schlössern und Gebäuden hinterlegt werden können. «So können nicht mehr existierende Objekte wieder sichtbar gemacht werden, wie beispielsweise die Schwarzwasserstelz oder die Burg Waldhausen», sagt Felice Vögele.

Anstelle dieses Bunkers stand hier bis 1875 die Wasserburg Schwarzwasserstelz. Barbara Stotz Würgler

«Wir möchten auch gerne die Familien einbeziehen», ergänzt die Fisibacher Gemeinderätin Sabine Schneider, die dem Ressort Kultur und Freizeit vorsteht und Teil der Projektleitung ist. Ideen seien bereits vorhanden, wie der Erlebnisweg auch kindergerecht und teilweise sogar kinderwagentauglich gestaltet werden könnte.

So wäre es möglich, dass dereinst Geschichten, Sagen oder Elemente der Naturlandschaft mit einer App als Bilder oder Film betrachtet oder als Audiodatei gehört werden könnten. Auch die Verwendung von QR-Codes ist angedacht.

Die Realisierung des Kultur- und Erlebniswegs soll etappenweise bis 2025 umgesetzt werden, sagt Felice Vögele. Welche Etappe die erste sein wird, sei noch unklar. Im Mai findet der offizielle Startschuss des Projekts statt, dann will die IG weitere Einzelheiten verraten.