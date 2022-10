Zwergenweg in Leuggern avanciert zu Publikumsmagnet

Zurzibiet Kugelbahn, Klettern, Rätseln: Zwergenweg avanciert zum Publikumsmagnet und in der Aue gibt es viel zu lernen – ein Erlebnisbericht Ende August hat der neue Märchenweg in Leuggern eröffnet – und zieht bereits ein grosses Publikum an. Ein weiterer Erlebnisweg entführt im Oktober Familien im «Chly Rhy» in die spannende Welt der Rietheimer Aue. Ein Besuch vor Ort. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Zwergenweg in Leuggern gibt es Spannendes zu entdecken, aber auch die Möglichkeit, sich zu entspannen wie hier bei Posten sechs.

Laut rattert das rund zweieinhalb Meter hohe, hölzerne Hamsterrad. Ein Bub treibt es kichernd an. Um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, hält er sich an einem Balken fest. Er befindet sich gerade am dritten Posten des neuen Zwergenweges in Leuggern. Seine Aufgabe: Er soll anstelle des dick gewordenen Hamsters die verborgene Bäckerstube der Zwerge zum Laufen bringen.

Das Holzrad dreht rasant, wenn man es entsprechend antreibt.

Diese haben, so lautet das Märchen, vor langer Zeit jeweils den Bauern nach getaner Arbeit Kuchen oder Brot gebracht. Weitere Kinder stehen bereits Schlange, um selbst das Rad zum drehen zu bringen, während nebenan der Guntenbach gemütlich vorbei plätschert. Am Dorffest Ende August wurde die 3,7 Kilometer lange und kinderwagentaugliche Attraktion eingeweiht. Seither wird der Weg regelrecht überrannt.

«Wir wollten etwas für die Allgemeinheit bauen», sagt David Emmenegger, Präsident des OK Zwergenweg. «Aber so viel Zuspruch haben wir nicht erwartet.» Der Grottenparkplatz am Wochenende sei teilweise so voll, dass die Autos sogar auf der Wiese parkieren würden. Auch an diesem sonnigen Nachmittag in den Ferien reihen sich auf dem Parkplatz Auto an Auto. Auf dem Abenteuerweg sind alle paar hundert Meter Familien anzutreffen.

Bereits bei Posten eins direkt beim Parkplatz warten Kinder geduldig, bis sie an der Reihe sind. Dort steht gerade ein Mädchen in den riesigen Holzschuhen eines Zwergen und lächelt in die Kamera für das erste Familienfoto. Auf der grossen Tafel nebenan ist das Zwergenmärchen nachzulesen.

Zeit für das erste Familienfoto: Bei Posten eins können die Kinder in die Schuhe der Zwerge steigen.

Können die Kinder es kaum erwarten und wollen sofort loslaufen, kann man mit der Karte und dem Handy in der Hand die Geschichte auch auf dem Weg zum zweiten Posten hören: Via QR-Code gelangt man auf eine Website mit der Erzählung von Märchenerzähler Jürg Steigmeier.

Beim Posten zwei haben die Zwerge ihre Hüte verloren

Vom Parkplatz im Ortsteil Leuggern führt die Route vorbei an der Lourdes-Grotte, der bekannten Sehenswürdigkeit des Dorfes. Das Marien-Heiligtum wurde 1929 unter schwersten Bedingungen und unter grossem Einsatz des damaligen Leuggemer Pfarrers Xaver Knecht hauptsächlich im Frondienst gebaut.

Wer möchte, kann auf einem der roten Bänke kurz andächtig innehalten oder eine Kerze anzünden, bevor es weiter zu Posten zwei geht: Dort ist es gar nicht so einfach, alle sieben im Waldstück am Hang versteckten roten Zipfelmützen zu finden. Ein kleiner Tipp: ein paar Meter laufen und die Hüte nochmals zählen.

Der Zwergenweg startet mit überdimensionalen Schuhen und einer guten Möglichkeit für ein erstes Foto. Bei der Eröffnung des Zwergenweges im August las Geschichtenerzähler Jürg Steigmeier das Märchen der Zwerge beim Guntenbach vor. Sämtliche Skulpturen, Sitzgelegenheiten oder Figuren stammen von Künstlern im Aargau und der Region. Der Hamster ist zu dick geworden... ... und mag deshalb das grosse Rad nicht mehr zum Drehen bringen. Blick auf Posten drei mit dem riesigen Rad und dem Gutenbach. Stefanie Garcia Lainez Posten vier befindet sich beim Schulhaus in Hettenschwil. Zum Posten fünf führt der Weg den Gibrist hinauf. Unterwegs können die Kinder über Baumstämme balancieren. Bei Posten sechs heisst es: entspannen. Der Rabe als Fabelwesen ist hier Zuhause. Die Aussicht auf das Untere Aaretal ist in echt noch schöner. Bei Posten sieben... ... lädt das Zwergenhäuschen zum Spielen und Entdecken ein. Bei Posten acht wird das Geheimnis um die Holzkugel gelöst. Auch beim Posten neun braucht man die Holzkugel, die unterwegs gekauft werden kann.

Danach geht es vorbei am überdimensionalen Laufrad weiter in den Weiler Hettenschwil, wo im Hofladen Bottlang die erste Gelegenheit besteht, eine Holzkugel für Posten acht und neun zu kaufen. Von den 1000 Holzkugeln sind bereits 800 weg. «Vor kurzem haben wir weitere 1000 erhalten», sagt David Emmenegger. Mit der Holzkugel in der einen und der Karte in der anderen Hand führt der Weg weiter in Richtung Posten vier.

Für was die Kinder die Kugel genau brauchen, bleibt noch eine Weile ein Geheimnis. Eine weitere Verkaufsstelle befindet sich übrigens im Deko Atelier am anderen Ende des Weilers. Auf der Karte sind zudem zwei Beizen zum Einkehren aufgeführt, das Schloss Einhorn und das Restaurant Waldheim.

Der Start beim Parkplatz der Lourdes-Grotte und der Einbezug des lokalen Gewerbes kommt nicht von ungefähr. «Zum einen ist die Grotte weit herum bekannt und zieht Touristen an», sagt David Emmenegger. Zum anderen seien die Arbeiten zum Themenweg mitten in die Coronazeit gefallen, weshalb sich das OK überlegte, wie Geschäfte und Restaurants nachhaltig integriert werden könnten.

Auch sämtliche Skulpturen, Sitzgelegenheiten oder Figuren stammen von Künstlern im Aargau und der Region. So etwa das übergrosse Ei beim Posten vier neben dem Schulhaus in Hettenschwil, in das die Kinder sitzen können:

Bilder: zvg Bilder: zvg

Danach geht es weiter den Hügel Gibrist hinauf an zahlreichen Apfelbäumen vorbei zum Posten fünf. Die Aufgabe: den Zwergen auf der Suche nach einer weiteren Kuchenzutat helfen. Dafür klettern Buben und Mädchen teilweise gleichzeitig Bienenwaben entlang einen Pfahl hinauf und läuten zuoberst die Glocke:

zvg

Wer Glück hat, kann nachher ein paar Meter weiter einen Imker beobachten, der im nahegelegenen Bienenhäuschen die Waben kontrolliert. Eine gute Gelegenheit, den Kindern zu erklären, wie Bienen Honig produzieren, was die Aufgabe des Imkers ist und weshalb die Insekten so wichtig sind für die Apfelbäume auf dem Feld nebenan.

Das Thema Honig und Bienen beim Posten fünf ist denn auch kein Zufall, wie David Emmenegger erklärt, sondern wegen seiner Lage zwischen Apfelbäumen und Bienenhäuschen bewusst gewählt worden. «Leuggern ist das grösste Obstanbaugebiet des Kantons», sagt er. Deshalb sei klar gewesen, dass das miteinbezogen werde.

Streckenabschnitt extra für Zwergenweg erstellt

Was nachher folgt, ist auch für Einheimische neu: «Der Weg, der von der Tierschleuse über das Feld um den Hügel herum führt, ist extra für den Zwergenweg konzipiert worden», sagt David Emmenegger. Im Wäldchen können die Kinder über drei Baumstämme mit Vogelspuren balancieren, bevor sie sich auf der Hollywood-Schaukel beim Posten sechs etwas ausruhen können:

Bilder: zvg Bilder: zvg

Die Feuerstelle und die Aussicht über das Aaretal bietet die ideale Gelegenheit für eine Picknick-Pause, bevor es weitergeht zum Zwergenhäuschen, das zum Spielen und Entdecken einlädt.

Am Schluss wird Geheimnis der Holzkugeln gelüftet

Wieder zurück beim Feld mit den Apfelbäumen, wird endlich das Geheimnis um die Holzkugel gelüftet: Beim Posten acht lassen die Zwerge das gesammelte Obst für den Kuchen über eine Kugelbahn nach Hause rollen – die Kinder imitieren die Arbeit der Zwerge mit der Kugel, die durch riesige Holzfrüchte und durch ein Labyrinth in ein Körbchen kullert.

Die Kugelbahn ist für viele Kinder der Höhepunkt des Zwergenweges.

Manche Kinder sind derart entzückt von der übergrossen Murmelibahn, dass sie auch nach dem zehnten Mal noch nicht genug davon haben, die Kugel herunterrollen zu lassen. Posten neun zieht die Kinder ähnlich in Bann, wenn auch die Aufgabe um einiges kniffliger ist. Das riesige Spielbrett muss so bewegt werden, dass die Holzkugel von einer Ecke zum Ausgang rollt, ohne bei den zahlreichen Löchern herauszufallen:

zvg

Eine Aufgabe, für die auch die Erwachsenen mehrere Anläufe brauchen. Danach führt der Weg wieder zurück zum Parkplatz. Wer sich auskennt und ohne Kinderwagen unterwegs ist, kann dabei auch die Abkürzung über die Treppe zur Lourdes-Grotte nehmen.

An sechs Posten kann die Aue entdeckt werden

Konzentriert studiert ein Bub das Schild vor sich. Die Aufgabe: das grüne Magnet dort platzieren, wo sich die Kreuzkröte wohl fühlt. «Klack» – und es hält am Asthaufen fest:

Fünf Kilometer Luftlinie vom Zwergenweg entfernt in der Aue Chly Rhy in Rietheim ist bis Ende Oktober «Steini», das Maskottchen von Pro Natura, mit seinem mobilen Erlebnisweg für Familien zu Gast. Dort lernt man an sechs Posten Libelle, Äsche, Kreuzkröte, Uferschwalbe, Biber und Ringelnatter kennen, findet heraus, was den Klimawandel stoppt oder welche Pflanzen- und Tierarten heimisch sind.

Auch auf diesem Abenteuerweg gilt: Wer nicht lesen mag, kann mit dem Handy via QR-Code eine Website aufrufen, auf der die Geschichten des jeweiligen Postens bequem nachgehört werden kann.

Der Weg führt vorbei am Sandhügel, wo im Frühling Uferschwalben nisten, über einen kleinen Trampelpfad zum Aussichtsturm «Weidepalast». Ein Tipp: die Augen offen halten, gut möglich, dass man Biberspuren entdeckt wie angeknabberte Äste oder Schleppspuren.

Auf dem Erlebnisweg gibt es einiges zu entdecken, etwa angeknabberte Äste oder Sandhügel.

Zurück beim Parkplatz kann man die Aue vom Aussichtsturm «Biberburg» überblicken oder ein paar Meter weiter beim Rhein eine Wurst braten. Der Erlebnisweg wird 2023 in anderen Naturschutzgebieten eingesetzt.

Bei diesem Posten lernen die Kinder spielerisch, wie der Klimawandel gestoppt werden kann. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Hier erklärt der Biber seinen Lebensraum. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Vom Aussichtsturm Weidenpalast kann man den kleinen See überblicken. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Beim Posten sechs neben dem Parkplatz gilt es, ein Memory zu lösen. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung

Es sei aber vorstellbar, dass er auch längerfristig aufgestellt werde, sagt Matthias Betsche, Geschäftsführer Pro Natura Aargau. Gerade auch im Chly Rhy, der viel Besucher anziehe.

Bald will Zurzach zweiten Papa-Moll-Weg eröffnen

Ein weiterer, spannender Themenweg befindet sich in Bad Zurzach: Auf dem Papa-Moll-Weg lösen Kinder und Erwachsene gemeinsam mit Hund Tschips 15 Rätsel. Im Frühling könnte ein zweiter, etwas kürzerer Weg folgen. Das verriet Tourismusdirektor vergangene Woche an einer Pressekonferenz.

