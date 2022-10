Klingnau: Boxer Davide Faraci hört nach K.o.-Niederlage auf

Zurzibiet K.-o.-Niederlage in Runde 1: Boxer Davide Faraci kündigt Karriereende an Er ist seit Jahren der erfolgreichste Schweizer Profiboxer der Gegenwart. Nun hört Davide Faraci auf. 23.10.2022, 17.09 Uhr

Gegen den Ungarn Mate Kristof gewann Davide Faraci (rechts) im Dezember 2016 in Bern seinen ersten Profikampf. Anthony Anex / Keystone

Gegen den Wolfsburger Artur Reis hat Davide Faraci keine Chance: In der ersten Runde ging der 31-Jährige am Samstag in Sissach k. o. Nun zieht der gebürtige Gippinger einen Schlussstrich.

Auf Facebook schreibt er, dass er von Beginn an nie wirklich in den Kampf reingekommen sei. «Das wurde mir schon früh zum Verhängnis.» Und weiter schreibt er: «Alles hat mal ein Ende. Und wie es aussieht, ist meins auch gekommen. Zumindest was das Boxen betrifft.»

Davide Faraci hat 18 Kämpfe als Profiboxer bestritten. Britta Gut

Seit längerem habe er bemerkt, dass seine «Flamme» für den Boxsport immer schwächer geworden sei. «Es ist enorm schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Tagtäglich hart zu trainieren, alles von seinem Körper abzuverlangen und nebenbei noch irgendwie den Lebensunterhalt zu verdienen.» Das sei ihm nach Jahren einfach zu viel geworden.

«Es kommt eine schwierige Zeit auf mich zu», schreibt Davide Faraci an seine Fans. Denn seit über 20 Jahren sei er im Boxsport, und diesen Entscheid zu akzeptieren, werde sicherlich nicht leicht. «Ich danke allen, die bis jetzt hinter mir gestanden sind. Jetzt brauche ich etwas Zeit, um das zu verarbeiten.»

In den ersten 15 Profikämpfen blieb er ungeschlagen

Zweimal verpasste Davide Faraci eine ­Teilnahme an den Olympischen Spielen denkbar knapp. Der schweizerisch-italienische Doppelbürger wäre der erste helvetische Boxer seit München 1972 (Ruedi Vogel, Karl Gschwind und Anton Schär) gewesen, der sich die Qualifikation gesichert hätte. Vom Boxverband wurde er gleichwohl zum erfolgreichsten Schweizer Amateurboxer der letzten 50 Jahre gekürt. 2016 wechselte er zu den Profis.

In den ersten 15 Kämpfen blieb Davide Faraci ungeschlagen. Bis der Profiboxer im Juli 2021 in der Royal Albert Hall in London den amtierenden WBO-Champion Intercontinental, Lyndon Arthur, herausforderte. Eines seiner grossen Karrierehighlights. Bis zur Entscheidung hatte Faraci den Kampf aktiv mitgestaltet und die eine oder andere Runde für sich entscheiden können. In der neunten Runde ging er aber k. o.

Im April dieses Jahres gewann Davide Faraci gegen den Tschechen Ondrej Budera. Der 18. Kampf gegen den Deutschen Artur Reis war nun sein letzter.

Im Februar 2021 wurde Davide Faraci zum Unternehmer: Zusammen mit seinem Manager Toni Barbera eröffnete er in Klingnau das grösste Fitnesscenter in der Region.

Davide Faraci (von links), Toni Barbera und Joshua Barbera (Juniorchef) im neuen Fitnesscenter. AZ-Archiv

Damit verlegte er auch seine Trainingsbasis in die Stadt, wo er regelmässig mit dem mehrfachen Schweizer Meister Stefan Rumpold aus Klingnau trainierte. (sga)