Zurzibiet: Wer zahlt Abo-Kosten, wenn Schulkinder pendeln?

Zurzibiet Grosse Unterschiede zwischen Gemeinden: Wer zahlt die Abo-Kosten, wenn Schulkinder pendeln? Eine Faustregel besagt: Ist der Fussweg zur Schule länger als fünf Kilometer, muss die Gemeinde einen Beitrag an die Transportkosten zahlen. Doch Gemeinden berechnen den Weg unterschiedlich. Stefanie Garcia Lainez 10.09.2022, 05.00 Uhr

Zahlreiche Kinder und Jugendliche im Zurzibiet pendeln zur Schule – und verwenden dafür auch den Zug. Alex Spichale

Im Sommer 2020 entschied der Regierungsrat, dass im Zurzibiet die Bezirksschulen in Bad Zurzach, Endingen und Leuggern bestehen bleiben, während Klingnau schliessen muss. Dies spüren nun auch die Schülerinnen und Schüler aus Döttingen, Klingnau und Koblenz: Sie haben seit August alle einen längeren Schulweg. Auch andere Schulkinder müssen im Zurzibiet über Dorfgrenzen hinaus pendeln. Die Gemeinden zahlen aber unterschiedlich an die Transportkosten.

So gilt in der Rechtsprechung die Faustregel, dass sie sich ab einem Fussweg von fünf Kilometern an den ÖV-Kosten beteiligen sollen. So kostet ein Jahresabo für zwei Zonen 603 Franken. Doch nicht alle berechnen die Distanz gleich: Während die einen Gemeinden den Schulweg anhand der Wohnadresse bestimmen, verwenden andere den Dorfmittelpunkt als Grundlage.

In Döttingen etwa müssen seit August mit der Schliessung der Bez in Klingnau die Kinder nach Leuggern pendeln. Eine Entschädigung an die Transportkosten zahlt die Gemeinde aber nicht: Denn sie berechnet die Distanz zur Bezirksschule vom Bahnhof Döttingen aus – via Veloweg sind das 4,5 Kilometer. In Richtung Tegerfelden hat es aber mehrere Quartiere, die über fünf Kilometer vom Schulhaus entfernt sind.

Die Gemeinde schreibt dazu auf Anfrage, dass die Regelung allseits akzeptiert sei, und ergänzt:

«Wenn gemäss ‹Fact Sheet Schulweg des Kantons› und der verwaltungsgerichtlichen Praxis ein Schulweg von fünf Kilometern ab der 3. Klasse vertretbar ist, dann wäre für 7.-Klässler ein leicht weiterer Schulweg vertretbar.»

Tatsächlich heisst es im erwähnten Merkblatt des Kantons: «Bezüglich zumutbare Länge hat das Aargauische Verwaltungsgericht in einem Urteil vom 15. November 2018 auf seine langjährige Praxis verwiesen, wonach Schulwege bis zu einer Länge von rund fünf Kilometern von Schülerinnen und Schülern der Mittel- und Oberstufe (Anmerkung: ab der 3. Klasse Primarschule) in aller Regel aus eigener Kraft, sei es zu Fuss oder mit dem Fahrrad, bewältigt werden könnten.»

Hinzu kommt: Der Gemeindeverband Oberstufe Kirchspiel, zu dem auch die Bez in Leuggern gehört, verwendet bei der Berechnung die Wohnadresse. Vergütet werden auch die Kosten, wenn Schülerinnen und Schüler nur für einzelne Lektionen den Standort wechseln müssen – sofern die Entfernung mehr als fünf Kilometer beträgt. Dem Verband gehören die Gemeinden Böttstein, Full-Reuenthal, Leibstadt, Leuggern, Mandach und Schwaderloch an. Döttingen hingegen ist nur Vertragsgemeinde.

Lengnau rechnet mit Dorfzentrum

Wie Döttingen rechnet auch Lengnau: von Zentrum zu Zentrum. Schülerinnen und Schüler aus dem Weiler Himmelrich erhalten somit keine Vergütung für ihren über sechs Kilometer langen Schulweg an die Bezirksschule in Endingen. Eine Ausnahme bildet der Weiler Husen: Da von dort keine Velowegverbindungen über geteerte Strassen führen, werden Abo-Kosten für den öffentlichen Verkehr vergütet.

«Bei allen anderen Weilern führen Velowegverbindungen ins Dorf oder zur nächsten Bushaltestelle», teilt die Gemeinde mit. Ebenfalls gezahlt wird, wenn jemand nach Bewilligung der Gemeinde eine andere Schule besucht, die weiter als fünf Kilometer entfernt ist.

Wohnadresse oder Dorfzentrum: Das sagt der Kanton Das Schulgesetz verlangt, dass die Gemeinden den Schulbesuch erleichtern, indem sie Velowege schaffen, wo es die Verkehrssicherheit erfordert, den öffentlichen Verkehr angemessen berücksichtigen und notwendige Transportkosten übernehmen. «Das heisst, dass die Gemeinden als Schulträger der Volksschule verpflichtet sind, bei unzumutbaren Schulwegen entweder Abhilfe zu schaffen oder die notwendigen Schülertransportkosten zu übernehmen», sagt Sascha Katja Giger, stellvertretende Leiterin Kommunikation des kantonalen Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS). Mit Transportkosten sei in erster Linie der ÖV gemeint. «Indessen fallen auch Auslagen für private Transportmittel unter den Begriff der notwendigen Transportkosten.» Dabei seien nur die Kosten für die preisgünstigste Lösung zu ersetzen, soweit diese der Schülerin oder dem Schüler zumutbar ist. Bei der Überprüfung, ob ein Schulweg zumutbar ist oder nicht, sei der Weg zwischen Wohnadresse und dem Schulhaus massgebend. Die Gemeinde muss die Kosten für das ÖV-Abo gemäss Kanton nur zu 4/5 übernehmen, sofern das Abo den privaten Gebrauch über ein weitreichendes Streckennetz rechtfertigt.

Innerhalb der Kreisschule Surbtal vergütet etwa Schneisingen den Weg nach Endingen an die Bez, sowie Endingen für Schulkinder aus der Ortschaft Unterendingen, die in Lengnau die Realschule besuchen. Beide Strecken sind über fünf Kilometer lang. Würenlingen hingegen beteiligt sich nicht an den Kosten, da der Weg nach Endingen an die Bez unter fünf Kilometern liege.

Zurzach übernimmt volle Kosten für Kindergärtler und Primarschulkinder

Weite Wege müssen teilweise auch die Kinder und Jugendlichen auf sich nehmen, welche die Schule in Zurzach besuchen. Die Fusionsgemeinde entstand per Anfang Jahr aus den acht Gemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen.

Wer am Standort Chrüzlibach in Rekingen in den Kindergarten und die Primarschule geht und nicht im Ort wohnt, reist meist mit dem Bus, Zug oder mit einem organisierten Schulbus an. Diese Kosten übernimmt die Gemeinde Zurzach respektive die Gemeinde Mellikon für die eigenen Schülerinnen und Schüler.

Wer mit Wohnort Zurzach die Oberstufe in Bad Zurzach besucht, bei dem wird die Distanz zur Schule anhand der Wohnadresse ermittelt. Beträgt diese mehr als fünf Kilometer, werden die Kosten mittels Railchecks zurückvergütet. Auch Klingnau, Koblenz, Siglistorf und Mellikon übernehmen die Transportkosten.

Fisibacher Kinder reisen in den Kanton Zürich

Ein Spezialfall stellt die kleine Gemeinde Fisibach dar, die 600 Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Seit August 2016 besuchen die Kinder die Primar in Weiach, seit 2017 auch die Oberstufe in Stadel im Kanton Zürich. Der Kindergarten befindet sich zwar noch im Dorf, wird aber von der Schule Weiach geführt.

«Unsere Gemeinde ist zu klein für eine eigene Schule», sagt Ammann Roger Berglas. Die beiden Schulen seien ideal, da sie gut mit dem ÖV erreichbar seien und die Kinder über Mittag nach Hause kommen könnten.

Um den Verlust der Schule für die Bevölkerung etwas abfedern zu können, habe sich Fisibach von Anfang an entschlossen, das gesamte Jahresabonnement ab Kaiserstuhl, das rund einen Kilometer entfernt ist, für alle Schulkinder zu übernehmen. «Wenn man die Schule verliert, sollte man nicht knausrig sein mit der Unterstützung.»

Auch die Kaiserstuhler Kinder besuchen in Stadel die Primarschule und in Weiach die Oberstufe – die Gemeinde Zurzach übernimmt die Abo-Kosten.

