Zurzibiet Fehler im Bez-Entscheid: Diesen Vorschlag ignorierten Hürzeler und seine Experten Die Gemeinden der Schulverbände Rheintal-Studenland und Oberstufe Unteres Aaretal strebten eine gemeinsame Lösung an – sie sollte ein Dilemma entschärfen. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Sommer 2020 entschied der Regierungsrat, dass im Zurzibiet die Bezirksschulen in Bad Zurzach, Endingen und Leuggern bestehen bleiben, während Klingnau schliessen muss. Danach schrieb ein Klingnauer Bürger eine E-Mail an Alex Hürzeler, dem Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS).

Regierungsrat Alex Hürzeler. (9. August 2021) Chris Iseli

Der Bürger bemängelte, dass die Kinder aus den zusammengewachsenen Nachbargemeinden Döttingen und Klingnau in Zukunft nicht mehr wie bisher am selben Ort in Klingnau, sondern neu die Döttinger in Leuggern und die Klingnauer in Bad Zurzach unterrichtet werden.

Hürzeler, dessen Fachleute federführend waren beim Entscheid, antwortete dem Bürger – und machte eine bemerkenswerte Aussage: «Die Analyse hat ergeben, dass keine Variante definiert werden kann, welche Klingnau und Döttingen dem gleichen Schulkreis zuteilt und gleichzeitig jedem Schulkreis die gesetzlich geforderte Mindestschülerzahl garantiert und bezüglich der analysierten Kriterien zu keinem erheblichen Nachteil führt (zum Beispiel betreffend Schulweg). Diese Schwierigkeit zeigte sich bereits in den vormals von den Gemeinden des Zurzibiets diskutierten Varianten.»

Das Schulhaus Schützenmatte in Klingnau, einst Bezirksschulhaus, heute Oberstufenschulhaus. Philipp Zimmermann / Badener Tagblatt

Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Dies zeigen die Unterlagen des BKS, die es für den Bez-Entscheid erarbeitet hat. Die AZ hatte sie gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhalten. Von einem erheblichen Nachteil bei den Schulwegen kann keine Rede sein. Vielmehr wiesen die Schulwegangaben von Hürzelers Fachleuten erhebliche Fehler auf (die AZ berichtete).

Vor allem: Dem BKS lag eine Variante vor, bei welcher Klingnauer und Döttinger Schüler demselben Schulkreis zugeteilt gewesen wären. Das geht aus den Stellungnahmen einiger Gemeinden an das BKS hervor. Es waren Gemeinden, die den Verbänden Oberstufe Unteres Aaretal (Bez Klingnau) und der Kreisschule Rheintal-Studenland (Bez Bad Zurzach) angeschlossen sind.

Ein Schulkreis mit zwei Bez-Standorten

Diese Variante entsprach der vom BKS vorgelegten Variante A mit den Bezirksschulen Klingnau, Bad Zurzach und Endingen (Leuggern gestrichen) – mit einem entscheidenden Unterschied: Die Gemeindeverbände der Bezirksschulen Bad Zurzach und Klingnau wollten einen gemeinsamen Schulkreis mit zwei Bezirksschulen bilden. Es war die «Variante A (korrigiert)».

Der Hintergrund: In der Teilregion Rheintal-Studenland leben zu wenige Kinder für die Bezirksschule in Bad Zurzach. Bei den drei Varianten, die nach der kriteriengestützten Analyse des BKS in die Endauswahl kamen, müssen entweder die Kinder aus Klingnau oder aus Döttingen nach Bad Zurzach.

Nur so viel Schüler in Bad Zurzach, wie unbedingt nötig

Der gemeinsame Schulkreis gemäss Variante A (korrigiert) hätte hier angesetzt: Ziel war es nämlich, dass nur so viele Schüler wie nötig aus Klingnau und Döttingen in Bad Zurzach unterrichtet werden. Die Mindestzahl liegt per Gesetz bei 108.

So schrieb etwa der Gemeinderat Klingnau in seiner Stellungnahme zur BKS-Vernehmlassung: «Die Zusammenarbeit zwischen den Standorten in Bad Zurzach und Klingnau ermöglicht die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler aus dem Raum Döttingen/Klingnau variabel zu handhaben, sodass immer die geforderten Mindestschülerzahlen von 108 Bezirksschülerinnen und -schülern an beiden Standorten erreicht werden. Diese Tatsache wurde im Kurzbericht des BKS zu wenig beachtet und in der Grafik mit Döttingen im Einzugsgebiet zu Bad Zurzach nicht berücksichtigt.» Die Oberstufen hatten ihre Zusammenarbeit bereits aufgenommen.

Die Fusionsgemeinde Zurzach (ab 2022) geht dank der Ostumfahrung und des Fleckenkonzepts (Aufwertung des historischen Ortsteils) von einem Bevölkerungswachstum aus. «Durch den Zuzug von Familien wird der Flecken vermehrt wieder zum Lebensraum», schrieb der Gemeinderat in seiner Stellungnahme. Will heissen: Dereinst soll es keine Bez-Schüler mehr aus Klingnau und Döttingen brauchen für die Mindestzahl von 108.

Wieso hat das BKS diese Variante A (korrigiert) nicht berücksichtigt? Dies bleibt vorerst unklar. Wegen des hängigen Vorstosses von Grossrat Andreas Meier (Die Mitte) beantwortet das BKS zurzeit keine Antworten.

Döttinger Gemeinderat stimmte heimlich anders ab

Die Unterlagen des BKS zeigen auch: Klingnau und Koblenz gingen davon aus, dass auch Döttingen als dritte Gemeinde der Oberstufe Unteres Aaretal für die Variante A stimmt. In der Umsetzung sollte diese zur Variante A (korrigiert) angepasst werden. Im Vorstand des Kreisschulverbands, in dem je zwei Gemeinderäte aus den drei Gemeinden sitzen, hatte man dies abgemacht, wie Recherchen der AZ zeigen. Auch die Schulpflege der drei Gemeinden unterstützten dies. Der Gemeinderat Döttingen stimmte dann aber – heimlich – anders ab.

Fortsetzung folgt.