Zurzibiet Fehler im Bez-Entscheid: Attigers Experten halfen jenen von Hürzeler – doch wer sorgte für die falschen Schulwegzahlen? Vor vier Jahren wurden für das vom Volk verworfene Projekt Oberstufe Aaretal irreführende Schulwegzahlen verwendet – der damalige Fehler findet sich auch bei den Berechnungen, für die nun das Bildungsdepartement von Alex Hürzeler verantwortlich ist. Philipp Zimmermann 09.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schulhaus Schützenmatte in Klingnau, einst Bezirksschulhaus, heute Oberstufenschulhaus. Philipp Zimmermann

Die Erhebungen zum Zurzibieter Bezirksschulentscheid des Aargauer Regierungsrats enthalten Fehler und irreführende Zahlen. Ohne diese wäre die Bezirksschule Klingnau wohl nicht gestrichen worden, wie die AZ aufgedeckt hat. Fehlerhaft ist etwa die Matrix zu den Schulwegen per öffentlichen Verkehr (ÖV).



Für Würenlingen wurden je nach Bezirksschule unterschiedliche Abfahrtsorte gewählt, in Koblenz der alte Bahnhof statt die Station im Dorfzentrum, welche die allermeisten Schüler verwenden. Zudem wurde teilweise mit 22 Minuten Umsteigezeiten am Bahnhof Döttingen für eine 2-Minuten-Zugfahrt nach Klingnau gerechnet, obwohl die Klingnauer Bez vom Bahnhof Döttingen her nur knapp 300 Meter weiter entfernt liegt.



Alles anzeigen

Dagegen enthalten die Unterlagen des für den Entscheid federführenden Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) etwa bei der Gemeinde Böttstein den Hinweis, dass hier eine Bushaltestelle im Ortsteil Kleindöttingen gewählt wurde, «da der Grossteil der Böttsteiner Schülerinnen und Schüler aus Kleindöttingen kommt».



Alex Hürzeler Vorsteher Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS).

Bild: Colin Frei

In einer Antwortmail an einen Klingnauer Bürger nach dem Bez-Entscheid schrieb BKS-Vorsteher Alex Hürzeler, dass sämtliche Oberstufenschulen vor Ort besichtigt wurden,

«gerade um einen Schreibtischentscheid aus der Distanz zu verhindern».

Wer also hat die Berechnungen der ÖV-Schulwege vorgenommen? Offenbar haben Fachleute des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), dem Regierungsrat Stephan Attiger (FDP) vorsteht, bei der Erhebung von Unterlagen geholfen. Welche waren es konkret?



Auf Anfrage verweist BVU-Sprecherin Simone Britschgi an das BKS und auf die Interpellation von Grossrat Andreas Meier (Die Mitte) zum Thema . Bis zur Beantwortung des Regierungsrats könnten keine zusätzlichen Informationen gegeben werden.

BKS-Sprecherin Simone Strub Larcher sagt: «Die Federführung für das erwähnte Regierungsgeschäft lag beim BKS. Es hat deshalb auch die Unterlagen für den Regierungsentscheid vorbereitet.»



Stephan Attiger, Vorsteher Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Bild: Severin Bigler

Selbstverständlich werde bei der Vorbereitung von Regierungsgeschäften regelmässig auch departementsübergreifend Fach- und Expertenwissen abgeholt und miteinbezogen. «Dies war auch bei diesem Geschäft der Fall.»

Wegen der hängigen Interpellation gibt auch sie keine weitere Auskunft. Das BKS hatte allerdings der AZ einen Katalog von Fragen, inklusive mehrerer zu den Schulwegerhebungen, im Juni nicht beantwortet.



Irreführende Schulwegzeiten wegen langer Umsteigezeiten am Bahnhof Döttingen in Richtung Klingnau wurden schon beim Projekt Oberstufe Aaretal (OSA) verwendet. Dieses erlitt nach dem Nein mehrerer Gemeindeversammlungen im Herbst 2017 Schiffbruch. Damals verwendete die OSA-Steuergruppe, deren Präsident Böttsteins Gemeindeammann Patrick Gosteli (SVP) war, eine Matrix, die ein BVU-Mitarbeiter erstellt hatte.



Auf Anfrage bestätigte der Mitarbeiter damals der AZ die irreführenden Zahlen und sagte: «Dies sind ‹reine› Verbindungen von ÖV-Haltepunkt zu ÖV-Haltepunkt.» Er habe damals für eine Sitzung der Regionalplanung Zurzibiet einzig die Aufgabe gehabt, die ÖV-Zeiten von Abfahrts- zu Zielorten zusammenzutragen und dies so ausgewiesen.



Er sagte: «Das heisst, dass in der Regel kaum jemand 22 Minuten am Bahnhof Döttingen auf den Zug Richtung Klingnau wartet, nur um kaum 300 Meter Gehdistanz einzusparen. Dies müsste man bei der Interpretation der Matrix erwähnen.»