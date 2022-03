Zurzibiet «Ein Wirbelsturm, wie man ihn seit Menschengedenken nicht erlebt hat»: 1986 sorgt ein Unwetter für grosse Zerstörung Der «Mini-Tornado» von vergangener Woche lässt Erinnerungen wach werden an ein Unwetter im Jahr 1986: Gleich zwei Wirbelstürme ziehen durch das Zurzibiet. Der Stärkere sorgt über der Aare für eine zehn Meter hohe Wassersäule. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

«Mitarbeiter des kantonalen Bauamtes beim Aufräumen des Radwegs auf dem Strick»: So beschrieb das Badener Tagblatt das abgedruckte Foto 1986. Badener Tagblatt/Archiv

Es ist der 6. Juli 1986: Boris Becker spielt gerade im Wimbledon-Final gegen die Weltnummer eins Ivan Lendl. Als der 18-jährige Deutsche seinen Titel verteidigt, fegen in 740 Kilometer Luftlinie Entfernung an diesem Sonntagabend zwei Wirbelstürme durch das Zurzibiet.

Mit dem sogenannten «Dust Devil», der vergangene Woche in Klingnau für Aufsehen sorgte, haben diese beiden aber nichts gemein. Der schnell rotierende «Dust Devil» wirbelt zwar Staub auf und sieht so aus wie ein Mini-Tornado, wies aber im Fall von Klingnau nur eine geringe Windstärke auf – im Gegensatz zu den beiden Wirbelstürmen vom 1986.

Der stärkere Sturm, der gemäss der Website sturmarchiv.ch mit einer Geschwindigkeit von 185 bis 220 Stundenkilometern unterwegs war, sorgte im Kirchspiel zwischen Leuggern und Koblenz auf einer drei Kilometer langen Schneise für grosse Schäden. Auf der Fujita-Skala entspricht dieser Tornado der Stufe F2 und kann erheblichen Schaden anrichten.

Der Schwächere mit einer Stärke von F1 zog rund einen Kilometer von Kleindöttingen in Richtung Döttingen. «Etwa um 16.30 Uhr setzten heftige Regenfälle und Böen ein, die in einem regelrechten Wirbelsturm gipfelten», berichtete das «Badener Tagblatt».

In einem Waldstück zwischen Leuggern und Leibstadt, wo der stärkere der beiden Stürme wütete, stürzte das Unwetter Dutzende Bäume über die Strasse und blockierte diese während rund vier Stunden. Das gleiche Bild zeigte sich auf der Strasse von Gippingen nach Felsenau.

Zugverbundung und Strassen wurden mehrere Stunden unterbrochen

«Im angrenzenden Auwald, einem bedeutenden Naturschutzgebiet, wütete der Sturm mit so ungestümer Kraft, dass kaum ein grösserer Baum oder Strauch unbeschädigt davonkam», schrieb das «Badener Tagblatt» weiter. Und gegenüber der «Botschaft» sagte Förster Schärer gemäss «sturmarchiv.ch»:

«Die Bäume stürzten in alle Richtungen; bei einem normalen Sturm wäre eine Hauptrichtung klar auszumachen.»

Betroffen war auch die Zugverbindung zwischen Leibstadt und Koblenz, die damals noch in Betrieb war und für rund fünf Stunden eingestellt werden musste.

Das Unwetter deckte zahlreiche Dächer ab, wie etwa beim Kraftwerk Klingnau, wo ein Stück des Kupferdaches vom Wehr weggerissen wurde. «Eine eigentliche Sogwirkung muss dazu geführt haben», wird der damalige Kraftwerksleiter Leonhard Bächli auf «sturmarchiv.ch» zitiert. Es müsse ein Wirbelsturm gewesen sein, wie man ihn seit Menschengedenken nicht erlebt habe.

Über Aare entstand zehn Meter hohe Wassersäule

«Letzter Schauplatz auf dem zerstörerischen Ritt durch das Zurzibiet war Koblenz», hiess es im «Badener Tagblatt». «Beim Überqueren der Aare erzeugte die Sogwirkung des Wirbels eine Wassersäule von über zehn Metern Höhe.» Beim Bahnhof schleuderte der Wirbelsturm mehrere parkierte Autos gegeneinander, ein Personenwagen habe sich dabei überschlagen.

Ein Augenzeuge aus Koblenz berichtete auf der Website sturmforum.ch, dass es auf der östlichen Aareseite absolut windstill gewesen sei, er aber das Krachen der Bäume bereits gehört habe. Nur wenige Sekunden später habe er die Bäume zu Hunderten fallen sehen. «Eine riesige Gischtwolke raste auf mich zu. Ich rannte um mein Leben und suchte unter einer Kanalbrücke Deckung.»

Die Waldschneisen im Gebiet Giriz, Grien und Strick seien 20 Jahre später noch sichtbar gewesen. «Einen Tornado konnte ich direkt nicht erkennen, doch wie auch; die Luft war von Gischt und Wolkenbruch erfüllt, die Sichtweite betrug nur wenige Meter.»

Kein Wirbelsturm hat bisher wie im Jahr 1986 gewütet

Auf «sturmarchiv.ch» sind weitere Tornados aufgeführt, die mit einer Stärke von F1 gemäss Fujita-Skala durch das Zurzibiet zogen. Sie richteten Schaden an, keiner war aber so stark wie jener im Kirchspiel 1986.

Im Juli 2000 schlug ein starker Tornado bei Koblenz eine Schneise in den Wald. Im August desselben Jahres sichtete ein Sturmjäger in der Nähe von Kaiserstuhl einen S-förmigen Wolkenschlauch, der danach in Zurzach auf einem 200 bis 300 Meter breiten Teilstück Schäden an der Vegetation verursachte. 2006 zog ein Tornado von Full-Reuenthal über den Rhein nach Deutschland, fünf Jahre später von Leuggern aus. Letzter hob Autos an und entwurzelte Bäume.

