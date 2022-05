Döttingen: Am Schwinget im Zurzibiet packt Landammann mit an

Rund 750 Zuschauerinnen und Zuschauer feuern am Schwingfest in Döttingen die Athleten an. An der Einweihungszeremonie der neuen Trainingshalle, der zweitgrössten des Kantons, hat auch der Landammann mitangepackt.

Stefanie Garcia Lainez 15.05.2022, 08.16 Uhr