Hohe Bussenerträge beim neuen Blitzer im Zurzibiet überraschen

Zurzibiet «Die vielen Übertretungen und Anzeigen sind erschreckend»: Eine Zwischenbilanz zum neuen Blitzer der Regionalpolizei Die Regionalpolizei Zurzibiet setzt seit einem halben Jahr einen semistationären Blitzer ein. Eine Zwischenbilanz zeigt: Nicht nur in Tempo-30-Zonen erwischt die Anlage zu viele Schnellfahrer. Daniel Weissenbrunner, Stefanie Garcia Lainez und Philipp Zimmermann 01.07.2021, 04.58 Uhr

In Fisibach installierte die Repol die Messanlage Ende 2020 zum ersten Mal. zvg

Seit vergangenen Dezember steht der erste semistationäre Blitzer im Zurzibiet im Einsatz. Die Anlage war auf Drängen der Gemeinden im Bezirk angeschafft worden. An der Gemeindeversammlung in Klingnau äusserte sich Stadtammann Reinhard Scherrer zum Radargerät.

Dies im Zusammenhang mit der Rechnung 2020 und dem Hinweis in der Einladung zur Gmeind, dass die Bussenerträge der Regionalpolizei nicht dem Budget 2020 entsprechen. «Es ist erschreckend, wie viel Geld die Repol bereits bis Ende Mai mit dieser semistationären Anlage umsetzen konnte», sagte Scherrer, der auch Präsident des Führungsausschusses der Repol-Gemeinden im Zurzibiet ist.

Die Bussenerträge, die den Gemeinden zugutekommen, erreichten im vergangenen Jahr nicht den budgetierten Betrag, da der semistationäre Blitzer verspätet ausgeliefert wurde. Bis Ende Mai seien in diesem Jahr hingegen schon 650'000 Franken an Bussen eingegangen, so Scherrer.

Zur Veranschaulichung: Gemäss Repol-Angaben zum Budget rechnet man fürs ganze Jahr mit Gesamteinnahmen von 800'000 Franken – wie bereits im Jahr zuvor. Dies inklusive Parkier-, Gemeinde- und sonstige Verkehrsbussen.

Problemzone vor allem im 30er-Bereich

Reinhard Scherrer, Stadtammann in Klingnau. Louis Probst

Repol-Chef René Lippuner mag den von Scherrer erwähnten Betrag nicht weiter kommentieren:

«Es ist nicht Usus, dass während des Jahres Zahlen veröffentlich werden. Diese sind jeweils nach Abschluss dem Jahresbericht zu entnehmen.»

Nur so viel: Der genannte Betrag sei aber um ungefähr ein Drittel zu hoch. Scherrer selbst will die Zahl auf Anfrage ebenfalls nicht weiter kommentieren und verweist wie Lippuner auf den nächsten Jahresbericht.

In seiner Ausführung wollte er primär auf das Verhalten der Automobilisten hinweisen. Es sei bedenklich, dass die Geschwindigkeitsdisziplin der Autofahrer so tief sei, dass die Polizeiorgane so rasch so viel Bussen aussprechen müssten. «Das Problem ist nicht die semistationäre Anlage, sondern die Disziplin der Automobilistinnen und Automobilisten, die zu schnell fahren, insbesondere in der 30er-Zone.»

Er könne in Klingnau als Radfahrer selbst beobachten, wie auf unübersichtlichen Strassen und vor allem entlang von Schulwegen zu schnell gefahren werde.

Die Polizei kann den neuen Blitzer nicht überall hinstellen

Die semistationäre Anlage wurde bis anhin 19 Mal an diversen Standorten im Zurzibiet, durchschnittlich für fünf Tage, aufgestellt. «Sämtliche Typen von Strassen und heiklen Örtlichkeiten, 30er-Zonen, bei Schulen, bekannte Schnellfahrerstrecken, auf Wunsch von Gemeinden und Bevölkerung, wurden berücksichtigt, um Erfahrungen zu sammeln», sagt René Lippuner.

Geeignete Standorte zu finden, sei aber nicht immer einfach. «Auch für diese Art von Geschwindigkeitsmessung bestehen ganz genaue Vorschriften, die penibel eingehalten werden müssen.» Der Repol-Chef stellt klar:

«Es geht nicht darum, möglichst viel Geld zu generieren, sondern präventiv zu wirken und die Autofahrer und Autofahrerinnen höflich und bestimmt aufzufordern, ihr Geschwindigkeitsverhalten innerorts auf der Strasse kritisch im Auge zu behalten.»

Wenn innerorts wie diese Woche mehrere Automobilisten mit über 90 oder einer sogar mit über 100 Stundenkilometer unterwegs waren, fehle ihm jedes Verständnis dafür.

Erschreckend, wie viele Anzeigen und Übertretungen

Vor der Anschaffung des semistationären Blitzers konnte die Repol das Tempo maximal zwei Stunden am gleichen Ort messen und danach Wochen und Monate nicht mehr. Deshalb könne bis dato keine verlässliche Aussage über das tatsächliche Geschwindigkeitsverhalten an besagten Örtlichkeiten gemacht werden, so Lippuner.

Repol-Chef René Lippuner. Fabio Baranzini

«Wenn jetzt aber mit der semistationären Anlage über mehrere Tage und Nächte in einem Dorf gemessen wird, ist es zum Teil erschreckend, wie viele Übertretungen und Anzeigen zu verzeichnen waren.»

Innerorts kommt es zu einer Anzeige bei einer Übertretung von mindestens 16 Stundenkilometern nach Toleranzabzug.

Lippuner weist darauf hin, dass es auch darum gehe, mit den Resultaten mit der Gemeinde in Kontakt zu treten und zu untersuchen, ob es möglich ist, baulich oder signalisationstechnisch Korrekturen vorzunehmen, um die durchschnittliche Geschwindigkeit zu senken. «Darum setzen wir im Nachgang zu ‹scharfen› Messungen regelmässig die verdeckte Messmethode ein, bei der keine Bussen ausgestellt werden. Dies um zu prüfen, ob eine Wirkung erreicht wurde.»