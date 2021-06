Zurzibiet Der wohl mächtigste Bezirk der Schweiz: Das Zurzibiet hat neu zwei Ständeräte Mit dem Umzug von Thierry Burkart nach Lengnau kommen seit wenigen Tagen beide Aargauer Ständeräte aus dem Zurzibiet. Aber profitiert der Bezirk davon? Daniel Weissenbrunner 05.06.2021, 05.00 Uhr

Die beiden Aargauer Ständeräte: Thierry Burkart (links) und Hansjörg Knecht am Tag ihrer Wahl 2019. Fabio Baranzini (24.11.2019)

Sie nahmen die Glückwünsche im Regierungsgebäude in Aarau entgegen und strahlten zusammen in die Kameras. Für Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP) war der 24. November 2019 ein denkwürdiger Tag. Er wird zum Höhepunkt ihrer bisherigen politischen Laufbahn. Burkart und Knecht werden im zweiten Wahlgang vom Aargauer Stimmvolk als Nachfolger von Pascale Bruderer (SP) und Philipp Müller (FDP) in den Ständerat gewählt.

Der Sprung ins Stöckli sind nicht die einzigen Gemeinsamkeiten, die die beiden verbindet. In der politischen DNA gibt es zwischen dem Freisinnigen und dem SVP-Mann unübersehbar Berührungspunkte. Burkart und Knecht stehen für einen rechtsbürgerlichen Kurs.

Hansjörg Knecht und Thierry Burkart im Sommer 2020. Burkart lebte damals noch in Baden. Alex Spichale

Neu rücken die beiden auch geografisch noch näher zusammen. Thierry Burkart hat seinen Lebensmittelpunkt von Baden nach Lengnau verlegt, keine 20 Kilometer von Hansjörg Knechts Haus in Leibstadt entfernt. Seit wenigen Tagen wohnt er mit seiner Partnerin und ihren beiden Kindern im Surbtaler Dorf.

Das Zurzibiet ist die am stärksten vertretene Region des Landes

Ausgerechnet das Zurzibiet, ist man versucht zu sagen, das oft stiefmütterlich wahrgenommen wird, ist in der kleinen Kammer im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl die am stärksten vertretene Region des Landes. Auf die rund 35'000 Einwohner entfallen zwei Ständeräte.

FDP-Ständerat Thierry Burkart. Stefan Huwyler

Zum Vergleich: Im Kanton Zürich kommen pro Ständerat (Ruedi Noser und Daniel Jositsch) 800'000 Einwohner. Im kleinsten Vollkanton, dem Kanton Glarus, repräsentieren Thomas Hefti und Mathias Zopfi rund 40'000 Menschen.

Gewinnt die Randregion mit Burkarts Umzug politisch nun an Gewicht? Vordergründig nein. «Ich fühle mich in erster Linie als Aargauer und verstehe mich als Vertreter des gesamten Kantons. Ich habe Freiämter Wurzeln, bin im Raum Baden aufgewachsen und wohne nun im Zurzibiet», sagt Thierry Burkart.

Von der Rumpelkammer zur Chambre de Réflexion

Bei genauer Betrachtung verbessern sich die Aussichten mit Burkarts und Knechts Wahl in den Ständerat statistisch gleichwohl. Zahlen belegen, dass der Einfluss des Stöcklis in den vergangenen Jahren gegenüber dem Nationalrat stetig zugenommen hat. Daniel Floris, persönlicher Mitarbeiter der VBS-Departementschefin Viola Amherd, hat in seiner Masterarbeit den Wandel der kleinen Kammer mit seinen 46 Sitzen seit der Gründung des Zweikammersystems 1848 untersucht.

Sein Fazit: Der Ständerat entwickelte sich von einer Rumpelkammer – entstanden aus den Nachwehen des Sonderbundskrieges – zu einer einflussreichen Chambre de Réflexion. Eine im vergangenen Herbst veröffentlichte Studie stützt Floris’ Erkenntnis: Der Ständerat sei verglichen zum Nationalrat «klar» stärker, weil er sich bei der Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen öfters durchsetzt. «Zu Beginn des modernen Bundesstaates war der Ständerat lediglich ein mehr oder weniger akzeptiertes Übel», so Floris.

Es war auch jene Zeit, als das Zurzibiet letztmals mit zwei Ständeräten im Bundeshaus gleichzeitig vertreten war. Emil Welti aus Zurzach und Karl von Schmid aus Böttstein sassen 1863 gemeinsam im Stöckli. Jurist Schmid war der Sohn des Schlossherrn in Böttstein, Welti der bis heute einzige Bundesrat aus dem Bezirk Zurzach. Er politisierte von 1874 bis 1891 in der Landesregierung. Den Kanton als Ständerat repräsentierte er von 1857 bis 1867.

Der bisher einzige Zurzibieter Bundesrat: Emil Welti. Archiv

Was Thierry Burkart und Hansjörg Knecht mit Emil Welti verbindet

Welti zählte zu den mächtigsten Schweizer Persönlichkeiten jener Epoche. Als Bundesrat verhalf er der Gotthardbahn auf politischer Ebene zum Durchbruch. Eine Gemeinsamkeit mit Burkart und Knecht. Zu ihren Schwerpunkten zählt ebenfalls der Verkehr. Ein Thema, mit dem sie im Zurzibiet mit seiner mangelhaften Anbindung offene Türen einrennen.

SVP-Ständerat Hansjörg-Knecht. zvg

Beide setzen sich für eine intakte Verkehrsinfrastruktur ein. Hansjörg Knecht brachte sich schon verschiedentlich wegen der ungelösten Situation am Grenzübergang in Koblenz in Bundesbern ein. Und er machte sich für die Wiederbelebung der Zugsverbindung von Basel nach Winterthur durchs Zurzibiet stark.

Thierry Burkart kennt die Sorgen und Nöte der Zurzibieter ebenfalls. «Ich war schon vor meinem Umzug nach Lengnau oft im Bezirk unterwegs.» Ein gutes Gesamtverkehrskonzept sei für den Werkplatz zentral – es schaffe Arbeitsplätze und verhindere noch stärkere Pendlerströme in die Stadtzentren. Eine Thematik, die aber regional im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts Ostaargau gelöst werden müsse.

Direkteren Einfluss aufs Zurzibiet, auf dessen Gebiet mit Beznau 1 + 2 sowie Leibstadt, drei Atomkraftwerke stehen, könnte Burkarts Vorstoss in der laufenden Session haben. Im Ständerat wird über seine Interpellation zur Stromversorgungssicherheit beraten.