Zurzibiet Bez-Entscheid macht Schulpflege-Präsident stutzig: «Der Fisch stinkt hier gewaltig» Die AZ-Recherche zeigte, dass die Analyse des Kantons Fehler und irreführende Zahlen beinhaltet. Während viele schweigen, prescht ein Schulpflegepräsident mit deutlichen Worten vor. Philipp Zimmermann 30.08.2021, 16.19 Uhr

Das Schulhaus Schützenmatte in Klingnau, einst reines Bezirksschulhaus, ist heute ein Oberstufenschulhaus Philipp Zimmermann

Vor fast neun Jahren ging Mario Erdin schon einmal in die Offensive. Als der Kanton im ehemaligen Hotel Verenahof in seinem Wohnort Koblenz eine Asylunterkunft für bis zu 64 Männer und einen Umbau der Liegenschaft plante, gründete er das «Komitee gegen das Asylzentrum». Der Widerstand zahlte sich am Schluss aus: Nachdem 380 Einwendungen gegen das nötige Baugesuch eingingen und eine lange Verzögerung drohte, zog der Kanton es zurück.

Nun meldet sich Mario Erdin, mittlerweile seit einigen Jahren Präsident der Schulpflege in Koblenz, erneut öffentlich zu Wort. Auslöser ist die Recherche der AZ zum Bez-Entscheid. Diesen fällte der Regierungsrat auf Grundlage einer kriteriengestützten Analyse des Departements Bildung, Kultur und Sport von Vorsteher Alex Hürzeler (SVP). Die AZ wies Fehler und irreführende Schulwegangaben nach. Mehrere Abfahrtsorte bei ÖV-Schulwegen waren falsch. Ohne all dies wäre der Bez-Entscheid anders ausgefallen.

Mario Erdin. zvg

Mario Erdin macht all das stutzig. «Da stellt sich für mich schon die Frage: Wurde im Bezirk Zurzach wirklich alles darangesetzt, die bestmögliche Lösung zu finden? Einzig der Klingnauer Grossrat Andreas Meier möchte die Wahrheit ans Licht bringen», sagt er und bezieht sich auf dessen Vorstoss von vergangener Woche. Andreas Meier (Die Mitte) hat dem Regierungsrat per Interpellation einige Fragen zum Bez-Entscheid gestellt. Die Antwort der Regierung steht aus.

Erdin kann nicht nachvollziehen, dass der Kanton beim Entscheid nicht für Transparenz gesorgt hat: «Die kriteriengestützte Analyse von Hürzelers Departement wurde sogar absichtlich geheim gehalten und konnte erst durch das Öffentlichkeitsgesetz eingesehen werden.» Und weiter:

«Meiner Meinung nach stinkt der Fisch hier gewaltig.»

Der Schulpflegepräsident von Koblenz wundert sich aber auch darüber, dass weitere Exponenten in der Region nun schweigen. «Vom regionalen Planungsverband des Bezirks Zurzach erwarte ich grosses Interesse, für Transparenz zu sorgen. Auch die Standortgemeinde Klingnau und der Vorstand der Oberstufe Unteres Aaretal (Osua) haben die Pflicht gegenüber dem Volk, diesen stinkenden Fall aufzudecken. Und wollen unsere Grossräte denn gar nicht wissen, weshalb der Bez-Entscheid verfälscht wurde?»

Er erwarte, dass die Beteiligten gegenüber dem Volk für Transparenz sorgen, um das beschädigte Vertrauen in die Demokratie so gut als möglich wiederherzustellen. «Fehler können passieren, man muss dafür aber auch die Verantwortung übernehmen», sagt er.

Erdin ist überzeugt, dass der Entscheid des Kantons für den Bezirk Zurzach falsch, weil nicht nachhaltig war. Er spricht den Lehrplan 21 an, der nun in Kraft getreten ist und der eine Dreistufigkeit von Bez, Sek und Real unter einem Dach mit übergreifendem Unterricht forciert.

Die Bezirksschule in Leuggern.

Philipp Zimmermann (16. März 2019)

An der Bez in Klingnau ist diese Dreistufigkeit seit einigen Jahren gegeben, in Leuggern existiert allein eine Bezirksschule, auch wenn mit der SeReal in Kleindöttingen ein gemeinsamer Schulkreis gebildet werden soll. Erdin:

«Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Bildungsreform kommt und die Schulzeit in der Bezirksschule zu Gunsten eines Gymnasiums gekürzt wird.»