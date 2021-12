Rheintallinie an "Svizra27" als Alternativstrecke

Zurzibiet Als Alternative zum Hauptbahnhof in Zürich: Rheintalstrecke soll für geplante Landesausstellung «Svizra27» öffnen Seit drei Jahren setzt sich die Arbeitsgemeinschaft Pro Wiba für die Wiedereröffnung der Bahnverbindung zwischen Koblenz und Laufenburg ein. Nun bringt deren Präsident die Strecke für die geplante Landesausstellung ins Spiel. Stefanie Garcia Lainez 03.12.2021, 17.56 Uhr

Die Bahnlinie zwischen Laufenburg und Koblenz wird heute nur von Güter- und Servicezügen befahren. Alex Spichale/Archiv

Die Landesausstellung «Svizra27» nimmt langsam Fahrt auf: Erst vor kurzem präsentierte der Trägerverein das Siegerprojekt des Expo-Wettbewerbs. Diese soll an neun verschiedenen Orten in der Nordwestschweiz stattfinden. «Damit diese Landesausstellung ein Erfolg wird, woran ich nicht zweifle, wäre eine bessere Anbindung der Nordwestschweiz an die Ostschweiz von Vorteil», schreibt nun Pierre-François Bocion. Er präsidiert die Arbeitsgemeinschaft Pro Wiba, die sich für die Reaktivierung der direkten Bahnverbindung Basel-Bad Zurzach- Winterthur einsetzt.