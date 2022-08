Zurzach/Mettauertal: Nach Brand eröffnet Tierarztpraxis wieder

Zurzach/Mettauertal Nach verheerendem Brand: Tierärzte eröffnen Praxis an neuem Ort – «die Solidarität ist überwältigend» Zwei Wochen ist es her, dass ein Feuer in Bad Zurzach das Haus und die Praxis des Ehepaars Spörri stark beschädigt hat. Nun haben die Tierärzte zusammen mit ihren Nachfolgern im Mettauertal vorübergehend eine neue Praxis gefunden. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Plötzlich haute es die Sicherungen raus, kurze Zeit später schlug das Feuer aus den Fenstern im Dachstock, die Rauchsäule war weitherum zu sehen: Vor zwei Wochen hat ein Brand das Haus des Ehepaars Spörri an der Schlüsselstrasse in Bad Zurzach zerstört.

Verletzt wurde niemand. Doch das Feuer machte ihre Wohnung in den oberen Stockwerken unbewohnbar; wegen des vielen Löschwassers wurde auch ihre Tierarztpraxis im Erdgeschoss zerstört. Diese hätten Vreni und Werner Spörri vor einer Woche ihren Nachfolgern übergeben wollen, der Xenta’s Tierärzte GmbH.

Das Haus mit Tierarztpraxis des Ehepaars Werner und Vreni Spörri in Bad Zurzach ist vom Brand schwer gezeichnet. Philipp Zimmermann / Badener Tagblatt

Gemeinsam haben sie fieberhaft nach einer Übergangslösung gesucht. In Oberhofen, einem Ortsteil der Gemeinde Mettauertal im Fricktal, sind sie nun fündig geworden. Bereits am Montag werden die ersten tierischen Patienten empfangen.

Bis jetzt habe sie das Geschehene noch gar nicht richtig verarbeiten können, sagt Vreni Spörri am Telefon. «Wir haben so viel zu tun. Da bleibt kaum Zeit.» Das wird sich in den nächsten Tagen auch kaum ändern: Am Samstag und Sonntag wird das Material, das vom Feuer verschont geblieben ist, von Bad Zurzach nach Oberhofen gezügelt.

Glücklicherweise hat ein grosser Teil der Praxiseinrichtung die Feuersbrunst überlebt: Da die Übergabe kurz bevorstand, renovierten die Spörris ihre Praxis, weshalb einiges an Inventar in der Garage neben dem Gebäude untergebracht war. Zwar sei etwas Löschwasser reingelaufen, das Material sei aber trocken geblieben.

Geschirr und ein paar Kleider hat das Feuer verschont

Dafür zerstörte das Feuer fast das ganze Hab und Gut des Ehepaars Spörrri, darunter auch viele Erinnerungen. «Wir haben noch etwas Geschirr und ein paar Kleider», sagt Vreni Spörri. «Auch ist auf wundersame Weise unser Schlafzimmer fast verschont geblieben.»

Nach dem Brand wohnten sie in einem Hotel, unterdessen sind sie privat untergekommen. «Die Solidarität, die wir in den vergangenen Tagen erlebt haben und auch jetzt noch erhalten, ist überwältigend. Für all die Hilfe möchten wir uns gerne bedanken.»

Auch bei den Umzugsarbeiten am Wochenende erhalten die Tierärzte Unterstützung aus dem Zurzibiet. So stellt jemand seinen Pick-up zur Verfügung, andere werden mithelfen, Kartons zu schleppen. Auf die Räumlichkeiten in Oberhofen machte die Spörris eine Tierarztkollegin aufmerksam, die dort ihre Nutztierpraxis betreibt, den Kleintieranteil aber nicht mehr nutzt.

«Das erleichtert uns das Einrichten», sagt Vreni Spörri. «So ist beispielsweise der Behandlungstisch noch vorhanden.» Da das Mettauertal nicht unbedingt am Weg liege, wollen die Tierärzte zumindest für die weiter entfernten Kundinnen und Kunden aus dem Rheintal eine alternative Lösung finden. «Zuerst richten wir aber mal in Oberhofen ein. Dann schauen wir weiter.»

Tierärzte wollen in der Region bleiben

Ausserdem suchen die Tierärzte weiterhin einen definitiven Standort. «Wir möchten in der Region bleiben und suchen deshalb eine neue Praxis in der Nähe von Bad Zurzach und Döttingen», sagt Vreni Spörri. Zwar will das Ehepaar das Haus wieder aufbauen, dies aber ohne die Tierarztpraxis. «Wir haben schon ganz viele Räumlichkeiten angeschaut», sagt Vreni Spörri. «Das Ideale hat uns aber bisher noch nicht angesprungen.»

Derweil bleibt unklar, was das Feuer ausgelöst hat. «Die Abklärungen der Brandermittlung sind nach wie vor im Gange und werden noch einige Zeit beanspruchen», teilt Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau mit.

