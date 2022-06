Zurzach: Bauarbeiten in der Schwertgasse starten verzögert

Zurzach Wegen Kritik des Kantons: Der Baustart in der Schwertgasse verzögert sich Das 18 Millionen Franken teure Fleckenkonzept soll wie die Ostumfahrung den historischen Flecken Bad Zurzach vom Verkehr entlasten. Das Teilprojekt Schwertgasse startet nun später als geplant. 16.06.2022, 18.00 Uhr

Die Schwertgasse in Bad Zurzach ist heute eine Durchfahrtsstrasse und soll zur Begegnungszone werden. Alexander Wagner

Im Frühjahr 2023 eröffnet die rund 86 Millionen Franken teure Ostumfahrung in Bad Zurzach. Gleichzeitig soll die umgestaltete Schwertgasse als Begegnungsraum in Betrieb gehen – so zumindest sah es der sportliche Zeitplan vor. Die Sanierung der Gasse ist Teil des gemeindeeigenen, 18 Millionen Franken teueren Fleckenkonzepts, das wie der Umfahrungstunnel seinen Beitrag zur Verkehrsentlastung des Fleckens leistet.