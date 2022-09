Gericht: Mann verputzt Vermögen seines dementen Vaters

Zurzach Über eine halbe Million Franken veruntreut: 49-Jähriger verputzt das Vermögen seines dementen Vaters – der zum Sozialfall wird Der Sozialdienst musste sogar das Altersheim des Vaters zahlen: Wegen Veruntreuung hat sich ein 49-Jähriger in Bad Zurzach in einem abgekürzten Verfahren vor Gericht verantworten müssen. Rosmarie Mehlin Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Der 49-Jährige hat seinen Vater um 540'000 Franken erleichtert. Gaetan Bally / KEYSTONE

Innert zwei Jahren über eine halbe Million Franken verputzt: «Wer hat, der hat», muss man da neidlos eingestehen. Das Verputzen hat Konrad (Name geändert) dank prall gefülltem Bankkonto locker geschafft. Der Haken daran war, dass das Geld nicht Konrad, sondern dessen betagtem Vater gehörte. Der hatte 2016 seinem Sohn einen Vorsorgeauftrag erteilt und ihm damit unter anderem die Generalvollmacht für sämtliche Rechtshandlungen, darunter alle Bankgeschäfte, übertragen.

Im Frühling 2017 war der an Demenz erkrankte 85-Jährige in ein Alters- und Pflegeheim gezogen. Auf seinem Konto befanden sich – nachdem sein Haus verkauft worden war – im November 2017 insgesamt 902'104.69 Franken.

Als Konrad in jener Zeit äusserte, eine eigene Firma gründen sowie in seiner Wohnung eine neue Küche einbauen zu wollen, erklärte der Vater, er wolle ihn in Form einer Schenkung in diesen Plänen finanziell unterstützen. Über die Höhe der Summe wurde allerdings nichts vereinbart, was Konrad offensichtlich als «carte blanche» interpretierte.

Vater wurde zum Fall für den Sozialdienst

Als erste «Amtshandlung» überwies er am 1. Dezember 2017 genau 14'532.35 vom väterlichen Konto zwecks Bezahlung von Betreibungen ans Regionale Betreibungsamt und hob gleichentags 50'000 Franken für eigene Bedürfnisse ab. Sodann machte er sich umgehend an die Gründung einer Firma als Lohnunternehmer im Holzbereich. Zu diesem Behuf schaffte Konrad sich im Verlauf des Jahres 2018 für rund 182'000 Franken Maschinen, Geräte, Fahrzeuge an und mietete für 1500 Franken monatlich einen Hallenanteil.

Parallel dazu liess er in seiner Wohnung für 32'000 Franken eine neue Küche einbauen. Die Werbekosten für Konrads Firma fielen mit rund 14'000 Franken bescheiden aus im Vergleich zur Sanierung seiner Zähne ennet der Grenze, die mit rund 26'970 Franken zu Buche schlug.

Nebst einer langen Reihe von verschiedensten Ausgabeposten in unterschiedlicher Höhe summierten sich vor allem die Beträge, die Konrad für persönliche Anschaffungen und als «Lohn» ins eigene Portemonnaie transferierte: Am Schluss waren dies rund 118'000 Franken.

Insgesamt hat er 540'000 Franken veruntreut

In der Anklageschrift sind 83 Vorgänge aufgelistet. Summa summarum hat der heute 49-Jährige dabei innert 25 Monaten mindestens 540'000 Franken vom väterlichen Konto für eigene Zwecke abgezwackt. Nachdem das Konto am 31. Dezember 2019 nur noch einen Saldo von gerade 2382.61 Franken aufwies, musste bis zum Tod des Vaters im März 2021 der Sozialdienst die Kosten für das Alters- und Pflegeheim übernehmen.

Der Staatsanwalt hatte als Verdikt für die Veruntreuung 15 Monate Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre und 6000 Franken Busse gefordert. Nachdem Konrad und sein Anwalt vereinbart hatten, diese Strafe zu akzeptieren, musste das Bezirksgericht Zurzach in einem abgekürzten Verfahren überprüfen, ob Urteil und Strafmass angemessen sind.

Vor Präsident Cyrill Kramer gab Konrad sich zunächst sehr verstockt. Gross und stattlich, von der Arbeit braun gebrannt, das Haar kurz geschoren und grau, ebenso der Drei-Tage-Bart, tat der Beschuldigte kund, dass er seit Februar zu 50 Prozent als Angestellter in einem anderen handwerklichen Beruf arbeite, daneben aber seine eigene Firma weiterführe. Konrad lebt allein, ist zweimal geschieden und hat keinen Kontakt zu seiner Tochter.

Zur Anklage wollte er sich nicht äussern. Auf die Mahnung von Richter Kramer, er müsse aber schon sagen, ob er die Anklagepunkte akzeptiere, grummelte er ein mürrisches Ja. Die Frage hingegen, wie Konrad zur vorgeworfenen Gesamtsumme stehe, wurde nur mit Schulterzucken beantwortet.

Klar und deutlich aber tat der Beschuldigte seine Überzeugung kund, nichts Unrechtes getan zu haben. Und als der Richter ihn nach dem 50-Prozent-Job als Angestellter und seiner Tätigkeit in der eigenen Firma fragte, brachen die Schilderungen wie ein Wasserfall aus Konrad heraus.

Sohn muss Busse von 6000 Franken zahlen

Nach kurzer Beratung im Richtergremium bestätigte Kramer den Schuldspruch und das Strafmass: Die Veruntreuungen und ihr Umfang seien aktenmässig erstellt. «Das Gesetz sieht einen Rahmen von einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. In diesem Fall sind die 15 Monate, bedingt auf drei Jahre, angemessen.»

Zu spüren aber bekommt Konrad die Busse von 6000 Franken plus Verfahrenskosten, die er berappen muss. Dazu gesellt sich irgendwann die Rückforderung des Anwaltshonorars, das vorläufig vom Staat entrichtet wird.

