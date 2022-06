Zurzach Über 20'000 Zuschauer am Jodlerfest – das persönliche Highlight des OK-Chefs hat mit dem Eidgenössischen zu tun Kurt Schmid zieht eine persönliche Bilanz zum 32. Nordwestschweizerischen Jodlerfest. Zufrieden ist er wegen diverser Punkte. Ein Wermutstropfen betrifft eine Verbindung des öffentlichen Verkehrs. Rosmarie Mehlin 13.06.2022, 17.04 Uhr

OK-Präsident Kurt Schmid beim Büchelblasen am Jodlerfest. Der Büchel gilt als kleiner Bruder des Alphorns. Severin Bigler (9. Juni 2022)

18 Monate hatten Planung, Vorbereitung und Organisation des Jodlerfestes laut OK-Präsident Kurt Schmid in Anspruch genommen. 41 Stunden Singen, Schwingen, Blasen, Geselligkeit und Genuss dauerte das Fest laut Programmheft. Dieser Stundenplan wurde allerdings nicht eingehalten. Jedenfalls nicht im Landfrauen-Kafi-Zelt.

Am Sonntag, kurz nach 13 Uhr, verriet Gervaise Perrass, ihres Zeichens Landfrauen-Bezirkspräsidentin – notabene ohne zu gähnen –, dass sie seit Samstagmorgen nicht mehr im Bett war: «In der Samstagnacht war rundherum längst alles dunkel, als unser Zelt noch immer voller Menschen war.» Mit Handyfotos von morgens um 4 und 6 Uhr veranschaulichte Perrass das Durchhaltevermögen von einigen Jodlerinnen, Jodlern und Co.

«‹Prost›» an einem heissen Sommernachmittag auf den Festbänken vor dem St.-Verena-Münster. Henry Muchenberger

Kurt Schmid war nicht so lange auf den Beinen, aber früh am Sonntagmorgen: «Der Festakt im Kurpark, der um 9 Uhr begann und bis 11 Uhr dauerte, war überwältigend – auch wegen der Menge an Besucherinnen und Besuchern. Wir hatten für 450 Personen Stühle bereitgestellt, gekommen sind gegen 800 Leute.»

Die konkrete Besucherzahl des gesamten Festes kann Schmid nicht nennen: «Wir vom OK haben jedoch hochgerechnet, dass die Zahl ganz sicher einiges über 20’000 liegt, wobei sich der grösste Teil natürlich auf die Besucher am Samstag und Sonntag bezieht.»

Trachten bei Klein und Gross am Festumzug. Henry Muchenberger

Bezüglich des Umsatzes der Beizen hat Schmid keine Zahlen, «doch was ich bisher gehört habe, sind die Erwartungen gut erfüllt worden».

Ein kleiner Wermutstropfen sei der öffentliche Verkehr vom Rhein- ins Surbtal. So fährt der letzte Bus nach Endingen an Freitagen um 20.44 Uhr ab Bad Zurzach und an Samstagen sogar bereits um 20.14 Uhr.

Der Fahnenschwinger Thomas Rüdisüli (Rufi). Henry Muchenberger

Dass die Distanz vom Jodlerdörfli als Fest-Mittelpunkt zu den Wettvorträgen der Fahnenschwinger in der Halle der Mineralquelle und zu den Alphorn- und Büchelbläsern auf dem Chilebückli dem einen oder anderen Besucher zu gross erschien, war vorgegeben: «Weil das Wetter Einfluss nehmen kann, muss das Fahnenschwingen zwingend in einer Halle stattfinden und diese muss mindestens acht Meter hoch sein. Andererseits müssen sich die Bläser abseits von den Lärmemissionen durch das Fest messen können.»

Die Stimmung auf dem Chilebückli, so Schmid weiter, sei traumhaft gewesen. Er kann aus Erfahrung sprechen, hat er doch – zusammen mit Ueli Moser aus Kleindöttingen und Hanspeter Metzger aus Schleinikon als Alphorntrio Zurzibiet – am Wettbewerb teilgenommen. «Wir haben einmal auf den Alphörnern und einmal auf den Bücheln Eigenkompositionen von mir vorgetragen und wurden beide Male mit der Bestnote 1 bewertet.»

Impressionen von der Eröffnung des 32. Nordwestschweizerischen Jodlerfests. Stefanie Garcia Lainez

Mit anderen Worten: Das Trio Zurzibiet reist nächstes Jahr nach Zug ans Eidgenössische. «Natürlich ist dieser Erfolg – obwohl bei weitem nicht unser erster – mein ganz persönliches Jodlerfest-Highlight. Unmittelbar darauf folgt aber der Umzug. Es war doch einfach wunderbar, wie sich nicht das ganze Zurzibiet darin von seiner besten Seite präsentiert hat. Tatsächlich war das 32. NWS-Jodlerfest kein Anlass von Zurzach, sondern vom ganzen Bezirk.»

