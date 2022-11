Zurzach Stimmvolk verabschiedet Vizeammann Peter Lude mit einem langen Applaus und spricht mehrere Kredite Ein Zusatzkredit, ein höherer Rahmenkredit und das Budget 2023: So hat die Zurzacher Stimmbevölkerung entschieden. 18.11.2022, 08.53 Uhr

An der Wintergmeind ist Vizeammann Peter Lude (vorne, vierter von links) von seinen Gemeinderatskolleginnen und -kollegen sowie der Bevölkerung verabschiedet worden. Bild: zvg

13 Jahre lang war Peter Lude Mitglied des Gemeinderates in Bad Zurzach und seit diesem Jahr in der Fusionsgemeinde Zurzach. 6 Jahre lang hatte er das Amt des Vizeammanns inne. Im vergangenen August gab er seinen Rücktritt bekannt. Am Donnerstagabend hat die Gemeindeversammlung ihn nun mit einem langen Applaus verabschiedet.

Für die erste Ersatzwahl der neuen Gemeinde am 27. November hat sich innerhalb der Anmeldefrist der 58-jährige Rolf Stettler (parteilos) angemeldet. Sollte der Teamleiter am Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Baden gewählt werden, wird er sein Arbeitspensum um 20 Prozent reduzieren.

Volk nahm alle Traktanden deutlich an

Nebst der Verabschiedung von Peter Lude standen auch noch weitere Traktanden auf dem Programm. So nahmen die 184 anwesenden von insgesamt 4348 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern einen Zusatzkredit für die Sanierung der Dorfstrasse im Ortsteil Rekingen über 450'000 Franken an. Die letzte Rekinger Wintergmeind hatte einen Kredit gesprochen über 1,9 Millionen Franken für die Sanierung der Strasse ob der Einmündung der Kantonsstrasse bis zum Ende der Lindenallee (Bahnhof) und die Sanierungsarbeiten im Winkel. Nun kommen noch weitere Arbeiten hinzu, um Synergien nutzen zu können. Diese betreffen Massnahmen im Rahmen des neuen Generellen Wasserversorgungsplan und eine Projekterweiterung auf den Trotten-, Farb- und Nurrenweg wegen sanierungsbedürftigen Wasserleitungen.

Das Zurzacher Stimmvolk segnete zudem einen Rahmenkredit über eine Million Franken für den Ersatz von Wasserleitungen ab. Der bestehende Rahmenkredit in der Höhe von 500'000 Franken war 2021 von der Bad Zurzacher Sommergmeind bewilligt worden. Durch die Arbeitsvergaben für die dringliche Erneuerung der Wasserleitung in der Rebbergstrasse wird der Kredit gemäss Einladung ausgeschöpft. Der Gemeinderat beantragte einen neuen Rahmenkredit, um weiterhin dringend notwendige Wasserleitungserneuerungen im gesamten Gemeindegebiet zeitnah ausführen zu können.

Nebst dem Budget 2023 mit gleichbleibendem Steuerfuss von 115 Prozent stimmte die Wintergmeind auch den neuen Satzungen des Gemeindeverbandes Regionalschiessanlage Chrüzlibachtal Rekingen zu.

Neu sind für Satzungsänderungen ohne finanzielle Konsequenzen die Gemeinderäte der Verbandsgemeinden zuständig. Satzungsänderungen mit finanziellen Konsequenzen bedürfen der Zustimmung der Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden. Noch müssen die Gemeindeversammlungen in Lengnau und Mellikon zustimmen. (sga)