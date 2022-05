Stephan Güntensperger übernimmt Restaurant Höfli in Zurzach

Zurzach Restaurant Höfli wechselt den Pächter und heisst ab August Bistro Höfli Der Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden hat entschieden, das Höfli an einen im Kurbezirk Bad Zurzach etablierten Gastronomiepartner zu übergeben. 17.05.2022, 12.19 Uhr

Im Restaurant Höfli in Zurzach kommts zum Pächterwechsel. Sandra Ardizzone

Das Restaurant wird ab 1. August neu als «Bistro Höfli» von der Stephan Güntensperger Consulting GmbH weitergeführt. Damit schaffe die Stiftung im Rahmen der Kurortförderung eine stabile, zukunftsweisende Entwicklungsbasis für das Restaurant Höfli, heisst es in einer Mitteilung der Stiftung. Das Personal wurde über den geplanten Wechsel ausführlich informiert.

Seit der Schliessung des Hotel Tenedo und der neuen Ausrichtung des Panoramarestaurants als Eventlokal verblieb das Restaurant Höfli als einziger noch selbst geführter Gastronomie-Betrieb der Stiftung.

Stiftung fokussiert strategische Ausrichtung

Die Stiftung fokussiert sich künftig noch stärker auf die Entwicklung von Angeboten und Dienstleitungen in der Gesundheitsförderung. Dies hat zum Entscheid des Stiftungsrates geführt, das Restaurant Höfli an einen erfahrenen und ausgewiesenen Gastronomiepartner zu übergeben, sodass die strategische Weiterentwicklung mit der nötigen Konzentration angegangen werden kann.

Mit der Stephan Güntensperger Consulting GmbH übernimmt ein starker und im Kurbezirk Bad Zurzach in den letzten Jahren mit dem VitalBoutique Hotel Zurzacherhof erfolgreicher Gastronomie-Partner den Betrieb des Höfli. Diese Erfahrung und Expertise sichert langfristig den Weiterbetrieb des «Bistro Höfli», so die Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden.

Weiterbeschäftigung des Personals

Ausdrücklicher Wunsch und Wille von Stephan Güntensperger sei es, das bestehende Personal möglichst weiterzubeschäftigen. Mit den einzelnen Mitarbeitenden des Restaurant Höfli sind individuelle Gespräche geplant.

Die Stiftung konzentriert sich mit der Übergabe des Restaurant Höfli auf die Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung. Ziel ist es, die bestehenden Geschäftsfelder in den Bereichen Medizin, Care Management und Thermen zu stärken und neue Geschäftsfelder mit Fokus auf die Gesundheitsförderung zu entwickeln.

Die Stephan Güntensperger Consulting GmbH gibt es seit 1999. Die als Einzelfirma gegründete Beratungsfirma im Gesundheitswesen hat beim Kauf und Betrieb des Hotel-Restaurant Rössli in Amden SG als GmbH den Zweck erweitert und ist seit 2016 zusätzlich in der Gastronomie-Hotellerie tätig.

Betreibt bereits Hotel Zurzacherhof

Seit 2019 betreibt die Firma das VitalBoutique Hotel Zurzacherhof mit 50 Zimmern, einem öffentlichen Restaurant, einem Bankettsaal, einem «Vital-Stübli» und einer Gartenterrasse mit Grillgarten, mit insgesamt rund 200 Sitzplätzen. Die Firma beschäftigt inzwischen knapp 40 Mitarbeitende. Inhaber Stephan Güntensperger kann auf eine 50-jährige Führungstätigkeit im Spitalwesen, in der Stiftungs- und Konzernleitung, in der Gastronomie/Hotellerie sowie in der Kommunalverwaltung und im Bankwesen zurückblicken. (az)