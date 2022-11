Zurzach Neue Direktion Pflege und Therapie: Zurzach Care baut Unternehmensleitung um und erweitert sie Das nach eigenen Angaben grösste Unternehmen der Schweiz im Bereich Prävention, Behandlung, Rehabilitation und Reintegration besetzt verschiedene Stellen in der Unternehmensleitung neu. Eine davon ist frisch geschaffen: Monique Arts wird die erste Direktorin Pflege und Therapie bei Zurzach Care. 30.11.2022, 15.10 Uhr

Monique Arts ist die erste Direktorin Pflege und Therapie. zvg

Bei Zurzach Care gibt es mehrere Veränderungen in der Unternehmensleitung wegen einer Pensionierung und der zwei internen Wechsel. Die wohl grösste Neuerung: die frisch geschaffene Direktion Pflege und Therapie. «Die direkte Vertretung der grössten Berufsgruppen auf der obersten Stufe der operativen Führung war uns als modernes Unternehmen der Gesundheitsversorgung ein grosses Anliegen», lässt sich Serge Altmann, CEO der Unternehmensgruppe mit Sitz in Zurzach, in einer Mitteilung zitieren.