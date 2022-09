Aue Chly Rhy: Ranger kontert Vorwürfe der Bauern zu Neophyten

Zurzach «Neophyten-Flut» im Naturschutzgebiet? Ranger kontert Vorwurf der Bauern – Zigaretten-Stummel stören ihn ebenso Der Bauernverband lehnt eine Erweiterung der Rietheimer Aue Chly Rhy ab und begründet dies mit Ackerland-Verlust und Neophyten-Flut. Ranger Stefan Haus zeigt auf einem Rundgang, was er gegen die invasiven Neophyten tut – und wieso er für die Erweiterung ist. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

An mehreren Aussichtspunkten können die Tiere und Pflanzen in der Aue Chly Rhy in Rietheim beobachtet werden. Valentin Hehli (29.9.2021)

Vögel zwitschern, ein Sommervogel flattert um das Efeu, das sich an den Holzstämmen hinauf zur Aussichtsplattform «Biberburg» rankt. Hoch oben auf dem ehemaligen Armeebunker steht Stefan Haus und blickt durch den Feldstecher auf das Rietheimer Auenschutzgebiet. Als Angestellter der Creanatira, einer Tochtergesellschaft von Pro Natura Aargau, ist er hier seit einem Jahr im Auftrag des Kantons verantwortlich für Information und Aufsicht.

Stefan Haus beaufsichtigt das Naturschutzgebiet und hilft Spaziergängerinnen und Spaziergängern, seltene Tier- und Pflanzenarten zu entdecken. Stefanie Garcia Lainez

«Dort unten kann man oft den Eisvogel entdecken. Er sitzt gerne auf Ästen und Sträuchern, die über das Wasser reichen», sagt er und zeigt auf den Chly Rhy hinunter. Der 1,5 Kilometer lange Seitenarm des Rheins ist das Herzstück des Naturschutzgebiets, das der Kanton um weitere 10 Hektaren vergrössern will – zum Missfallen der Bauern.

Der Aargauer Bauernverband befürchtet Ackerland-Verlust und kritisiert, das Auenschutzgebiet sei teilweise «voll von Neophyten», die sich ungehindert ausbreiten und der Biodiversität schaden würden. Das gesamte Gebiet ist im Bundesinventar als Auen- und Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung eingetragen, im kantonalen Richtplan im Bereich «Grie» aber erst als Zwischenergebnis.

1923 wurde die Aue trockengelegt

«Bis vor knapp 100 Jahren war dieses Gebiet eine natürliche Aue», sagt Stefan Haus und deutet auf das 45 Hektaren grosse Gebiet, das vom «Biberturm» gut überschaubar ist. Nur wenige Meter hinter ihm rattert ein Güterzug vorbei, auf der anderen Seite der Aue fährt ein Traktor über einen Acker:

Stefanie Garcia Lainez

1923 wurde der Zulauf des Chly Rhy zugeschüttet und der Seitenarm aufgefüllt. So wurden die Ackerflächen nicht mehr überschwemmt und konnten besser bewirtschaftet werden. Im Laufe des Jahrhunderts sind in der ganzen Schweiz Auen trockengelegt worden – und damit wertvolle Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen verschwunden. Gemäss Pro Natura gingen allein im Aargau bis zu 90 Prozent der ehemaligen Feuchtgebiete verloren.

Zusammen mit Pro Natura Aargau fällte der Kanton die zahlreichen nordamerikanischen Pappeln und renaturierte bis 2015 die Aue in Rietheim – durch die Annahme einer Initiative im Jahr 1993 ist er verpflichtet, ein Prozent der Kantonsfläche als Auenschutzpark wieder herzustellen. Unterdessen sind die Spuren des umfassenden Eingriffes verschwunden, die Wiesen und die Uferränder der Tümpel überwachsen – die Natur übernimmt wieder die Gestaltung der Aue.

Weshalb die Aue nicht sich selbst überlassen werden kann

Ganz ohne Eingriff gehe es aber nicht, sagt Stefan Haus, als er durch das Naturschutzgebiet führt. Er zeigt auf eine Wiese mit zahlreichen Büschen, auf der vor kurzem noch Wasserbüffel und Schottische Hochlandrinder gegrast haben. Ohne sie würden die sogenannten Riet- und Blumenwiesen verbuschen und die Artenvielfalt wieder abnehmen.

Auch der Biber leiste seinen Beitrag für die Artenvielfalt. «Er fällt schnell wachsende Weichhölzer wie Weiden und Pappeln und schafft somit Raum und Licht für langsam wachsende Hölzer – auch wenn er manchmal auch Probleme bereitet», ergänzt Stefan Haus und deutet auf eine Schleppspur:

Stefanie Garcia Lainez

Diese hat der Nager mit seinem langen Schwanz von einem nahe gelegenen Acker rund hundert Meter bis zur grossen Giesse gezogen, ein mit Grundwasser gespeister, kleiner See.

An manchen Stellen muss auch von Hand oder maschinell nachgemäht werden. Diese Eingriffe seien nötig, weil die vollständig natürliche Dynamik fehle. So sei der Wasserdurchfluss beim sogenannten Einlaufbauwerk begrenzt, also dort, wo das Wasser aus dem Rhein in den Chly Rhy fliesst.«So wurde verhindert, dass sich die Überschwemmungsgefahr verschärft.»

Im Kampf gegen Neophyten in diesem Jahr bereits elf Arbeitstage geleistet

Der menschliche Eingriff ist auch wegen invasiver Neophyten nötig. «Flugsamen machen vor den Schutzgebieten nicht halt», sagt Stefan Haus. In diesem Jahr waren Teams der Creanatira bereits an elf Arbeitstagen mit Zivilschützern oder dem Beschäftigungsprogramm für Asylsuchende auf die Suche nach solchen gebietsfremden Pflanzen. Dabei gibt der Kanton vor, welche prioritär entfernt werden. Auch der lokale Naturschutz, die Gemeinde und der Forst helfen mit.

Den Vorwurf des Bauernverbandes, dass sich die Neophyten ungehindert ausdehnen und so der Biodiversität schaden würden, weist er entschieden zurück. «Die Erfolge sind da.» Nur auf einer Wiese sind zwischen dem Klee noch vereinzelt kleine Büsche des Einjährigen Berufkrautes mit den weissen Blüten zu erkennen:

Stefanie Garcia Lainez

In den kommenden Jahren setzt man den Kampf gegen die sich schnell ausbreitenden Pflanzen fort, auch wegen der Samen, die sich noch im Boden befinden.

Stefan Haus hält kurz inne, blickt in den Himmel und deutet auf einen Vogel, der durch die Luft fliegt. «Das ist eine Bachstelze. Das erkennt man am wellenförmigen Flug.» Sie ist in der Schweiz verbreitet und profitiert von den menschlichen Eingriffen. Doch viele andere Tiere haben dieses Glück nicht: Rund 250 Arten leben fast nur oder ausschliesslich in Auengebieten mit Mager- und Feuchtwiesen, kiesigen und sandigen Trockenstandorten sowie zahlreichen Tümpeln.

Viele von ihnen befinden sich auf der Roten Liste, wie etwa die Sumpfmaus, der Purpurreiher, die Ringelnatter oder die Gelbbauchunke. Aber auch zahlreiche gefährdete Pflanzen, wie etwa der Kreuzenzian wachsen in Auen wie in Rietheim. Stefan Haus kniet hin und zeigt auf mehrere Exemplare:

Stefanie Garcia Lainez

«Diese Pflanze ist unterdessen sehr, sehr selten.» Biodiversität, wie sie diese Aue biete, sei das Fundament für alles, sagt Stefan Haus:

«Gerät die Natur aus dem Gleichgewicht, stimmt das ganze System nicht mehr.»

Kreuz-Efeu in der Aue Chly Rhy. Stefanie Garcia Lainez

Dann könne auch keine Versorgungssicherheit gewährleistet werden.

Aus diesem Grund sei die geplante zweite Etappe der Renaturierung der Aue Chly Rhy so wichtig, ergänzt er, bückt sich und sammelt an diesem sonnigen Herbstmorgen schon die fünfte Zigarette ein.

«Man glaubt es kaum, wie viele Zigarettenstummeln man findet», sagt er. Immerhin sei es marginal besser gewesen während des Feuerverbots im Sommer.

Fast jede Woche verbringt er mehrere Stunden in der Aue, während der Sommermonate vermehrt als Aufsichtsperson, erinnert Hündeler an die Leinenpflicht und verteilt Rauchern PET-Rohlinge für die Stummel.

Ein wichtiger Teil ist aber auch die Information und Aufklärung. So konnte er einer ukrainischen Familie an einem Sommerabend die Biber-Familie zeigen, die in der Nähe der Feuerstelle gemütlich im Wasser planschte. «Wir sahen fünf Biber aufs Mal – das war auch für mich eindrücklich.» Im Herbst während des Vogelzuges hilft er Spaziergängern, Eisvögel oder Waldwasserläufer zu entdecken und klärt über den Nutzen der Aue auf.

Jedes Jahr zählt die Aue rund 30'000 Besuchende, die von der «Biberburg» oder dem «Weidenpalast» die Tier- und Pflanzenwelt unter sich beobachten. «Der touristische Wert ist nicht zu unterschätzen.»

