Bezirksgericht: Mann sass wegen Verkehrsdelikten vor Gericht

Zurzach Nach einem «Tütsch» waren sie keine Kumpels mehr: 31-Jähriger hat sich wegen mehreren Verkehrsdelikten vor Gericht verantworten müssen Über einem 31-Jährigen schwebte ein 25'155 Franken schweres Damoklesschwert. Die Frage, die der Einzelrichter vor dem Bezirksgericht in Zurzach klären musste: Wer sass bei einem Auffahrunfall am Steuer? Rosmarie Mehlin 24.01.2022, 04.59 Uhr

Das Bezirksgericht befindet sich im Rathaus in Bad Zurzach. Sandra Ardizzone

An einem Feierabend im Juni 2020 waren die beiden Kumpels Ilja und Tarik (Namen geändert) mit Tariks altem Mercedes S500 nach Baden gefahren, herumspaziert, hatten etwas zu essen und zum Trinken gekauft. Auf dem Heimweg war der Mercedes an der Ampel vor der Surbtal-Brücken-Baustelle in Endingen leicht auf einen vor ihm stehenden Daihatsu aufgefahren.

«Ich habe einen ‹Tütsch› gespürt, aber bevor ich aussteigen konnte, war der Mercedes ausgeschert und rechts an mir vorbeigefahren», schildert Daihatsu-Fahrer Markus als Zeuge vor Einzelrichter Cyrill Kramer vor dem Bezirksgericht Zurzach. Dabei habe er, so Markus, am Steuer klar Ilja erkannt.

Ein Mercedes S500. Archiv

Dieser sass nun vor Schranken, jedoch nicht nur des «pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall» beschuldigt, sondern weiterer, teils schwerer wiegenden Vergehen gegen das Strassenverkehrsgesetz.

Markus nämlich hatte die Verfolgung des Mercedes aufgenommen. Auf dem Zurziberg hatte Markus das auf einer Waldstrasse abgestellte Fahrzeug gesichtet und mit dem Natel abgelichtet. Dagegen hatte Ilja protestiert, und es war zu einem Disput gekommen. «Dabei habe ich bei Ilja eine Fahne gerochen und die Polizei avisiert», so Markus.

Als der Richter den Beschuldigten hiess, kurz die Maske herunterzuziehen, bestätigte der Zeuge, beim Vorfall in Endingen sei eindeutig Ilja am Steuer gesessen, was Ilja bereits sowohl gegenüber der Polizei und der Staatsanwältin entschieden in Abrede gestellt hatte und vor Gericht dezidiert wiederholte.

Wer sass wirklich am Steuer des Mercedes?

Auf dem Zurziberg waren Ilja und Tarik weggefahren, ohne das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Drei Stunden später waren die Beamten bei Ilja daheim vorstellig geworden. Ein Atemtest ergab gut 1 Promille Alkohol, eine Blutprobe verweigerte Ilja. Allerdings konnte er nicht leugnen, dass ihm im März 2020 das Billett auf unbestimmte Zeit abgenommen worden war – und dies nach 2013 und 2019 zum dritten Mal.

Ebenso klar war, dass der Mercedes auf dem Zurziberg auf einer mit einem Fahrverbot belegten Waldstrasse gestanden hatte, und dass drei der vier Reifen ungenügende Profiltiefe aufwiesen. Offen blieb die Frage, ob tatsächlich Ilja am Steuer gesessen hatte, wofür – nebst dessen vehementer Verneinung, auch das Foto von Markus keinen stichhaltigen Beweis lieferte.

Die Ex-Kumpels sind beide zum dritten Mal ohne Billett

Zwecks Klärung hatte Richter Kramer als Auskunftsperson Tarik aufgeboten. Der 37-Jährige hat wie Ilja einen guten Job und ist zum dritten Mal ohne Billett − «seit Juni 2021 für ein Jahr». Beide würdigten sich vor und im Gerichtssaal keines Blickes. Während der schlanke Ilja die Ruhe selbst war und die richterlichen Fragen klar beantwortete, druckste der bullige Tarik herum und gab unpräzise Antworten. Nach Baden sei er an jenem Montag gefahren. «Auf dem Heimweg musste ich auf die Toilette und danach hat Ilja am Steuer gesessen.»

Wo, wollte Richter Kramer wissen, er den ausgetreten sei. «Zwischen Baden und Endingen.» Dies liess der Richter so nicht gelten. Nach längerem Überlegen erinnerte sich Tarik «in Würenlingen!» Und dann? «Dann sind wir in Endingen zum Denner. Ich bin hinein und Ilja hat draussen gewartet. Dann ist Ilja wegen des Rotlichts in Schritttempo gefahren und dann hat er das Auto vor uns touchiert. Ich bin ganz sicher nicht gefahren.» Laut Ilja habe Tarik später auf der Waldstrasse angehalten, weil er sich habe erbrechen müssen. «Das weiss ich nicht mehr.»

Für Ilja stand in der Verhandlung viel auf dem Spiel, forderte die Staatsanwältin doch eine unbedingte Gesamt-Geldstrafe von 21 000 Franken, inklusive Widerruf einer im März 2020 auf vier Jahre bedingt ausgesprochenen Geldstrafe von 3600 Franken.

Plus Busse und Gebühren sollte Ilja – noch ohne Gerichtskosten – dem Staat also 25'155 Franken überweisen. Der verheiratete, vor vielen Jahren eingebürgerte Schweizer, hat eine feste Stelle. Seit bald zwei Jahren wird er von seiner Frau zur Arbeit gefahren und dort abgeholt.

Aussagen der Zeugen haben sich stark unterschieden

In seinem Plädoyer zitierte Iljas Verteidiger eine Reihe von Tariks gegenüber der Staatsanwältin gemachten Aussagen. Mit scharfer Diktion zeichnete er eine ganze Reihe von Widersprüchlichkeiten sowie unstimmigen Ausflüchten auf und forderte einen Freispruch.

Diesem folgte Richter Cyrill Kramer ohne Wenn und Aber: «Die Ausführungen des Anwalts haben sich auch hier vor Schranken mehr als bewahrheitet. Nicht nur hat Tarik zwischendurch offensichtlich gelogen, er und Zeuge Markus haben teilweise diametral unterschiedliche Aussagen gemacht.» Ob, so der Richter abschliessend, die Staatsanwältin nach diesem Urteil Anklage gegen Tarik erhebe, sei dahingestellt.