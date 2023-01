Zurzach Klage von Natalie Rickli bringt Aargauer Pflegeunternehmen in Bedrängnis – jetzt hofft es auf Spenden Der Kampf Natalie Rickli gegen Jean-Pierre Gallati hat direkte Auswirkungen auf die Bad Zurzacher Rückenwind plus AG, die sich auf die Versorgung von Menschen mit Querschnittlähmung spezialisiert hat: Um weiterhin bestehen zu können, muss die Pflegeeinrichtung mit medizinischen Dienstleistungen besondere Wege einschlagen. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Menschen mit Querschnittlähmung sind auf eine besondere Betreuung angewiesen. Chris Iseli

Der Kanton Zürich befürchtet, Patientinnen und Patienten an den Kanton Aargau zu verlieren: Kürzlich hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Zürcher Gesundheitsdirektion von SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli gegen das Gesundheitsdepartement von Parteikollege Jean-Pierre Gallati klagen darf (die AZ berichtete).

Dabei geht es um einen Platz auf der Spitalliste und den erteilten Leistungsauftrag an die Bad Zurzacher Rückenwind plus AG, der schweizweit ersten Spitalabteilung in einem Pflegezentrum. Sie schliesst eine Versorgungslücke in der Pflege und medizinischen Versorgung von Menschen mit Querschnittlähmung und querschnittähnlicher Symptomatik wie multiple Sklerose oder Parkinson.

Bis das Urteil feststeht, kann die Rückenwind plus nicht die vollen Kosten verrechnen, was finanzielle Schwierigkeiten mit sich bringt. Denn die Zürcher Beschwerde hat zur Folge, dass der Leistungsauftrag trotz Spitalbewilligung bis anhin nicht rechtsgültig ist. Der Kanton Aargau hatte diese im April 2021 der Bad Zurzacher Pflegeeinrichtung mit medizinischen Dienstleistungen erteilt. Deshalb erhält sie statt 1000 Franken pro Tag und Patient nur rund 170 Franken, was dem Spitex-Tarif entspricht.

Rückenwind plus hat sich deshalb etwas einfallen lassen: Wer möchte, kann etwa einen Duschrollstuhl, ein Blutdruckmessgerät oder einen Tagesausflug für eine Patientin spenden. Ausserdem läuft ein Crowdfunding auf der Plattform Lokalhelden von Raiffeisen: 12’000 Franken braucht Rückenwind plus für eine sogenannte Wechseldruckmatratze.

Peter Lude, Verwaltungsratspräsident Rückenwind plus AG. zvg/Daniel Werder

«Obwohl bereits einige Versicherungen die benötigte Tagespauschale leisten, sind wir für die Weiterführung unserer Station auf Spenden angewiesen», heisst es auf der Rückenwind-Website, die 24 Betten anbietet. «Wir hatten bisher auch Glück und schafften es noch immer», sagt Verwaltungsratspräsident Peter Lude. Dies etwa dank Spenden, privatem Geld und Unterstützung durch die Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Dem Kanton hingegen sind die Hände gebunden.

Auch sei es gelungen, trotz dieser Schwierigkeiten sehr gut qualifiziertes Fachpersonal zu finden. «Wir sind funktionell und strukturell gut aufgebaut und können dank des vorhandenen Fachwissens zunehmend komplexeren Anforderungen gerecht werden, etwa jenen von beatmeten Tetraplegikern.» Die Mitarbeitenden kümmern sich in der Regel während maximal dreier Monate um ihre Patienten, zum Beispiel nach einer Operation oder wenn pflegende Angehörige plötzlich ausfallen.

Bald soll Anfrage an Gemeinden folgen

Wegen der steigenden Nachfrage und Komplexität brauche Rückenwind plus aber mehr Material. Aufgrund des ausstehenden Urteiles sei man dafür auf die Unterstützung durch die Bevölkerung angewiesen, etwa für die spezielle Wechseldruckmatratze.

Sie soll Hautrötungen, Hautschäden oder Druckstellen bei Menschen verhindern, die sich nicht mehr bewegen können. «Die elektronisch gesteuerte Matratze passt sich dem Druckverhalten des Patienten automatisch an und schlägt Alarm, wenn etwas nicht stimmt», sagt Peter Lude.

Bis jetzt konnte Rückenwind plus knapp 1400 Franken für die Matratze sammeln. Bald soll eine Anfrage um finanzielle Unterstützung an Aargauer und Zürcher Gemeinden folgen. Darunter auch die Standortgemeinde Zurzach, in der Peter Lude bis Ende November 2022 Vizeammann war. Er hält fest: «Mein Rücktritt hatte nichts mit Rückenwind plus zu tun. Ich habe beides immer strikt voneinander getrennt.»

Ammann: Schliessung wäre bedauernswert

Ob ein solches Gesuch Erfolg haben würde, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, sagt der Zurzacher Ammann Andi Meier. «Wir hatten bisher keine Anfrage und deshalb auch keine Abklärungen diesbezüglich getroffen.»

Für die Gemeinde sei die Pflegeeinrichtung von Rückenwind plus ein weiteres wichtiges Angebot, sagt der Ammann. «Sie entspricht unserer tief verankerten Tradition der Heilung und der Gesundheitsförderung im Bad Zurzach und der Region.» So hat etwa die 1957 gegründete Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden zum Ziel, gemeinnützige Gesundheitsinstitutionen zu betreiben, auf dem Gebiet zu forschen und die Entwicklung der Gesundheitsorte Bad Zurzach und Baden zu fördern.

Zu den Institutionen vor Ort gehören nebst der Therme auch die Reha-Klinik von Zurzach Care oder die erste europäische Universität für Traditionelle Chinesische Medizin. «Rückenwind plus ist ein weiteres Kapitel», sagt Andi Meier. «Auch für die Gemeinde wäre es deshalb sehr bedauernswert, wenn es nicht gelingen würde, die Zeit bis zur Urteilsverkündung finanziell überbrücken zu können.»

