Fusion Zurzach: Die wichtigsten Antworten zum neuen Schwergewicht

Zurzach Im Aargau entsteht ein neues Schwergewicht: Das sind die wichtigsten Antworten zur Fusion Mit der Fusion von acht Zurzibieter Gemeinden entsteht ab dem 1. Januar 2022 ein neuer Brennpunkt mit fast 8000 Menschen. Zurzach wird zur flächenmässig grössten Gemeinde im Aargau. Was aber ändert sich mit dem Zusammenschluss für die Bevölkerung? Eine Übersicht mit den wichtigsten und alltäglichen Fragen. Stefanie Garcia Lainez und Daniel Weissenbrunner 03.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den Grossen ein bis zwei Schritte voraus: Während in Aarau die Gespräche zum Zukunftsraum abgebrochen wurden, haben Baden und Turgi auf dem Weg zu einer möglichen Fusion vor zwei Wochen die erste Hürde genommen.

Wie lautet die Postleitzahl der neuen Gemeinde?

Alle acht heute politisch eigenständigen Gemeinden behalten ihre eigene Postleitzahl. Somit müssen auch die zahlreichen Firmen auf dem künftigen Gemeindegebiet Zurzachs kein neues Druckmaterial wie Couverts bestellen.

Was steht in Zukunft auf den Wegweisern – Zurzach oder die Ortschaften?

Die Wegweiser richten sich nach den Ortschaften. Will heissen: In Deutschland, um Zürich oder bei der Autobahnausfahrt in Neuenhof wird wohl auch in Zukunft ein Schild in Richtung «Bad Zurzach» weisen.

Der Weg zur Fusion:

September 2014: Die Verwaltung2000-Gemeinden Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rümikon und Wislikofen richten eine Anfrage an die Gemeinden Bad Zurzach, Fisibach, Rietheim und Siglistorf für eine engere Zusammenarbeit. Das Wort Fusion wird bewusst nicht verwendet. Susann Basler Dezember 2015: Vorstellung der Resultate und Gründung Arbeitsgruppen. Unter dem Projektnamen «Rheintalplus» wollen insgesamt elf Gemeinden eine Zusammenarbeit ausloten. Der Tenor: Es ist nicht das Ziel, eine Fusion vorzubereiten. Printscreen Januar 2017: Gemeinsame Information der Bevölkerung vor 500 Personen im Ebianum in Fisibach. Siglistorf hat sich inzwischen zurückgezogen.

Sandra Ardizzone/Archiv April 2017: In den verbliebenen zehn Gemeinden finden ausserordentliche Gemeindeversammlungen statt. Es wird über einen Projektierungskredit für eine vertiefte Prüfung abgestimmt. Nur Fisibach lehnt ab. Im Juni fällt der Startschuss. April 2017: In den verbliebenen zehn Gemeinden finden ausserordentliche Gemeindeversammlungen statt. Es wird über einen Projektierungskredit für eine vertiefte Prüfung abgestimmt. Im Juni fällt der Startschuss. Nur Fisibach lehnt ab, sagt aber fünf Monate später doch noch Ja – nachdem der Regierungsrat dem Wunsch eines Kantonswechsels eine Abfuhr erteilt hat.

Chris Iseli/Archiv Mai 2019: Ausserordentliche Gemeindeversammlungen in zehn Gemeinden. Es wird über einen Zusammenschlussvertrag abgestimmt. Sieben der zehn Gemeinderäte empfehlen ihrer Bevölkerung die Annahme. Die Exekutive aus Fisibach, Mellikon und Rietheim lehnen ihn ab. Die Stimmbevölkerung in Mellikon und Rietheim sprechen für die Weiterführung aus. Fisibach zieht sich definitiv aus dem Projekt zurück. Im Bild: Der damalige Bad Zurzacher Gemeindeammann Reto S. Fuchs.

Chris Iseli/Archiv September 2019: Urnenabstimmung zur Fusion. Acht der neun Gemeinden sprechen sich für eine gemeinsame Zukunft aus. Nur Mellikon lehnt mit einem Nein-Anteil von 53 Prozent die Fusion ab. Es entsteht mit 2619 Hektaren die flächenmässig grösste Gemeinde im Aargau. Eine Woche später nimmt die Umsetzungskommission (UKO) ihre Arbeit auf. Im Bild: der enttäuschte Melliker Gemeindeammann Rolf Laube.

Claudio Thoma/Archiv September 2020: 1. Wahlgang der Gemeinderatswahlen für die sieben Sitze. Andi Meier (Böbikon, parteilos), Esther Käser (Rekingen, parteilos), Heiri Rohner (Wislikofen, CVP), Franzisca Zölly (Bad Zurzach, parteilos), Peter Lude (Bad Zurzach, parteilos) und Peter Moser (Bad Zurzach, CVP) werden gewählt. Im Bild: Vor den Wahlen stellten sich alle Kandidierenden an Podiumsdiskussionen den Wählerinnen und Wählern vor. Severin Bigler/Archiv November 2020: 2. Wahlgang der Gemeinderatswahlen. Cyrill Tait (Kaiserstuhl, parteilos) holt den letzten Sitz. zvg/Daniel Werder März 2021: Andi Meier wird zum ersten Ammann der Gemeinde Zurzach gewählt. Peter Lude wird Vizeammann. Der Gemeinderat ist nun komplett (v.l.): Peter Moser, Esther Käser, Vizeammann Peter Lude, Ammann Andi Meier, Heiri Rohner, Franzisca Zöllyl und Cyrill Tait. zvg/Daniel Werder November 2021: Erste Einwohner- und Ortsbürger-Gemeindeversammlungen von Zurzach.

Chris Iseli/Archiv 1. Januar 2022: Startschuss zur neuen Gemeinde Zurzach. Für jede Fusionsgemeinde eine Welle im Wappen. zvg

Wann werden die neuen Ortstafeln montiert und was steht drauf?

Die neuen Ortstafeln werden alle kurzfristig und fast gleichzeitig gegen Ende Jahr abmontiert. Auf den neuen Tafeln steht jeweils die Ortschaft und darunter in Klammern «Gemeinde Zurzach».

Was geschieht mit den alten Ortstafeln?

Das ist noch unklar. Denkbar wäre, dass sie für einen guten Zweck versteigert werden.

Was passiert mit den jetzt noch gültigen Abfallmarken?

Für Einwohnerinnen und Einwohner, die Anfang 2022 noch Abfallmarken oder -säcke ihrer früheren Gemeinde besitzen, wird nach einer Übergangslösung gesucht. Mehr Details will die Umsetzungskommission zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Zahlen Bad Zurzacher bald so viel für ihren Abfall wie Böbiker?

Das kann noch nicht beantwortet werden, da der Preisüberwacher das Reglement noch absegnen muss. Was aber klar ist: Die Kosten werden vereinheitlicht. Heute sind die Gebühren für die Abfallentsorgung in den acht Gemeinden unterschiedlich geregelt und bewegen sich pro Jahr zwischen 172 Franken in Bad Zurzach und 287 Franken in Baldingen.

Für den bezirksweiten Vergleich der Jahresgebühr eines Haushaltes wurde von einem wöchentlichen Abfall von einem vollen 35-Liter-Sack à 4,4 Kilogramm ausgegangen. Hier ist anzumerken, dass Baldingen sowie Rümikon eine Gewichtsgebühr und Rekingen eine exklusive Gebühr für die Containerleerung von zwei Franken pro Leerung verlangt.

Wie sieht es mit den restlichen Gebühren aus?

Vereinheitlicht werden auch die Wasser- und Abwassergebühren. Die Reglemente befinden sich zurzeit ebenfalls beim Preisüberwacher. Harmonisiert werden zudem die Beiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung

Weshalb 5G jetzt einpacken kann, erklärt Kilian Ziegler, «Entstauber» und doppelte Poetry-Slam-Schweizermeister, der in den neun Ortschaften unterwegs war:

Wo werden die Steuererklärungen abgegeben und neue Identitätskarten beantragt?

Die Steuererklärung können die Einwohnerinnen und Einwohner bereits ab nächster Woche auf der Finanz- und Steuerverwaltung in Rekingen abgeben. Die restlichen Abteilungen befinden sich in Bad Zurzach, zurzeit im ehemaligen NAB-Gebäude gleich neben dem Rathaus. Ab Anfang Oktober ziehen alle Abteilungen von der Hauptstrasse 48 wieder zurück ins Rathaus – abgesehen vom Betreibungsamt, das an seinem angestammten Platz bleibt.

Werden Stellen auf der Verwaltung abgebaut oder aufgestockt?

Vergleicht man nur die Verwaltungsabteilungen, werden wohl Stellen durch natürliche Fluktuation abgebaut. Wie viele das am Schluss sein werden, ist noch unklar. Aber: Es kommen weitere Angestellte hinzu, beispielsweise jene des Regibads. Dieses war vorher über einen Verband organisiert. Da ab dem 1. Januar 2022 sämtliche Verbandsgemeinden fusionieren, sind ab diesem Zeitpunkt alle Mitarbeitende über die neue Gemeinde angestellt.

Das Budget und das Personalreglement, die an den ersten Gemeindeversammlungen am 3. und 4. November vorgestellt werden, werden zu diesem Punkt Klarheit schaffen. Im Hinblick auf diese gemeinsamen Wintergmeinden wird die Umsetzungskommission auch Zahlen liefern zur Anzahl Verwaltungsangestellten, Nebenämtern wie Brunnenmeister oder Strassenunterhalt und angebotenen Dienstleistungen vor und nach der Fusion.

Das sind die wichtigsten Zahlen und Fakten zur Fusion Mit 3,2 Mio. Franken beteiligte sich der Kanton. Das sind 400'000 Franken pro fusionswillige Gemeinde. Mit 26,19 Quadratkilometern wird die neue Gemeinde Zurzach zur flächenmässig grössten Gemeinde im ganzen Kanton. Sie macht rund ein Fünftel des Bezirks aus.

Rund 7700 Einwohnerinnen und Einwohner wohnen ab dem 1. Januar 2022 in Zurzach. 115 Prozent: So hoch ist der neue Steuerfuss gemäss Zusammenschlussvertrag. Aus 40 werden 7: Durch den Zusammenschluss der acht Gemeinden reduziert sich die Anzahl Exekutivmitglieder im Bezirk Zurzach um 33. 100 Prozent beträgt das Pensum des künftigen Ammannes Andi Meier. Jenes von Vize Peter Lude liegt bei 45, jene der restlichen Gemeinderäte bei 25 Prozent.

Wo finden die Gemeindeversammlungen statt?

Die neue Gemeinde hofft auf jeweils volle Säle. In diesem Fall kommt aber nur Bad Zurzach mit der Dreifachturnhalle Tiergarten in Frage.

Was ändert sich für Eltern mit schulpflichtigen Kindern?

Für die Eltern ändert sich nichts. Im Hintergrund wird aber die Schule Zurzach aufgebaut. So werden alle neu eintretenden Kinder am selben Ort erfasst, die Schulkreise werden flexibler und allenfalls Schulwege kürzer. So könnte ein Kind aus Bad Zurzach, das am Ortsrand zu Rietheim wohnt, neu auch dort in die Schule gehen. Mellikon, das die Fusion ablehnte, wird via Vertrag an die neue Schule angeschlossen sein.

Was geschieht mit dem Vermögen der einzelnen Gemeinden?

Das kommt alles in einen Topf, in die neue Zurzach-Kasse. Dadurch verändert sich das Pro-Kopf-Vermögen einzelner Einwohner. Diesbezüglich kann aber nicht von Gewinner oder Verlierer gesprochen werden. Denn eine kleine Gemeinde hat auch nicht die gleiche Ausgabenbelastung wie eine grosse.

Wie sieht die finanzielle Beteiligung am Regibad in Bad Zurzach aus?

Die Gesamtbeteiligung wird gleich sein wie bis anhin – die aktuellen Verbandsgemeinden werden alle Teil der neuen Gemeinde Zurzach. Das heisst: Das Regibad wird von der neuen Gemeinde als Ganzes finanziert. Dies inklusive Verlustdeckung, sollte diese denn nötig sein. Der Gewinn fliesst in die Kasse.

Das Regibad gibt es seit mehr als 50 Jahren. Luis Hartl/Archiv

Ist die Badi Kaiserstuhl bald für alle offen?

Für die kleine, schmucke Badi könnte dies zum Problem werden. Eine neue Arbeitsgruppe wird sich dem Thema aber annehmen und auf die Badesaison 2022 die Situation analysieren.

Schliessen sich nun auch die verschiedenen Vereine und Kirchgemeinden zusammen?

Die Vereine und die Kirchgemeinden sind unabhängig von den politischen Gemeinden. Bei den Kirchgemeinden kommt hinzu, dass ihr Einzugsgebiet nicht deckungsgleich ist mit dem neuen Gemeindegebiet Zurzach. So gehört beispielsweise zur reformierten Kirchgemeinde Zurzach auch Mellikon dazu. Auch die Zeiten, in denen die Kirchenglocken läuten, werden wohl kaum harmonisiert.

Können nun die Turnvereine die Dreifachturnhalle in Bad Zurzach benützen?

Das ist theoretisch schon jetzt möglich. Sportkoordinator Alex Strittmatter ist dafür verantwortlich.

Wie feiert die neue Gemeinde ihren Start?

Mit dem Neujahrsapéro am 2. Januar. Einige politische Persönlichkeiten haben bereits zugesagt. Wo der Kick-off-Anlass stattfindet, ist noch unklar.