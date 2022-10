Zurzach «Ich war baff»: Reaktionen auf das Aus für das einzige Aargauer Mineralwasser Die Mineralquelle AG stellt die Produktion ihrer Getränke Ende Jahr ein. Was das für die Finanzen von Zurzach bedeutet – und wo das Wasser der Mineralquelle künftig hinfliesst. Stefanie Garcia Lainez und Pirmin Kramer Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Die Mineralquelle Zurzach schliesst Ende Jahr. Doch der Chef des nahe gelegenen Thermalbads findet: Die Produktion des Original Zurzachers müsse unbedingt erhalten bleiben. Severin Bigler

Die Betroffenheit im Zurzibiet ist gross: Mit der Mineralquelle Zurzach AG schliesst Ende Jahr ein weiterer Traditionsbetrieb im Bezirk. Erst vor rund einem Monat gab der Holzverarbeitungsbetrieb Hess & Co AG in Döttingen bekannt, auf Ende Januar 2023 die Produktion einzustellen.

Dass nun auch der Mineralquelle Zurzach AG in knapp zwei Monaten der Stecker gezogen wird, sei für Zurzach und den Bezirk ein harter Schlag, sagt Standortförderer Peter Andres. Insbesondere auch, weil in den vergangenen Jahren einige renommierte Unternehmen verschwunden sind – nebst der Hess & Co AG etwa die 2021 geschlossene Bürostuhlherstellerin Giroflex AG in Koblenz.

Beide Betriebe gehörten zu den Pionieren auf ihrem Gebiet. Als tödlicher Mix für die Mineralquelle erwiesen sich Energiekrise, tiefe Margen und der Preisdruck im Handelsmarktbusiness.

Name des Ortes und der Region in die Welt hinausgetragen

Die Meldung zum Aus des Bad Zurzacher Unternehmens hat Peter Andres überrascht. 68 Personen verlieren ihren Job, darunter auch der Geschäftsführer Hanspeter Brunner. «Ich war baff. Denn die Mineralquelle hat in den vergangenen Jahren viel investiert», sagt der Standortförderer.

So baute das Unternehmen in den 2000er-Jahren die Lagerhalle mit Büros, erweiterte die Produktionshalle und nahm verschiedene grosse Analgen in Betrieb. 2010 vergrösserte das Unternehmen das Lager nochmals auf 14’000 Palettenstellplätze. 2019 folgte der Relaunch des Zurzacher Stilles Wasser, zwei Jahre später die Lancierung des Onlineshops.

Kerngeschäft ist die Produktion von Eigengetränkemarken und Limonaden von grossen Detailhändlern. Unter anderem wurden in Zurzach zum Beispiel Prix-Garantie-Säfte und Eistee für Coop hergestellt sowie diverse andere Getränke für Denner, Lidl und Aldi.

Die Mineralquelle Zurzach AG habe den Namen des Fleckens und der Region in die Welt hinausgetragen, sagt Peter Andres. Ob in nächster Zeit im Zurzibiet noch mehr Unternehmen in die Knie gezwungen werden, sei schwierig abzuschätzen. «Corona hat Spuren hinterlassen, jetzt folgen die erhöhten Strompreise.» Nichtsdestotrotz bleibe er optimistisch. Auch was eine mögliche Nachfolgelösung für die Hallen betrifft – sofern diese nicht als Lagerhalle weiter genutzt werden würden.

Ammann rechnet mit weniger Einnahmen bei Gebühren

Wie wird sich die Schliessung auf die Gemeindefinanzen auswirken? Zurzachs Gemeindeammann Andi Meier sagt: «Steuertechnisch fällt die Schliessung wohl weniger ins Gewicht.»

Einen Einfluss könnten jedoch die nun fehlenden Einnahmen durch Gebühren haben: «Die Mineralquelle ist einer der grössten Wasserabnehmer. Wenn die Wassergebühren und Abwassergebühren nun ersatzlos wegfallen würden, könnte das Auswirkungen auf die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser haben.»

Meier bedauert die bevorstehende Schliessung sehr: «Es tut mir leid für die Mitarbeitenden, die ihren Job verlieren.» Die Mineralquelle sei ein Traditionsunternehmen, das sehr präsent in der Gemeinde sei. Das Unternehmen sei wichtig für das Image von Zurzach. Gespannt ist Meier darauf, was mit dem Gelände und den Liegenschaften passieren wird.

Geschichte der Therme eng mit Mineralquelle verbunden

Von der Nachricht überrascht wurde Dominik Keller, Geschäftsführer der Therme Zurzach. «Das stimmt traurig.» Die Geschichte des Thermalbades ist eng mit jener der Mineralquelle Zurzach AG verbunden. Denn als am 5. September 1955 das fast 40 Grad Celsius warme Quellwasser an die Oberfläche sprudelte, was dies nicht nur die Geburtsstunde von Zurzach als Badekurort, sondern auch als Quellort.

«Das Zurzacher Wasser ist ein super Mineralwasser», sagt Dominik Keller. «Es ist nicht nur das einzige im Kanton, sondern auch das einzige in der Schweiz, das Lithium enthält.»

Landesweit gibt es über 20 Mineralquellen – Quellwasser zählt nicht dazu, da es nicht über die spezielle Zusammensetzung von Mineralstoffen und Spurenelementen wie natürliches Mineralwasser verfügt. Das Wasser aus Zurzach mit dem wertvollen Mineral Lithium hilft gemäss Fachzeitschriften gegen Alzheimer sowie Depressionen und unterstützt die mentale Balance sowie geistige Leistungsfähigkeit.

Die Produktion des Original Zurzachers müsse deshalb unbedingt erhalten bleiben, sagt Dominik Keller. «Die Nachfrage ist da.» So würden die Badegäste im Restaurant rege Zurzacher Wasser trinken oder beim Trinkbrunnen vor dem Eingang oft ihre Flaschen auffüllen.

Zwar stammt das Zurzacher Wasser, das in den Verkauf geht, aus derselben Quelle wie jenes für das Thermalbad. Mit einer 900 Meter langen Leitung wird das Wasser in die Hallen der Mineralquelle geführt. Im Unterschied zum Wasser im Thermalbecken wird das Original Zurzacher allerdings noch entfluoridiert. Das Wasser aus der PET-Flasche schmeckt deshalb etwas anders als aus dem Brunnen.

Welches Mineralwasser in Zukunft im Thermalbad-Restaurant angeboten wird, sei noch unklar, sagt Dominik Keller. «Das müssen wir erst noch besprechen.» Fest steht aber: Wenn die Mineralquelle Zurzach AG ihren Betrieb einstellt, fliesst das Wasser statt in die Produktionshalle in die Therme.

Fest steht auch: Am Standort der Mineralquelle ein weiteres Thermalbad zu realisieren, steht ausser Frage. «Denkbar wäre eher ein Ausbau des bestehenden Bades», so Dominik Keller. «Denn die Quellen befinden sich auf unserem Grundstück.»

