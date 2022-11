Zurzach: Grosses Interesse an Einweihung des neuen Zurzi-Biers

Zurzach Grosses Interesse an Einweihung des Zurzi-Biers: Zusammen mit rund 80 Gästen hat die Gemeinde das neue Getränk eingeweiht Nun hat die neue Grossgemeinde Zurzach auch ihr eigenes Zurzi-Bier: Seit Freitag ist der neue Gerstensaft erhältlich. 04.11.2022, 18.08 Uhr

Im Lokal «Zum Roten Bock» in Bad Zurzach ist das neue Bier erstmals öffentlich vorgestellt worden. zvg

Rund 80 Zurzacherinnen und Zurzacher haben am Freitagabend die Einweihung des neuen Zurzi-Biers gefeiert. Im Lokal «Zum Roten Bock» in Bad Zurzach konnten sie das obergärige, mit mildem Aroma ausgestattete Bier nach eigenem Rezept von Bierbrauer Roger Kündig erstmals probieren.

Nun ist es in Rietheim in der Braurerei und im Getränkehandel Mauchle in Bad Zurzach erhältlich. Es wird auch fest ins Sortiment der Bar «Zum Roten Bock» aufgenommen. Alle anderen Kündig Biere gibt es nach wie vor in diversen Restaurants der Region und in den Coop-Filialen im Zurzibiet.

Die Familie Kündig, aus deren Brauerei das neue Bier stammt, gehört zu den Pionieren der boomenden Schweizer Craft-Brauereiszene: Bereits 1995, kurz nach dem Zusammenbruch des Bierkartells und der Dominanz von wenigen Grossbrauereien im Land, begann Vater René Kündig, gelernter Brauer, in seiner Küche mit einem 20-Liter-Kessel eigenes Bier zu produzieren.

Heute, 27 Jahre später, stösst der Familienbetrieb rund 5000 Hektoliter pro Jahr aus. Seit 2013 ist Sohn Roger Kündig hauptberuflich mit der Bierproduktion beschäftigt.

Die Gemeinde Zurzach, die aus den fusionierten Ortsteilen Rümikon, Rekingen, Mellstorf, Wislikofen, Kaiserstuhl, Baldingen, Böbikon, Bad Zurzach und Rietheim besteht, hat bereits ein Zurzi-Neunkornbrot sowie eine Wildsaugrillwurst – und nun auch noch einen eigenen Gerstensaft. (sga)