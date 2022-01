Zurzach: Was die Gemeinde mit der Schwertgasse vor hat

Zurzach Einbahnverkehr, Temporeduktion, Begegnungszone: Was die Gemeinde mit der Schwertgasse alles vor hat Als Teil des 18 Millionen Franken teuren Fleckenkonzepts wird die Strasse in Bad Zurzach neu gestaltet. Das sportliche Ziel der Zurzacher ist es, gleichzeitig mit der Eröffnung der Ostumfahrung auch die umgestaltete Schwertgasse in Betrieb zu nehmen. Alexander Wagner 23.01.2022, 17.46 Uhr

In der Schwertgasse sollen Granitblöcke verlegt werden und Bauminseln entstehen. Alexander Wagner

Das Interesse der Bevölkerung an der Neugestaltung der Schwertgasse war gross. Und nicht nur aus Bad Zurzach, sondern auch aus den anderen acht Ortsteilen der flächenmässig grössten Gemeinde im Kanton kamen insgesamt über 100 Einwohnerinnen und Einwohner. An vier Standorten wurden die Zurzacherinnen und Zurzacher am Samstag informiert.