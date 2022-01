Zurzach: Bezirksrichterin Maria Scherrer tritt ab

Zurzach «Die Alters-Guillotine trifft mich sehr»: Bezirksrichterin Maria Scherrer hätte nach 25 Jahren ihr Amt gerne weiter ausgeübt Die abtretende Zurzacher Bezirksrichterin Maria Scherrer über belastende Fälle, Scheidungen - und was sie über den Abschiedsschmerz hinwegtröstet. Rosmarie Mehlin Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.03 Uhr

Gerichtspräsident Cyrill Kramer verabschiedet Maria Scherrer. Alex Spichale

Sie hat drei verschiedene Berufe ausgeübt und daneben 25 Jahre lang im Dienst Justizias gestanden. Gestern ist Maria Scherrer vom Zurzacher Gerichtspräsident Cyrill Kramer verabschiedet worden. «Es ist hart für mich. Ich hätte sehr gerne noch weitergemacht», seufzt Scherrer, die Ende dieses Monats den 70. Geburtstag feiert. «Die Alters-Guillotine für Bezirksrichter und -richterinnen trifft mich sehr.»

Im St. Gallischen Gossau geboren und aufgewachsen, lebt Maria Scherrer seit 1978 in Mellikon. Als Primarlehrerin hatte sie in Wädenswil unterrichtet und dort gewohnt. In den 70er-Jahren hatte sie einen Berufswechsel vollzogen: «Mich hat es als Operator zu IBM Zürich gezogen, wo ich diesen Beruf drei Jahre als eine von noch ganz wenigen Frauen ausgeübt habe.»

Wegen der Liebe zu einem alten Haus zog sie ins Zurzibiet

Ein kleines Inserat brachte mit dem Umzug von Wädenswil nach Mellikon eine weitere grosse Veränderung in Scherrers Leben:

«Ich habe mich in das so genannte Bogenhaus aus dem 16. Jahrhundert verliebt.»

Ein Raum im ersten Stock von dem Häuschen, in dem die eine und andere Wand nicht im Lot ist, reicht über die Dorfstrasse und bildet so einen Bogen darüber. In Mellikon war Maria Scherrer von 1994 bis 2001 Vizeammann und ist heute noch Präsidentin der Finanzkommission.

Inzwischen hat sie eine Ausbildung zur Logopädin abgeschlossen. 1993 war sie der SP beigetreten. «Den Ausschlag dazu hatte die Nichtwahl von Christiane Brunner in den Bundesrat gegeben.» 1997 wurde sie, von der Gewerkschaft VPOD portiert, vom Regierungsrat ans Arbeitsgericht Zurzach gewählt. «Bis 2020 war ich dort als Arbeitnehmervertreterin tätig.» Am 1. April 2005 hatte Maria Scherrer zudem das Amt als Ersatzrichterin angetreten und seit dem 1. Oktober 2011 war sie – neben ihrem Beruf als Logopädin – Bezirksrichterin.

Neue Strafprozessordnung: Was sich damit änderte

«Es ist ein sehr spannendes Amt. Leider sind mit der Einführung der neuen Strafprozessordnung 2017 Verhandlungen vor dem Gesamtgericht selten geworden», sagt Maria Scherrer. Dass damit auch die Scheidungsabänderungsgesuche weggefallen waren, bedauert sie allerdings nicht. «Die Streitereien und ‹Chifflete› zwischen den ehemaligen Partnern und ihren Anwälten waren mitunter richtig ärgerlich.»

25 Jahre lang war Maria Scherrer Bezirksrichterin. Rosmarie Mehlin

Oft belastend und schwierig zu beurteilen seien vor allem Sexualdelikte, «weil es ja kaum je Zeugen gibt». Beim vorgängigen Aktenstudium habe sie sich oft eine Meinung gebildet. «In der Verhandlung hat dann aber vieles anders ausgesehen und gezeigt, dass man als Richter nicht vorschnell urteilen darf.»

Unter Präsident Cyrill Kramer sei sie immer Teil eines sehr guten Teams gewesen. «In den Urteils-Beratungen sind die Meinungen selten komplett auseinandergegangen. Und wenn doch, dann hat es eben einen Mehrheitsentscheid gegeben.»

In ihrem verwinkelten Bogenhaus mit dem liebenswert-verwitterten Garten lebt Maria Scherrer mit Hund «Golli», einem ehemaligen Streuner aus dem Tierheim. Ein Leben ohne Hund war und ist für sie schlicht undenkbar − wenn sie von früheren Vierbeinern berichtet, gibt es viel zu schmunzeln.

Und wenn sie von ihrer weiteren Leidenschaft – dem Jassen – spricht, strahlt sie übers ganze Gesicht. Die Schieber mit den Melliker Freundinnen und Freunden werden Maria Scherrer bestimmt über den Abschiedsschmerz vom Amt als Bezirksrichterin hinwegtrösten.

