Zurzacher Ammann mit Spitzenlohn: So erklärt er diesen

Zurzach Der künftige Ammann wird zum Spitzenverdiener: So erklärt er seinen Lohn Der Vorsteher der fusionierten Gemeinde soll 175'000 Franken verdienen: An der ersten Gemeindeversammlung überhaupt entscheiden die Zurzacherinnen und Zurzacher unter anderem über den Lohn der sieben Exekutivmitglieder. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.02 Uhr

Schon jetzt befindet sich das Zurzacher Gemeindebüro im Rathaus in Bad Zurzach. Sandra Ardizzone

Am 1. Januar 2022 gibt es schlagartig 33 Gemeinderatsmitglieder weniger im Bezirk Zurzach: Mit dem Zusammenschluss von acht Rheintalergemeinden zur Grossgemeinde Zurzach lösen sich auch ihre Gemeinderäte auf. An der Spitze von Zurzach stehen ab dann zwei Frauen und fünf Männer.

An der ersten Gemeindeversammlung der flächenmässig bald grössten Gemeinde im Aargau entscheidet das Volk heute Abend unter anderem über deren Löhne. Insgesamt soll der siebenköpfige Zurzacher Gemeinderat 395'000 Franken erhalten – also weniger als die 40 Exekutivmitglieder der acht Gemeinden, die aktuell rund 540'000 Franken pro Jahr beziehen.

Mit 175'000 Franken plus 9600 Pauschalspesen pro Jahr wird der künftige Ammann der 7750 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde Zurzach zum Spitzenverdiener im Zurzibiet. Zum Vergleich: Der Ammann in Döttingen, mit 4250 Einwohnern bald die zweitgrösste Gemeinde im Bezirk, erhält ab 2022 inklusive Spesen 51'500 Franken, jener in Böttstein (3980 Einwohner) 69'000 Franken (ohne Spesen). Die acht Ammänner der Fusionsgemeinden kommen ohne Spesen auf 180'000 Franken.

Der Ammannlohn soll transparent ausgewiesen werden

Der Unterschied: Die Ammänner in Döttingen und Böttstein führen ihr Amt in einem Teilzeitpensum aus, während der künftige Zurzacher Ammann Andi Meier fünf Tage die Woche für den Bezirkshauptort im Einsatz ist. Auch wird Zurzach mit neun Ortschaften fast doppelt so viele Einwohner zählen.

Für eine Gemeinde dieser Grösse schlägt die Gemeindeammännervereinigung des Kantons einen Lohn von 220'000 Franken für den Ammann im Vollzeitpensum vor. Das Vollzeitamt des Ammannes im Bezirkshauptort Bremgarten (8400 Einwohner) wird etwa mit 190'000 Franken entlöhnt. Und der Ammann der 7200 Einwohner zählenden Gemeinde Untersiggenthal im Bezirk Baden erhält bei einem 50-Prozent-Pensum rund 87 '00 Franken inklusive Spesen. Die Arbeitslast des Zurzacher Ammanns dürfte aber insbesondere in der Übergangsphase höher liegen als in vergleichbaren Gemeinden

Andi Meier, neuer Gemeindeammann der Fusionsgemeinde Zurzach. Daniel Werder

«Wir wollten einen fairen, vernünftigen und transparenten Lohn festlegen», sagt Andi Meier, der ab 1. Januar an der Spitze Zurzachs stehen wird. Mit dem Lohn und den Pauschalspesen sind sämtliche Auslagen abgedeckt, die für die Ausübung des Amtes notwendig sind.

Weitere Kosten für unvorhergesehene grössere Projekte müsste der Gemeinderat explizit bewilligen. «Mir war wichtig, dass im künftigen Reglement ein Lohn ausgewiesen wird, der fix und somit gut nachvollziehbar ist.»

Die wohl grösste Änderung betrifft die Spesenreglemente, die heute noch sehr unterschiedlich sind. Das hat zur Folge, dass beispielsweise in einer Gemeinde Klausurtagungen vergütet werden, in anderen nicht. Gegenwärtig werden so zusätzlich zur Besoldung rund 100'000 Franken an Spesen für Besprechungen, Infoveranstaltungen oder Sitzungen an die Gemeinderatsmitglieder der acht Fusionsgemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen ausbezahlt.

Grossteil der Spesen werden neu pauschal ausgezahlt

In Zukunft sind die meisten Entschädigungen im Lohn inbegriffen – von Jungbürgerfeiern über Gratulationsbesuchen bis zu Weiterbildungen, aber auch die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen mit Kommissionen oder Verbänden. Ausgezahlt werden ab 2022 Pauschalspesen von total 32'400 Franken für alle sieben Mitglieder für Telefon, Reisekosten oder Verpflegung.

Das ergibt insgesamt Lohnkosten von 427 000 Franken pro Jahr für die Gemeinde Zurzach – rund 212'000 Franken weniger als heute. «Wir wollten auch bezüglich Spesen Klarheit schaffen», sagt Andi Meier dazu.

Weiterhin über die Spesen vergütet werden etwa Kommissionssitzungen der Gemeinderatsmitglieder und des Vizeammanns – mit 50 Franken pro Stunde. Übersteigt die tatsächliche Arbeitslast das Pensum von rund zwei Tagen pro Woche massiv, kann dies über das Budget ausgeglichen werden: Jährlich stehen 18'000 Franken für Mehraufwände den Ressorts zur Verfügung. Und bei Grossprojekten wird ein zusätzliches Entgelt des Ressortvorstehers in die Projektkosten eingerechnet.