Würenlingen: Zwei Frauen sammeln für Ukraine-Flüchtlinge

Im Aargau wird fleissig für die Menschen in der Ukraine gesammelt und gespendet. Am vergangenen Wochenende lancierte das Regionale Altersheim in Döttingen eine Sammelaktion, am kommenden Wochenende organisieren in der Nachbargemeinde Würenlingen zwei Frauen einen Spendentag.

16.03.2022, 16.18 Uhr