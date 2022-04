150. Jubiläum der Musikgesellschaft Würenlingen

Würenlingen «Wir sind wie eine Familie»: Die Musikgesellschaft feiert ihr 150-jähriges Jubiläum – was den Verein zusammenschweisst Am Samstag findet in der Mehrzweckhalle Weissenstein das Jubiläumskonzert des Vereins statt. Jetzt lassen Mitglieder zu diesem Anlass die Geschichte der Musikgesellschaft nochmals Revue passieren und erwecken die eine oder andere Anekdote zum Leben. Jeanine Kemper 21.04.2022, 05.00 Uhr

Erstes bekanntes Bild der Musikgesellschaft Würenlingen 1873. zvg

Eine junge Musikantin läuft mit einem Notenständer in die Mehrzweckhalle in Würenlingen, in der gerade zwei andere ihre Trompeten zusammenschrauben. Ein vierter zieht sein Instrument auf quietschenden Rändern hinter sich in die Halle. «Hast du schon einmal etwas von ölen gehört?», ruft sein Musikkollege schmunzelnd und sorgt für Lacher.

Dazu mischt sich das Einspielen der verschiedenen Instrumente. Dann steht der Dirigent auf dem Podium, streckt seinen Stab in die Luft, spricht ein paar Worte und schon entsteht aus dem Durcheinander von Tönen eine harmonische Melodie.

Wie wohl so eine Probe vor 150 Jahren ausgesehen hat, als die Musikgesellschaft Würenlingen gegründet worden ist? Dies zu beantworten, wird heute wohl nicht mehr möglich sein. Denn von den ersten 35 Jahren des Vereins ist nicht viel bekannt. Das erste noch erhaltene Foto stammt aus dem Jahr 1873. Darauf sind sechs Männer mit verschiedenen Blasinstrumenten zu sehen.

1905 tauchte dann das erste Protokoll auf und die ersten Statuten wurden vom Gemeinderat genehmigt. Drei Jahre später zählte die Musikgesellschaft elf Mitglieder, und diese Zahl stieg über die Jahre hinweg stetig an.

Reisen und Bier beflügeln das Vereinsleben

1909 startete die Reisefreudigkeit des Vereins. In den früheren Jahrzehnten verging wohl kein Jahr, ohne dass der Verein einen Ausflug unternahm. In denen sei es immer gemütlich und fröhlich zu- und hergegangen.

Auch das eine oder andere Bier zu viel scheint keine Seltenheit gewesen zu sein, was aber für die «fidele» Stimmung gesorgt habe, heisst es in der Chronik des Vereins. Auf diesen habe man auch immer die Möglichkeit zum Musik spielen gefunden.

Später wurden diese Ausflüge seltener. Zum einen sei der Altersunterschied immer grösser geworden, zum anderen wird alles immer teurer. «Man hat früher fast jedes Jahr einen Abendausflug gemacht. Auch um die Kameradschaft zusammenzuhalten», sagt René Bächli. Seit 60 Jahren ist er Teil des Vereins und wurde letztes Jahr als Ehrenmitglied des Internationalen Musikbundes CISM gewürdigt.

Die Musiktage haben bis heute eine grosse Bedeutung

Den ersten grossen Erfolg konnte der Verein im Jahr 1913 feiern, über 40 Jahre nach seiner Gründung: Am Tag des Musikfestes in Frick landete der Verein auf dem 1. Rang. Die Musikanten hätten noch Jahrzehnte danach von diesem Tag geschwärmt, heisst es in der Chronik.

Martin Benz, Vereinspräsident. Bild: Alex Spichale

Über die Jahre durfte der Verein zahlreiche gute Platzierungen feiern. So etwa 2016, als die Musikgesellschaft am Eidgenössischen Musiktag den zweiten Platz belegte. Oder 2018 an den Kantonalen Musiktagen, an denen es der Verein ebenfalls auf den zweiten Platz schaffte. «Um diese Ziele zu erreichen, braucht es viel Fleiss und Nerven», sagt Martin Benz, Vereinspräsident seit drei Jahren.

Das bisher wohl grösste Ereignis in der Geschichte des Vereins, so zumindest heisst es in der Chronik, liegt 100 Jahre zurück: die Fahnenweihe, verbunden mit dem 50-jährigen Jubiläum.

Drei Böllerschüsse weckten im Jahr 1922 am 30. Juli die Würenlinger Bevölkerung. Ein Zeichen, dass im Dorf etwas Grosses vor sich ging. Auswärtige Vereine wurden eingeladen, Ansprachen gehalten und die Geschichte des Vereins gewürdigt. Rund 2000 Personen nahmen am Spektakel teil.

Doch nur wenige Jahre später, in den 30er-Jahren, erreichte der Verein einen Tiefpunkt: Der Dirigent trat zurück, Misserfolge an Musikfesten und Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Vereins folgten. Erst, als der Verein im Jahr 1933 einen neuen Dirigenten wählte, konnte sich der Verein wieder weiterentwickeln, heisst es in der Chronik.

Ab 1963 habe sich der Verein von einer reinen Blechmusikgesellschaft langsam zu einer Harmoniemusikgesellschaft entwickelt, so Bächli. Auch der Musikstil konzentrierte sich nicht mehr nur auf Marschmusik und klassische Musik.

Auch Covid hatte seine Hände im Spiel

1963 bezog der Verein seinen neuen Proberaum im Feuerwehrlokal. Zuvor probten die Musikanten im alten Schulhaus, das an derselben Stelle stand, aber abgerissen wurde. Seit zwei Jahren üben die Musikantinnen und Musikanten coronabedingt in der Mehrzweckhalle bei der Schulanlage Weissenstein.

«Früher hat man sich nach der Probe immer noch im Stammlokal ‹Sternen› oder ‹Frohsinn› getroffen», sagt Bächli. «Da konnte es auch mal sechs Uhr morgens werden.» Dabei sei es auch schon vorgekommen, dass ein Mitglied einen Kochlöffel in die Hand genommen habe und als Dirigent denjenigen, die noch da waren, den Takt auf ihren Instrumenten vorgab. Noch heute, über 100 Jahre später, hangt im «Sternen» die älteste, noch vorhandene Fahne des Vereins.

Orchesterprobe für das 150-Jahr-Jubiläum in der Mehrzweckhalle in Würenlingen. Alex Spichale

Heute zählt die Musikgesellschaft 41 aktive Mitglieder, davon 17 Frauen. Bei vielen waren schon die Väter und Grossväter Vereinsmitglieder. Der Jüngste ist 13 Jahre alt und der älteste 82 Jahre. «Früher war es fast Pflicht, dass die Kinder der Musikgesellschaft beitreten, wenn ein Elternteil im Verein ist», sagt Benz. Dies sorge für eine familiäre Atmosphäre im Verein.

Ihr Können zeigen die Musikantinnen und Musikanten jedes Jahr am traditionellen Jahreskonzert im April und dem Adventskonzert. «Im Oktober veranstalten wir auch immer den Keller18», sagt Benz.

Eines der Mitglieder stellt dabei seine zwei gewölbten Kellergeschosse zur Verfügung, in denen sie dann Raclette servieren. «Früher hat man auch noch für die Bewohner, die ihren 80. Geburtstag feierten, ein ‹Geburtstagsständli› gespielt», sagt Bächli. Benz fügt an: «Heute wird das leider nicht mehr gross gewünscht.»

Das Jahreskonzert diesen April wird auch gleichzeitig das Jubiläumskonzert sein. «Wir werden ein wenig mehr Aufwand betreiben und musikalisch in die Geschichte zurückblicken», sagt Benz. Mehr will er aber noch nicht verraten.