Wahlen Würenlingen: Lea Meier Roth in Gemeinderat gewählt

Würenlingen «Wir rechneten mit zweitem Wahlgang»: Würenlinger wählen Lea Meier Roth in den Gemeinderat – und sprechen Gemeinderat das Vertrauen aus Trotz Kritik am Gemeinderat in anonymen Flugblatt: Die Würenlingerinnen und Würenlinger haben die Bisherigen klar bestätigt und mit der Mitte-Kandidatin den Gemeinderat komplettiert. Stefanie Garcia Lainez 27.09.2021, 04.55 Uhr

Lea Meier Roth sitzt am kommenden Januar neu im Würenlinger Gemeinderat. Stefanie Garcia Lainez

Es hat im vergangenen Jahr heftig gebrodelt in Würenlingen. Die turbulenten Monate mit dem sofortigen und überraschenden Rücktritt des damaligen Gemeindeammanns André Zoppi und danach der Schulpflege gipfelten im Februar in einem anonymen Flugblatt. Darin wurde der amtierende Gemeinderat unter dem Titel «Chronologie des Versagens» heftig angriffen. An den Gesamterneuerungswahlen haben die Würenlingerinnen und Würenlinger nun den amtierenden Exekutivmitgliedern ihr Vertrauen klar ausgesprochen.