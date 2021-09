Würenlingen: Diese neuen Kandidaten treten zur Kampfwahl an

Würenlingen Turbulente Monate gipfelten in anonymem Flyer: Drei Frauen und ein Mann wollen nun Ruhe ins Dorf bringen Vier Neue treten in Würenlingen gegen die vier Bisherigen an. Wie sie ticken und weshalb sie die Abwahl eines amtierenden Gemeinderates nicht ausschliessen. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.01 Uhr

Manuela Smit-Voser (FDP, oben links), Carmen Spuler-Moser (parteilos, oben rechts), René Schneider (SVP) und Lea Schneider-Roth steigen in den Wahlkampf in Würenlingen. zvg

Im vergangenen Jahr brodelte es in Würenlingen über mehrere Monate hinweg. Auf den völlig überraschenden Rücktritt des langjährigen Gemeindeammanns André Zoppi (FDP) im August folgte im Januar der Knall in der Schulpflege: Alle fünf Mitglieder legten ihr Amt per sofort nieder – in beiden Fällen lautete die Begründung «unüberbrückbare Differenzen mit dem Gemeinderat». Im Februar folgte ein anonymes Flugblatt, in dem der Gemeinderat heftig kritisiert wurde.

Nun, ein halbes Jahr später, stehen Neuwahlen an. Wie schon vor vier Jahren buhlen acht Kandidierende um die fünf Gemeinderatssitze. Die einzige Frau im Gemeinderat, Regula Schneider Frei (die Mitte), tritt nicht mehr an. Ammann Patrick Zimmermann (FDP), Vizeammann Roland Meier (parteilos) sowie die Gemeinderäte Bernhard Meier (die Mitte) und Andreas Knecht (parteilos) stehen für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Die vier neu Kandidierenden haben das gleiche Ziel: dass nun wieder Ruhe im Dorf einkehrt. Dass dabei auch einer der Bisherigen abgewählt werden könnte, schliessen sie nicht aus.

Das anonyme Flugblatt habe gezeigt, dass im Gemeinderat etwas nicht stimmen könne, sagt SVP-Kandidat René Schneider. Für ihn ist klar: «Es braucht jetzt eine Richtungskorrektur, damit wieder Ruhe einkehrt.» Mit seiner Kandidatur gehe es ihm nicht darum, einer Frau einen Sitz wegzunehmen.

René Schneider, SVP-Gemeinderatskandidat. zvg

Im Gegenteil: Er schliesst wie die neu Kandidierenden die Abwahl eines bisherigen Gemeinderates nicht aus, sondern fragt rhetorisch:

«Was ändert sich mit lediglich einer neuen Person im Gemeinderat?»

Gerade durch seinen Beruf sei er sich gewohnt, im Team konstruktive Lösungen zu finden. Der 54-jährige Ingenieur ist als Zivilangestellter bei der Luftwaffe als stellvertretender Chef im Bereich Telekommunikation tätig. Gerade bei seinem Arbeitgeber sei auch Loyalität sehr wichtig, sagt der Familienvater.

SVP soll nach Jahren wieder in Gemeinderat einziehen

René Schneider möchte aber nicht nur für Stabilität und Ruhe im Gemeinderat sorgen, sondern auch eine transparente, bürgerliche Sachpolitik betreiben. 2013 wurde der SVP-Gemeinderat Joe Merki abgewählt. Für den damaligen Präsidenten der SVP-Ortspartei war ein Flugblatt, in dem ein Parteimitglied in einer Einzelaktion scharf gegen den damaligen Ammann André Zoppi geschossen hatte, einer der Gründe für die Abwahl.

Wofür René Schneider (SVP) einsteht René Schneider (SVP) ist es wichtig, dass sich das Dorf gesund und nachhaltig entwickeln könne. Dazu gehöre, dass die fixen Ausgaben der Gemeinde in einem gesunden Verhältnis zu den Steuereinnahmen stehen, dass die Gemeindeautonomie bestmöglich bewahrt bleibe und die Position der Ortsbürger gestärkt werde. Letzteres mit Blick auf vergangenen Juni, als die Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlungen Nutzungsvereinbarung für die «Dorfschüür» zurückwiesen. Die Ortsbürger investierten mehrere Millionen Franken, die Einwohnergemeinde hätte gemäss Vereinbarung die Räume kostenlos nutzen dürfen. Als Gemeinderat würde er das Thema Schulkreis aufgreifen. Würenlingen gehört dem Schulkreis Wasserschloss an, aber viele Bezirksschüler gehen nach Endingen statt nach Turgi. «Wir liefern Schüler, haben aber kein Mitspracherecht in Endingen. Das muss sich ändern.» Auch müsse sich die Gemeinde als Teil der künftigen Boomregion Unteres Aaretal aktiver einbringen, beispielsweise bei den Verkehrsprojekten wie der Oase. Und zu guter Letzt müsse die Frage gestellt werden, wie es mit der Fernwärme Refuna nach Abschaltung des Atomkraftwerkes in Beznau weitergehe. «Die Fernwärme wurde seinerzeit als CO 2 freie Energie verkauft.»

«Als wählerstärkste Partei in der Gemeinde ist es legitim, dass die SVP in der Exekutive vertreten ist und auch im Gemeinderat Würenlingen nach acht Jahren wieder einen Sitz hat», sagt René Schneider. Er sei kein Hardliner und lehne Extrempositionen ab, vertrete aber die Grundwerte Freiheit, Sicherheit und Unabhängigkeit. Als Ortsbürger sei ihm nicht gleichgültig, was mit dem Dorf passiere. «Mir ist es ein Anliegen, dass sich das Dorf gesund und nachhaltig entwickeln kann.»

Vorgeschichte um Rücktritt Schulpflege sei kein Problem

Manuela Smit-Voser (FDP) wünscht sich zwei Frauen in den Gemeinderat. Die 45-jährige Direktionsassistentin fügt an, dass sie das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern stört. Eine Nichtwahl eines Bisherigen schliesst sie deshalb nicht aus.

Manuela Smit-Voser, FDP-Gemeinderatskandidatin. zvg

In den vergangenen drei Jahren engagierte sich Manuela Smit-Voser in der Schulpflege im Dorf. Nach der Abschaffung des Gremiums möchte sie sich nun im Gemeinderat weiter für das Dorf einsetzen. Dass dabei die Vorgeschichte um den Rücktritt der Schulpflege zum Problem werden könnte, glaubt sie nicht:

«Die Differenzen zwischen den beiden Gremien waren nicht persönlicher, sondern sachlicher Natur.»

Und sie ergänzt: «Ich packe die Probleme an, bin bereit, mich für mein Dorf einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.»

Mit ihrem Know-how als ehemaliges Schulpflegemitglied und Mutter zweier schulpflichtiger Kinder möchte sie sich weiterhin im Bereich Schule einsetzen. «Wenn ich etwas verändern möchte, ist es mein Bestreben, aktiv mit Geduld und Sachkenntnissen Lösungen zu erarbeiten.»

Wofür Manuela Smit-Voser (FDP) einsteht Mit ihrem Know-how als ehemaliges Schulpflegemitglied und Mutter zweier schulpflichtiger Kinder möchte sich Manuela Smit-Voser (FDP) unter anderem im Bereich Schule einsetzen. «Die rund 600 Schulkinder im Dorf brauchen eine starke Aufmerksamkeit», ist sie überzeugt. Für die Kinder und Jugendlichen müsse ein Begegnungsplatz geschaffen werden wie der Pumptrack, den ein Verein beim Schulhaus Weissenstein realisieren möchte. Auch möchte sie die von Regula Schneider Frei aufgegleiste Vernetzung der vorschulischen Angebote weiterführen und stärker fördern. Manuela Smit-Voser (FDP) strebt des Weiteren eine gute Gesprächskultur an. Sie wünscht sich Partnerschaften, bei denen alle Parteien voneinander profitieren können. Auch müsste ihrer Meinung nach der Gemeinderat weiterhin die Beziehungen mit dem lokalen Gewerbe und den grossen Institutionen wie der Holcim, dem Paul-Scherrer-Institut oder der Zwilag pflegen. «Hier steckt grosses Potenzial mit Arbeitsplätzen, Image, Arbeitnehmenden als mögliche neue Einwohner und Steuereinnahmen», sagt sie. Als Knacknuss bezeichnet Manuela Smit-Voser den immer grösser werdenden Verkehr und die Steuerung des Verkehrsflusses. «Wir müssen uns stärker einbringen wie beim Gesamtverkehrskonzept Oase oder bei der Diskussion um die Anbindung des Unteren Aaretals.» Sie freue sich, als Gemeinderätin viele Menschen kennen zu lernen und mit ihnen das Leben in der Gemeinde zu gestalten.

Wichtig sei ihr auch eine gute Gesprächskultur. «Alle Betroffenen sollen bei Entscheidungen involviert werden», sagt Manuela Smit-Voser. «Frauen und Männer kommunizieren ganz unterschiedlich. Gerade deshalb ist ein guter Mix zwischen den Geschlechtern so wichtig.»

Gute Durchmischung der Geschlechter und Berufe

Das sieht auch Lea Meier Roth so. «Mindestens eine Frau sollte vertreten sein, am besten gleich zwei oder drei», sagt die Mitte-Kandidatin. «Gemischte Teams funktionieren einfach besser.»

Lea Meier Roth, CVP-Gemeinderatskandidatin. zvg

Sie hält es für denkbar, dass einer der bestehenden Gemeinderäte zu Gunsten einer Frau abgewählt wird. Dass aber Misstrauen gegenüber dem Gemeinderat weit verbreitet ist, glaubt sie nicht:

«Das beschränkt sich auf eine kleine Gruppe im Dorf.»

Genauso wichtig wie eine gute angemessene Vertretung der Frauen sei auch, dass Personen mit möglichst unterschiedlichem beruflichem Hintergrund im Gemeinderat sitzen.

Lea Meier Roth selbst kommt aus dem sozialen Bereich: Die ehemalige Primarlehrerin ist Gastdozentin an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg und arbeitet im Verein Lernwerk in Vogelsang als Beraterin für Menschen, die eine Lehrstelle oder Arbeitsstelle suchen.

Wofür Lea Meier-Roth (Die Mitte) einsteht Für verbesserungswürdig hält Lea Meier Roth die Kinderspielplätze. «Teilweise sind sie in einem schlechten Zustand», sagt sie. Auch die Kommunikation müsse sich verbessern, vor allem bei laufenden Geschäften. «Es ist besser, einmal mehr zu informieren und aufzeigen, wo man steht, um so den Puls spüren zu können», sagt sie. Was gut funktioniere, sei die Integration der Asylsuchenden «Regula Schneider Frei hat das toll aufgegleist. Die Asylsuchenden werden als Teil des Dorfes wahrgenommen und sind beispielsweise auch am Weihnachtsmarkt mit einem Stand vertreten.» Als Herausforderung sieht sie die rasende gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. «Als Gemeinde ist es da schwierig, mithalten zu können.»

Schon nach dem überraschenden Rücktritt von André Zoppi habe sie sich überlegt, zu kandidieren, sagt Lea Meier Roth. «Drei verschiedene Personen kamen unabhängig voneinander auf mich zu und fragten mich an», sagt sie. «Das war damals aber noch etwas zu kurzfristig.» Nun wage sie den Schritt, um in der Gemeinde etwas bewegen zu können. Die familiäre und berufliche Situation lasse dies nun zu, sagt die zweifache Mutter.

Wahlkampf noch nicht so intensiv wie sonst

Mit Carmen Spuler-Moser steigt ein weiteres ehemaliges Schulpflegemitglied ins Rennen um die Gemeinderatssitze. Die 43-Jährige war bis 2011 Mitglied des Gremiums. Dass sie Gemeinderätin werden möchte, hat aber weniger mit den Vorkommnissen in der Gemeinde zu tun. «Ich war politisch schon immer sehr interessiert», sagt sie.

Und als dann Regula Schneider Frei ausgerechnet im Jubiläumsjahr zu 50 Jahre Frauenstimmrecht bekannt gab, nicht mehr zu den Wahlen antreten zu wollen, habe sie sich entschieden, zu kandidieren. «Frauen und Männer haben eine andere Denkweise. Es ist deshalb wichtig, dass beide Geschlechter im Gremium vertreten sind und so eine Balance schaffen.» Umso wichtiger sei es, dass der wieder eine Frau in den Gemeinderat einziehe. Sie sagt:

Carmen Spuler-Moser, Gemeinderatskandidatin (parteilos). zvg

«Ob es am Schluss sogar noch eine oder zwei Frauen mehr sind, das ist den Bürgerinnen und Bürgern überlassen.»

Als Einzige der Kandidierenden tritt Carmen Spuler-Moser parteilos an. Als selbstständige Unternehmerin mit ihrer Praxis für Komplementärmedizin stehe sie zum einen der FDP nahe, als Lehrerin für textiles und allgemeines Werken sei ihre Gesinnung oft sozial.

Beim Beantworten der Fragen eines Parteikompasses sei das Ergebnis «Die Mitte» gewesen. Sie vertritt die Ansicht, dass es auf der Ebene der Kommunalpolitik vor allem um die Sache geht, nämlich Würenlingen und seine Einwohnerinnen und Einwohner, und nicht um Parteipolitik.

Wofür Carmen Spuler-Moser (parteilos) einsteht Würde sie gewählt, würde sich Carmen Spuler-Moser (parteilos) wie bereits in der Schulpflege für mehr Aktivitätsmöglichkeiten und -raum für Kinder, Jugendliche und Familien einsetzen. «Die Kinder- und Jugendarbeit ist noch ausbaufähig.» So hätten auch die Jugendlichen kaum einen Treffpunkt. Gerade deshalb unterstütze sie auch das Projekt Pumptrack. Dabei dürfe man aber die Jugendlichen durchaus in die Pflicht nehmen, um Vandalismus und Littering künftig unterbinden zu können. Würenlingen soll ein Familiendorf sein. «Die Kinder ziehen einmal das weiter, was wir aufbauen.» Eher schwieriger zu lösen, sei, alte Traditionen mit Neuem zu verbinden – so, dass Würenlingen trotzdem Würenlingen bleibt.

Dass der Wahlkampf, abgesehen von Flyern und wenigen Plakaten, noch kaum angelaufen ist, überrascht sie. «In Würenlingen kommt es immer zu Kampfwahlen, ob um Sitze im Gemeinderat oder in der Schulpflege.» Diese würden jeweils auch intensiv geführt. «Es könnte sein, dass nach dem anonymen Flugblatt nun für viele ein besonders fairer Wahlkampf wichtig ist.»