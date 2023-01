Würenlingen: Kuhgässli neben Aarepark wird erweitert

Würenlingen Tiefgarage «Kuhgässli» wird ausgebaut – wie die Kundinnen und Kunden trotzdem zu ihrem Kebap kommen Hohe Metallstangen deuten es schon länger an: Das «Kuhgässli» neben dem Aarepark in Würenlingen wird erweitert und aufgestockt. Was die Besitzer vorhaben und was mit dem Restaurant in der Zwischenzeit passiert. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Gökmen Gökdemir Ali (links) und Saffet Hoş erweitern das «Kuhgässli» in Würenlingen nun schon zum dritten Mal. Mathias Förster

Seit fast 20 Jahren betreiben Gökmen Gökdemir Ali und sein Schwager Saffet Hoş das «Kuhgässli» in Würenlingen. 2004 starteten sie mit einem kleinen Imbiss für Kebaps in zwei Containern neben dem Einkaufszentrum Aarepark. Unterdessen haben sie ihr Lokal schon zwei Mal vergrössert. Nun folgt der bisher umfangreichste Umbau: Die beiden erhöhen das Gebäude um drei Geschosse und erweitern in Richtung Fussballplatz sowie Wiesenstrasse. Unter dem künftigen Wohn- und Geschäftshaus wird eine Tiefgarage gebaut. Seit kurzem ist die Baubewilligung rechtskräftig.

Dabei wollten Gökmen Gökdemir Ali und Saffet Hoş auf dem 1500 Quadratmeter grossen Areal ursprünglich eine Autogarage bauen – mit Ankauf, Verkauf und Servicearbeiten. «Wir entschieden uns aus finanziellen Gründen aber, Kebaps zu machen», sagt Gökmen Gökdemir Ali. «Ich war damals zwar Hobbykoch, von Kebaps hatte ich aber keine Ahnung», ergänzt der 46-Jährige und lacht.

Beide hatten die Lehre zum Schlosser absolviert. Saffet Hoş spielte in den 90er-Jahren beim FC Wettingen, bis der Verein Konkurs anmelden musste. Seither arbeitet der 52-Jährige als Versicherungs- und Vorsorgeberater bei einer Versicherung in Baden und beteiligt sich bei Planungen und strategischen Entscheidungen im «Kuhgässli». Gökmen Gökdemir Ali war unter anderem als Teamleiter bei der Alstom in der Entwicklung und hat sich in den verschiedensten Bereichen autodidaktisch weitergebildet.

Nach dem Brand erfolgte die erste Erweiterung

Im August 2005 verkauften die beiden erstmals Döner Kebaps – wenige Monate nach der Eröffnung des Einkaufszentrums Aarepark direkt nebenan. Damals noch aus einem kleinen Gebäude, das aus zwei Containern bestand. Rund ein Jahr später wurden sie durch einen Kabelbrand zerstört. Gökmen Gökdemir Ali und Saffet Hoş nahmen dies zum Anlass, ein erstes Mal auszubauen: mit einem dritten Container mit Glasvorbau und neu mit Pizzas im Sortiment.

2005 gingen die ersten Kebaps über den Ladentisch. zvg Bereits 2006 wurde das «Kuhgässli» um den Glasvorbau erweitert. zvg zvg

2013 folgte die nächste Erweiterung: Sie ersetzten das bestehende Gebäude durch ein modernes Restaurant mit rund 30 Sitzplätzen und einer grossen Küche.

Das Restaurant steht direkt neben dem Aarepark. Mathias Förster / CH Media Seit 2013 besteht das Restaurant. Mathias Förster Mathias Förster / CH Media Mathias Förster

«Als wir anfingen, liessen wir die Zutaten noch extern anliefern, so wie die meisten Kebap-Stände», sagt Saffet Hoş. Und sein Schwager ergänzt: «Wir merkten aber, dass deren Qualität nicht unseren Vorstellungen entsprach.» Also begannen sie, immer mehr selbst zu produzieren. Zuerst das Brot, später auch den Fleischspiess. Dafür reiste Gökmen Gökdemir Ali in die türkische Stadt und Kebap-Hochburg Bursa. «Ich wollte die Zubereitung vom Meister selbst lernen.»

Denn in Bursa erfand İskender Efendi im späten 19. Jahrhundert den noch heute bekannten Iskender Kebap, der auf dem Teller serviert wird und eine Variante des Döner Kebap darstellt. Wobei Döner für «sich drehend» und Kebap für «geröstetes Fleisch» steht. Der Koch gehörte zu den ersten, die das Fleisch nicht am waag-, sondern am senkrechten Spiess zubereiteten. Seine Nachfahren führen noch heute in der Stadt eine Kette von Restaurants. Ein Mitarbeiter dieser Kette führte Gökmen Gökdemir Ali in die Kunst der Kebap-Zubereitung ein.

Gökmen Gökdemir Ali reiste in die Kebap-Hochburg und lernte vom Meister. Mathias Förster

Danach folgten Besuche bei Produzenten in London und in Schweden. «Als ich zurückkam, wollte ich meinen eigenen Weg gehen», sagt der 46-Jährige, der auch gerne Lernende ausbilden möchte. Zwei Jahre pröbelte er herum, mehr als hundert Rezepte später war er endlich zufrieden mit dem Geschmack. Seit 2017 wird im «Kuhgässli» alles von Hand hergestellt.

Heute sagt Gökmen Gökdemir Ali: «Wir haben einen der besten Kebaps der Welt. Nicht nur bezüglich Geschmack, sondern auch bezüglich Qualität und Hygiene.» Das habe aber seinen Preis: Der Kebap Döner kostet aktuell mit 140 Gramm Fleisch 14.50 Franken, die Vegi-Variante mit Falafel im Dürüm oder der Vegi-Kebap im Taschenbrot kosten 12 Franken. Leider sei das Image des Kebap nicht mehr so, wie es sein sollte. Aber: «Bei uns ist das Produkt König.»

Kebap, Pizza, Falafel, Pide und Salate bietet das «Kuhgässli» auch während des gesamten Umbaus wie gewohnt an. Denn: Das bestehende Lokal wird nicht abgerissen, sondern in einen Neubau integriert. Das heisst, in einer ersten Etappe wird das Gebäude in Richtung Wiesenstrasse verbreitert sowie die Tiefgarage mit 13 Parkplätzen ausgegraben – weitere 15 Parkplätze sind oberirdisch geplant. Danach folgt der offene Durchgang in Richtung Fussballplatz, am Schluss werden die Geschosse daraufgesetzt.

Das bestehende Gebäude wird nun um drei Geschosse erhöht. zvg Zuoberst ist eine Attikawohnung geplant. zvg Der offene Durchgang rechts führt bis zum Ende des Gebäudes. zvg zvg

Die heutige Liegenschaft ist bereits beim Bau so konzipiert worden, dass das Büro db-architektur GmbH in Tegerfelden den Ausbau auf diese Weise durchführen kann. Das ermöglicht auch, dass das Restaurant offenbleiben kann. Darin wird lediglich die Einrichtung erneuert.

Saffet Hoş ist Mitbesitzer der Liegenschaft. Mathias Förster

Im ersten Stock eröffnet ein Geschäft für keramische Platten mit einer Bad- und Duschenausstellung. Führen werden es ebenfalls Saffet Hoş und Gökmen Gökdemir Ali. Sie seien beim Bau stark involviert gewesen, sagt Letzterer. «Dabei haben wir festgestellt, dass die gewünschten Platten so in der Schweiz nicht erhältlich sind.» Also entschieden sie sich kurzerhand, ein eigenes Plattengeschäft zu eröffnen mit speziellen Platten. «Einen Showroom in dieser Art gibt es in der Region noch nicht.»

Im 2. Stock hat es Platz für weiteres Gewerbe, etwa für Büros oder Praxisräume. Zuoberst wird eine Attikawohnung mit 4,5 Zimmern erstellt. Die Baumaschinen sind diese Woche bereits aufgefahren. Zurzeit wird die Strasse verbreitert, bevor dann voraussichtlich im Frühling mit dem eigentlichen Bau beginnen kann. Die Eröffnung ist im Sommer 2024 mit einem grossen Fest vorgesehen.

