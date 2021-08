Würenlingen: Drohnen führen im Holcim-Zementwerk Messungen durch

Würenlingen Spezielle Drohnen fliegen sogar kopfüber: Holcim und Start-up Voliro testen im Zementwerk eine Weltneuheit Fliegende Roboter sollen Kletterer ersetzen, die für Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten in schwindelerregender Höhe emporsteigen müssen. Das Start-up Voliro und die Holcim (Schweiz) AG haben dafür diese Woche Testflüge in Würenlingen durchgeführt. 12.08.2021, 05.03 Uhr

Die Drohne nimmt in knapp 100 Metern Höhe Messungen am Kamin vor. zvg/Voliro

(sga) Schon von weitem ist der rund 100 Meter hohe, weiss-rote Kamin des Zementwerkes der Holcim AG in Würenlingen zu sehen. Ein paar Meter weiter steht graue, rund 60 Meter hohe Wärmetauscher-Turm mit dem markanten blauen Gesicht. Für Inspektionsarbeiten und Zustandsdiagnosen an diesen Türmen mussten bisher Industriekletterer in schwindelerregender Höhe an die schwer zugänglichen Orte emporsteigen.