Würenlingen: Finanzierung für Pumptrack steht, Baustart verzögert

Sportanlage Finanzierung steht, Bauarbeiten starten aber später als geplant: So steht es um den Pumptrack in Würenlingen Innert kürzester Zeit hat der Verein Pumptrack Würenlingen das Spendenziel erreicht. Im Frühling hätten die Bagger auffahren sollen. Doch der Zeitplan verzögert sich nun. Stefanie Garcia Lainez 28.01.2022, 19.07 Uhr

Seit Herbst 2019 können die Kinder in Bad Zurzach über den Pumptrack fahren. Hans Christof Wagner (Archiv)

Gleich drei neue Pumptracks sollen in diesem Jahr in der Region gebaut werden: in Klingnau, Lengnau und Würenlingen. Doch zwei Projekte sind nun ins Stocken geraten. Im Surbtal wurde nach dem Ja der Wintergmeind zum Kredit das Referendum ergriffen. Am 13. Februar entscheidet das Lengnauer Stimmvolk nochmals über das Projekt.

Und auch in Würenlingen fahren die Bagger statt im Frühling frühestens im Sommer auf. Der Grund: Die Sommergmeind soll zuvor über eine Nutzungsvereinbarung entscheiden. Diese Woche haben der Verein Pumptrack Würenlingen und der Gemeinderat darüber beraten, wie der Bau dennoch mit so wenig Verzögerungen wie möglich starten kann.

Zahlreiche Privatpersonen und Unternehmen unterstützen das Projekt

Noch im Herbst war das Projekt im Zeitplan: Der Verein erstellte mit dem Flimser Unternehmen Velosolutions die Pläne für den asphaltierten Rundkurs, und auch das Spendenziel wurde erreicht.

Für den Bau der Sportanlage bei der Tartanbahn neben der neuen Turnhalle Tannenweg rechnet der Verein mit Kosten von 280'000 Franken − dank zahlreichen Beiträgen von grösseren und kleineren Unternehmen der Region, der Gemeinde und Privaten konnte der Verein den anvisierten Betrag in Form von finanziellen und materiellen Spenden innert kürzester Zeit sammeln.

Der Verein Pumptrack Würenlingen auf dem Rundkurs in Brugg. Zvg / Aargauer Zeitung

Auch gewann das Vorhaben beim Voting des Energiebatzens der AEW Energie AG den ersten Platz − vor dem Klingnauer Pumptrackprojekt, das auf dem zweiten Platz landete.

Die Gemeinde stellt zudem das Land unentgeltlich zur Verfügung. Gefehlt hätte nur noch die Baubewilligung − eine Vorabklärung bei der Gemeinde hatte zuvor ergeben, dass die Chancen dafür gut stünden.

Die Bevölkerung stimmt über eine Nutzungsvereinbarung ab

Nach gründlicher Beratung habe die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat aber beschlossen, dass die Gemeindeversammlungs über eine Nutzungsvereinbarung abstimmen soll, schreibt der Verein in einem Brief an Gönnerinnen, Sponsoren und Fans. Die Enttäuschung beim Verein war zuerst gross. Insbesondere, dass der Entscheid zur Nutzungsvereinbarung zu spät fiel, um diese noch an der vergangenen Wintergmeind vorzulegen. Was das Projekt nun trotz sehr positivem Start verzögert: Der Bau kann somit nicht wie geplant im Frühling starten.

So läuft der Pumptrack in Bad Zurzach Seit 2019 ist der Rundkurs beim Schulhaus Langwies in Bad Zurzach in Betrieb. Die Gemeinde finanzierte den Pumptrack. Für den Unterhalt ist der Schulhauswart zuständig, für die Grünanlage die Werkbetriebe und für Organisatorisches Sportkoordinator Alex Strittmatter. Die Gemeinde sei mit der Anlage sehr zufrieden, sagt Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner. Kinder, Jugendliche und Erwachsene würden bunt durchmischt den Track nutzen. «Es ist schön, dass so viele draussen etwas unternehmen, statt vor dem Fernseher zu sitzen.» Der Pumptrack, in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern, würde kaum Lärm verursachen. «Wo aber Kinder spielen, ist es nie leise», sagt Daniel Baumgartner. Die Nachtruhe würde gut eingehalten. «Nur am Anfang mussten wir mir mit Jugendlichen teilweise das Gespräch suchen.» (sga)

«Dass der Verein die Finanzierung so schnell alleine auf die Beine gestellt hat, ist genial», sagt Gemeindeammann Patrick Zimmermann. Der Gemeinderat stehe denn auch klar hinter dem Vorhaben. «Aber wir müssen die Interessen der gesamten Bevölkerung vertreten − und die Sicherheit, den Rückhalt und die Legitimation des Projektes sicherstellen.»

Dies werde mit der Absegnung der Nutzungsvereinbarung durch die Gmeind erreicht. Gerade der Widerstand gegen den geplanten Pumptrack in Lengnau zeige, dass dies der richtige Weg sei, sagt Patrick Zimmermann. «Es ist wichtig, dass der Betrieb mit der Zustimmung der Bevölkerung angegangen werden kann.»

Baugesuch wird schon vorgängig vorbereitet

An einer Sitzung diese Woche haben nun der Gemeinderat und der Verein beschlossen, die Nutzungsvereinbarung in den kommenden Wochen gemeinsam auszuarbeiten. Darin werden vor allem Fragen zum Unterhalt, die Haftung bei Unfällen oder die sicherheitstechnischen Anforderungen geregelt.

Parallel dazu werden auch die Unterlagen für das Baugesuch vorbereitet, damit diese nach der Gemeindeversammlung bereit sind für die Publikation. Anfang April ist zudem eine gemeinsame Infoveranstaltung für die Bevölkerung vorgesehen, um das Projekt und die Nutzungsvereinbarung vorzustellen.

Dass das Projekt nach dem guten Start nun später als geplant umgesetzt werden kann, sei zuerst eine bittere Pille gewesen, sagt Mitinitiant Pascal Stoll, der das Projekt zusammen mit Angelo Lozza, Pascal Gauch, Isidor Koller und Tobias Spuler 2020 lancierte. «Wir werden die zusätzliche Zeit aber gut nutzen», ergänzt er.

Denn nebst der Ausarbeitung der Nutzungsvereinbarung sucht der Verein weiterhin nach Sponsoren. Zum einen für Umgebungsarbeiten und um den Pumptrack mit weiteren Steilwandkurven oder Hindernissen zu erweitern. Aber auch, um doch noch wie ursprünglich vorgesehen die Kugelstossbahn um 90 Grad drehen zu können.

Aktuell führt der Pumptrack um die Kugelstossanlage herum. zvg

Im Moment sei das noch zu teuer, weshalb auf dem aktuellsten Plan der Track etwas kleiner ist und um die Bahn herumführt. Auch will der Verein das Gespräch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern rund um den Weissenstein suchen.

Zwar gibt es keine direkten Anstösser des Pumptracks bei der Schulanlage Weissenstein. Der Vereinsvorstand möchte aber dennoch möglichst viele Vorbehalte gegenüber dem Projekte schon vor der Auflage des Baugesuchs aus der Welt schaffen.