Würenlingen Nach Rücktritt von Ammann und Schulpflege: Anonyme Gruppe greift Gemeinderat in einem Flugblatt an Diese Woche flatterte ein Schreiben «besorgter Einwohnerinnen und Einwohner von Würenlingen» in die Haushalte im Dorf. Darin werfen sie dem Gemeinderat chronologisch Versagen vor. Dieser kontert in einer Stellungnahme. Stefanie Garcia Lainez 20.02.2021, 05.00 Uhr

Seit dem Bauprojekt des im Herbst 2018 eröffneten Kindergartens Tannenweg gibt es gemäss anonymem Flugblatt Probleme.

Würenlingen kommt nicht zur Ruhe. Erst trat der langjährige Ammann André Zoppi völlig überraschend zurück, dann die gesamte Schulpflege – und nun verteilen «besorgte Einwohnerinnen und Einwohner von Würenlingen» ein Flugblatt mit dem Titel «Chronologie des Versagens». Wer es verfasst hat, ist nicht bekannt. Auch nicht, wie viele Personen im etwas über 4760 Einwohner zählenden Dorf dahinterstehen.

Klar ist aber: Die anonymen Verfasser schreiben über interne Angelegenheiten des Gemeinderats. Und: Sie greifen nebst dem Gemeinderat und insbesondere dem Ammann Patrick Zimmermann auch den neuen Elternverein an.



Ein Blick zurück: Mit «unüberbrückbaren Differenzen in der Ratsarbeit» begründete André Zoppi seinen Rücktritt im vergangenen August – und löste damit ein politisches Beben aus.

Auf Rücktritt folgte politisches Beben

Die SVP-Ortspartei forderte gar den Rücktritt des gesamten, noch verbliebenen Gemeinderates. Als neuer Ammann kandidierte im Oktober FDP-Gemeinderat Patrick Zimmermann. Seine eigene Partei nominierte kurze Zeit später Ortsparteipräsident Thomas Friedli als direkten Konkurrenten. Dies aber erst nach Ablauf der Anmeldefrist für die Ersatzwahlen. Das Würenlinger Stimmvolk entschied sich im November jedoch klar für Patrick Zimmermann.



Vor einem Monat kam es zum nächsten Knall: Alle fünf Mitglieder der Schulpflege legten ihr Amt per sofort nieder. Auch ihre Begründung lautete «unüberbrückbare Differenzen». Knapp zehn Tage später übertrug der Kanton dem Gemeinderat mit sofortiger Wirkung die Aufgaben und Befugnisse der Schulpflege.

Ab 2018 hätten die Probleme begonnen, heisst es im Flugblatt

Am Donnerstag flatterte nun das anonyme Flugblatt in die Würenlinger Haushalte. Schon im Januar 2018 sei es hinsichtlich des Zusammenhaltes innerhalb des Gemeinderates nicht zum Besten bestellt gewesen, heisst es etwa. So hätte der Gemeinderat beim Bau des Kindergartens Gartenstrasse wegen drohenden Verzögerungen und Kostenüberschreitungen in die Amtsführung des damaligen Baukommissionspräsidenten Zimmermann eingreifen müssen.

Deshalb hätte der damalige Ammann André Zoppi auch die Baukommission des Schulhauses Tannenweg übernommen. Im Februar 2021, so ein weiterer Vorwurf, sei der Gemeinderat nicht gewillt gewesen, eine externe Begleitung bei der Umstrukturierung der Schule einzusetzen.

Gemeinderat möchte sich mit Verfassern aussprechen

In einer schriftlichen Stellungnahme weist der Gemeinderat die Vorwürfe entschieden zurück. «Der Text enthält Insiderwissen, Falschinformationen und es werden einzelne Personen persönlich angegriffen.» Der Gemeinderat kontert:

«Die Urheberschaft bleibt mutmasslich deshalb anonym, weil die Vorwürfe haltlos und viele Aussagen frei erfunden sind.»

So wurde beispielsweise André Zoppi schon in der vorherigen Legislatur als Präsident der Baukommission der Schulerweiterung Weissenstein eingesetzt – also noch vor dem im Flugblatt genannten Zeitpunkt der suggerierten Fehlentwicklung im Projekt Dreifach-Kindergarten Tannenweg im Januar 2018.

Auch delegierte der Kanton erst diesen Monat, in der ersten Sportferienwoche, die Aufgaben der Schulpflege an den Gemeinderat. Die Organisation der Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat, Verwaltungsleitung, Schulleitung und Schulverwaltung startete ab diesem Zeitpunkt.

Des Weiteren bedauert der Gemeinderat in seinem Schreiben, dass mit einem anonymen Absender leider kein Dialog hergestellt werden könne. Der Gemeinderat hält aber fest, dass er den Verfassern des Flugblattes jederzeit für ein klärendes Gespräch zur Verfügung stehe. «Im Flyer wird die Frage gestellt, ob die Gemeinde Würenlingen es verdient hätte, von diesem Gemeinderat regiert zu werden», heisst es in der Stellungnahme. «Die Antwort lautet: Nein!» Würenlingen werde nicht regiert, sondern von einem umsichtig gewählten Kollegialgremium geführt und repräsentiert.

Elternverein steht mit der Schule in Kontakt

Im anonymen Flugblatt wird auch der kürzlich offiziell gegründete Elternverein erwähnt. Dieser habe sich Anfang Jahr ohne Zusammenarbeit mit der Schule gegründet und «in Stellung» gebracht. Auf Anfrage verweist der Verein auf seine Website, auf der steht:

«Wir sind politisch und konfessionell neutral.»

Dies wolle der Verein auch bleiben, teilt er mit. Mit der Schule und der Gemeinde stehe man im Erstkontakt und freue sich auf eine harmonische und konstruktive Zusammenarbeit.