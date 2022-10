Würenlingen: Auf BP folgen Shell-Tankstelle und Migrolino-Shop

Würenlingen Nach BP-Aus: Shell-Tankstelle und Migrolino-Shop folgen ‒ in den nächsten Monaten wird umgebaut Der Migrol-Chef erklärt, wann die Eröffnung geplant ist und womit die Würenlinger Tankstelle aufgerüstet wird. Und: Eine weitere Tankstelle ist zurzeit in einer anderen Gemeinde in der Region im Bau. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Nur noch die Umrisse der grünen BP-Sonne sind an der Tankstelle in Würenlingen zu erkennen. Stefanie Garcia Lainez

Seit Ende August sind die Zapfsäulen mit Absperrband umwickelt und der Shop sowie das Wild Bean Café geschlossen. Nur ein Plakat an der Eingangstüre hat auf die bevorstehende Schliessung der BP-Tankstelle an der Döttingerstrasse in Siggenthal Station/Würenlingen hingewiesen.

Seit kurzem ist klar, dass Shell und Migrolino übernehmen: Die Gemeinde vermeldete in den Nachrichten die Bewilligung für ein «Umbranding» von «BP Service» zu «Shell» und «Migrolino». Seit Freitag ist auch bekannt, dass es nur noch zwei Monate dauert, bis die Tankstelle inklusive Shop wieder eröffnet.

«Wir planen, unsere Tankstelle mit dem Migrolino-Shop noch vor Weihnachten zu eröffnen», lässt Migrol-CEO Andreas Flütsch ausrichten. Das sei zwar ein ambitionierter Plan. «Wir bemühen uns aber stark, um die Tankstelle möglichst schnell wieder der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.»

Die Station werde nun technisch auf den neusten Stand gebracht, schreibt der Geschäftsführer weiter. «Zusätzlich wird ein moderner Migrolino-Shop entstehen, der für die Nachbarschaft sowie den Durchgangsverkehr als Einkaufsmöglichkeit für die täglichen Bedürfnisse dienen wird.»

In Würenlingen eröffnet die 24. Station im Aargau

Im Weiteren sei vorgesehen, dass Migrol die Tankstelle unter der Marke Shell betreiben wird, sagt Andreas Flütsch. Migrol bietet seit 2009 an auserwählten Tankstellen Treibstoffe des Öl-Konzerns an – im Gegenzug eröffnet Shell an diversen Standorten Migrolino-Shops.

Die Anzahl Tankplätze bleibt mit sechs unverändert, die alten Zapfsäulen sind bereits abmontiert worden und werden gemäss Andreas Flütsch ersetzt. «Zudem sind auch sehr leistungsfähige sogenannte Fast-Charging-Ladesäulen geplant, um der wachsenden Nachfrage der Elektrofahrzeuge gerecht zu werden», ergänzt er.

Diese Ausrüstung werde bei allen Neubauten oder bestehenden Shop-Tankstellen der Migrol umgesetzt. Insgesamt wird die Tankstelle mit Shop sechs bis sieben Vollzeitstellen zählen. Diese würden sich normalerweise durch Teilzeitpensen auf deutlich mehr Mitarbeitende aufteilen, führt der Geschäftsführer weiter aus.

In Spreitenbach baut Migrol eine weitere Tankstelle

Migrol setzt noch weitere Projekte in der Nähe von Würenlingen um. So befindet sich gegenwärtig eine neue Station in Kombination mit einem Hotel in Spreitenbach im Bau. «Würenlingen wird die 24. Station der Migrol im Aargau sein», sagt Andreas Flütsch. «Insgesamt betreibt Migrol rund 310 Tankstellen in der ganzen Schweiz und ist somit in allen Regionen der Schweiz sehr gut vertreten.»

Das Grundstück gehört der Bächli Ima AG, ein Tochterunternehmen der benachbarten Bächli Automobile AG. Firmengründer Ernst Bächli senior hob im Jahr 1950 die Baugrube für eine Garage mit Tankstelle selbst mit einem Raupentrax aus.

