Würenlingen Nach anonymem Flugblatt: Gemeinderat reicht Strafanzeige gegen Unbekannt ein Die Würenlinger Exekutive leitet rechtliche Schritte gegen die anonyme Verfasser ein – will aber gleichzeitig offen für einen Dialog bleiben. Ammann Patrick Zimmermann erklärt die Beweggründe, die zu diesem Schritt geführt haben. Stefanie Garcia Lainez 26.02.2021, 17.10 Uhr

Gemeindeammann Patrick Zimmermann (FDP) zvg

Vergangene Woche verteilten «besorgte Einwohnerinnen und Einwohner von Würenlingen» ein Flugblatt mit dem Titel «Chronologie des Versagens». Die anonymen Verfasser kritisierten den Gemeinderat und insbesondere Ammann Patrick Zimmermann scharf. Der Gemeinderat reagiert jetzt mit einer Strafanzeige gegen Unbekannt bei der zuständigen Staatsanwaltschaft, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Der Gemeinderat des 4760-Einwohner-Dorfes werde im Flugblatt massiv kritisiert und diffamiert «Den anonymen Verfassern des Flugblattes bietet der Gemeinderat weiter den Dialog an, damit mögliche Differenzen auf Augenhöhe, fair und transparent diskutiert werden können», heisst es weiter.

Gestärkt und vereint widme sich der Gemeinderat zum Wohle der gesamten Bevölkerung weiter den aktuellen Geschäften und den laufenden Projekten. Wie beispielsweise den neuen Führungsstrukturen der Schule, die Aufmerksamkeit und das Engagement des Gemeinderates sowie der Verwaltungs- und Schulmitarbeitenden benötigen würden.

Gemeinderat sei weiterhin an Klärung interessiert

Auf Anfrage erklärt Gemeindeammann Patrick Zimmermann (FDP), was den Gemeinderat zur Strafanzeige bewogen hat. Die Anschuldigungen seien inhaltlich schwerwiegend, sagt er. «Durch diesen Schritt können wir uns wieder befreit unseren Kernaufgaben widmen – dort wollen wir unsere Kräfte einsetzen.» Denn nun gebe es ein offizielles Verfahren. er ergänzt:

«Wir möchten auch zeigen, dass wir uns nicht einfach alles gefallen lassen.»

Neben der Belastung des Rates und der Verwaltung schade diese Vorgänge auch dem Ansehen der Gemeinde und es entstehe ein schlechtes Bild nach Aussen. Dieser Entwicklung müsse der Gemeinderat entgegen wirken.

«Wir sind aber weiterhin an der Klärung interessiert», bekräftigt Zimmermann, der im vergangenem Herbst als Ammann gewählt wurde. Dass dies durch die Anzeige erschwert werden könnte, glaubt er nicht. «Wir wollen auf Augenhöhe diskutieren. Bleiben die Verfasser anonym, haben wir keine Chance dazu.»

Blitzrücktritt des Ammanns, dann der Schulpflege

In der Gemeinde brodelt es schon seit Monaten. Im vergangenen August überraschte der langjährige Gemeindeammann André Zoppi (FDP) das ganze Dorf, als er an der Sommergmeind seinen sofortigen Rücktritt bekannt gab – wegen «unüberbrückbare Differenzen in der Ratsarbeit».

Im Januar kam es zum nächsten Knall: Alle fünf Mitglieder der Schulpflege legten ihr Amt per sofort nieder. Auch ihre Begründung laute «unüberbrückbare Differenzen». Knapp zehn Tage später übertrug der Kanton dem Gemeinderat mit sofortiger Wirkung die Aufgaben und Befugnisse der Schulpflege.

Vergangene Woche wurde das anonyme Flugblatt an die Würenlinger Haushalte verteilt. Darin hiess es, schon Anfang 2018 sei es hinsichtlich des Zusammenhaltes im Gemeinderates nicht zum Besten bestellt gewesen. Der Gemeinderat hätte beim Bau des Kindergartens Gartenstrasse wegen drohenden Verzögerungen und Kostenüberschreitungen in die Amtsführung des damaligen Baukommissionspräsidenten Zimmermann eingreifen müssen. Deshalb hätte der damalige Ammann André Zoppi auch die Baukommission des Schulhauses Tannenweg übernommen.

Im Februar 2021, so ein weiterer Vorwurf, sei der Gemeinderat nicht gewillt gewesen, eine externe Begleitung bei der Umstrukturierung der Schule einzusetzen.

In einer schriftlichen Stellungnahme wies der Gemeinderat die Vorwürfe entschieden zurück. Das Flugblatt enthalte Insiderwissen, Falschinformationen und es würden einzelne Personen persönlich angegriffen. Der Gemeinderat kam in seiner Stellungnahme zum Schluss, dass die Urheberschaft wohl deshalb anonym bleibe, weil die Vorwürfe haltlos und viele Aussagen frei erfunden seien.