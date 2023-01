Würenlingen: Fasnachtshochburg eröffnet fünfte Jahreszeit

Würenlingen Mit viel Konfettis, Guggen und einem dreifachen «Fasnacht ahoi»: Die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet Drei Jahre hat die Fasnachtshochburg Würenlingen darauf warten müssen: Am Samstag ist die neue Fasnachtssaison offiziell eröffnet worden. Stefanie Garcia Lainez 08.01.2023, 07.00 Uhr

Eichhörner, Drachen und Marienkäfer haben am Samstag die Fasnachtseröffnung gefeiert. zvg/Pedro Gisin

Kleine und grosse Marienkäfer, Piraten, Prinzessinnen und Roboter tummeln sich am Samstag in der Mehrzweckhalle Weissenstein in Würenlingen, werfen Konfetti in die Luft und lachen vergnügt. Zwei Jahre hintereinander hat die Fasnachtshochburg auf die ordentliche Eröffnung der fünften Jahreszeit und den grössten Umzug im Kanton mit bis zu 20'000 Besucherinnen und Besuchern verzichten müssen.