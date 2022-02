Würenlingen: Ortsbürger lehnen Miet- und Nutzungsvereinbarung ab

Würenlingen Klares Nein der Ortsbürger: Neue Miet- und Nutzungsvereinbarung für die Dorschüür wird an der Urne abgelehnt Zwei Mal hat der Würenlinger Gemeinderat die Miet- und Nutzungsvereinbarung für das neue Kulturzentrum der Ortsbürger- und der Einwohnergemeinde vorgelegt. Die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger haben nun ein drittes Mal an der Urne darüber abgestimmt. Stefanie Garcia Lainez 13.02.2022, 11.54 Uhr

Das Kulturzentrum Dorschüür gibt in Würenlingen zu reden. Stefanie Garcia Lainez

Und wieder hat es nicht geklappt: Die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger lehnen die Miet- und Nutzungsvereinbarung für das Kulturzentrum Dorfschüür an der Urne mit 253 Nein- gegenüber 112 Ja-Stimmen ab.

Das Kulturzentrum an der Dorfstrasse gibt seit einiger Zeit zu reden. Im Juni 2021 lehnte sowohl die Einwohner- als auch die Ortsbürgergemeinde die Miet- und Nutzungsvereinbarung ab. Im Herbst nahmen dann an beiden Wintergmeinden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die überarbeitete Version an. Wenn auch nicht ohne Diskussionen, vor allem unter den Ortsbürgern.

Gegen die Zustimmung der Ortsbürgergemeinde ist jedoch erfolgreich das Referendum ergriffen worden, weshalb die Ortsbürger nun erneut an der Urne über die Miet- und Nutzungsvereinbarung abgestimmt haben.

Joe Merki, Ortsbürger und früherer SVP-Gemeinderat, sammelte 133 gültige Unterschriften gegen den Entscheid der Ortsbürgergemeinde. Er forderte im Vorfeld eine faire Kostenverteilung und statt lediglich «Pauschalbeträge» eine klare Bezifferung der Beträge, welche die Ortsbürger- und die Einwohnergemeinde sich gegenseitig zahlen würden. Auch verlangte er, dass vor der Festlegung der neuen Miet- und Nutzungsvereinbarung zuerst die definitive Bauabrechnung vorliegen müsse.

Gemeindeammann Patrick Zimmermann (FDP) führte vor der Abstimmung ins Feld, dass die Vereinbarung lediglich auf Wunsch und Transparenzgründen vorgelegt worden, dies aber nicht Pflicht sei. Die einzelnen Beträge, die kaum die Kosten der Einwohnergemeinde decken würden, kämen jährlich im Budget zur Abstimmung.

Zur Forderung, die noch ausstehende Bauabrechnung zuerst vorzulegen, sagte Patrick Zimmermann: «Zum einen steht diese in keinem Zusammenhang zur Miet- und Nutzungsvereinbarung. Zum anderen hat es bezüglich Mängelliste noch offene Punkte, die noch bereinigt werden müssen.» Sie soll aber an der nächsten Sommergmeind vorgelegt werden. Risse in der Fassade würden ausserdem unter die Garantie fallen.

Die überarbeitete Version sieht vor, dass die Einwohnergemeinde eine pauschale Jahresmiete für die Nutzung der Räumlichkeiten durch die Dorfbibliothek zahlt, ihrerseits für die Unterhalts- und Reinigungsarbeiten an der Infrastruktur sowie für interne Aufwände in Form von Dienstleistungen jährlich einen Pauschalbetrag verrechnet. Die jährlichen Betriebskosten gehen zu Lasten der Ortsbürger, die Mieterträge aus der ordentlichen Vermietung zu ihren Gunsten. Zudem wurde an der Herbstversammlung vorgeschlagen, dass die Dorfvereine die «Dorfschüür» mindestens einmal pro Jahr gratis nutzen dürfen.