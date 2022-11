Würenlingen/Endingen Aus dem Dornröschenschlaf geweckt: Diese Sportart vereint 60 Kinder aus zwei Dörfern Kinderhandball hat in Würenlingen eine grosse Tradition. Diese ist eng mit den langjährigen Juniorentrainern Jürg Müller und und Thomas Minikus verbunden. Nach seinem Rücktritt wird das Angebot nun wieder belebt. 16.11.2022, 17.45 Uhr

Mit Eifer und viel Leidenschaft: Kinderhandball stösst in Würenlingen auf grosses Interesse. zvg

Verschiedene Spieler aus dem Eichle-Dorf wie Stefan Künzi, Martin Ammeter oder Lukas Schubnell haben hier ihre ersten Handballerfahrungen gemacht und später den Sprung bis in die höchste nationale Liga geschafft.

Nachdem Jürg Müller und und Thomas Minikus nach vielen Jahren und grossem Einsatz als Kinder- und Juniorentrainer in Würenlingen zurückgetreten waren, fiel der Kinderhandball in einen tiefen Dornröschenschlaf und für die Mädchen und Knaben im Dorf gab es ein Angebot weniger, mit dem sie ihre Freizeit verbringen konnten.

Von der Turnstunde in die Handballhalle

Für die sechs- bis elfjährigen Kinder aus Würenlingen war der Trainingsweg in die Handballhochburg Endingen oft eine zu grosse Hürde, sodass andere Sportangebote im Dorf bessere Chancen hatten, ausgewählt zu werden. Für den TV Endingen war schnell klar, dass dieses Handball-Vakuum für den Sport in der Region nicht förderlich ist und dass in Würenlingen wieder ein Handballtraining aufgebaut werden muss, um möglichst viele Kinder für diesen Sport zu begeistern.

Zusammen mit der HSG Aargau Ost konnte der TV Endingen dann rasch und unkompliziert eine Lösung auf die Beine stellen. Mit einem jungen, motivierten und gut ausgebildeten Trainerteam und etwas Werbung konnte das Projekt mit 10 Kindern gestartet werden. Diese trainieren jeden Freitagabend zusammen in der Turnhalle Weissenstein.

Das neue Angebot hat sich unter den Kindern im Dorf schnell herumgesprochen und immer mehr Kinder fanden den Weg ins Kinderhandballtraining. Vor wenigen Wochen wurden dann Handball-Lektionen in den Primarschulklassen Würenlingen organisiert und den Kindern in der Turnstunde der Handballsport nähergebracht. Diese Werbeaktion zeigte Wirkung und heute besuchen bereits jede Woche rund 30 Kinder das Training.

Handball vereint 60 Kinder aus zwei Dörfern

Am kommenden Wochenende werden die Spielerinnen und Spieler von Endingen und Würenlingen in gemischten Teams das erste Spielturnier besuchen und Erfahrungen sammeln. Die 60 Kinder aus den beiden Nachbardörfern treten in neun Teams in verschiedenen Stärkeklassen an. Punkte und Ranglisten gibt es an diesen Turnieren noch nicht. Im Gegenteil, wenn eine Mannschaft mit mehr als fünf Toren führt, nimmt das gegnerische Team einen Spieler vom Feld, um ein ausgeglichenes Spiel zu gewährleisten. Fairness und Spielfreude stehen an oberster Stelle und dies soll den jungen Handballer und Handballerinnen schon früh vermittelt werden.

Marc Schurgast, der das Projekt mitorganisiert hat, ist froh über den erfolgreichen Start: «Wir freuen uns, dass der Handballsport in Würenlingen wieder boomt und dass alles so rasch und reibungslos angelaufen ist. Ein grosser Dank geht dabei an den TV Endingen, der den Kinderhandball finanziell und organisatorisch unterstützt und an die Gemeinde Würenlingen, welche die Sporthalle zur Verfügung stellt. Wer Lust hat, diesen coolen Sport auszuprobieren, ist bei uns herzlich willkommen. Und wer weiss, vielleicht sehen wir das eine oder andere Kind in ein paar Jahren schon bei Handball Endingen in der Nationalliga spielen.» (az)

Training Kinderhandball in Würenlingen, Freitag von 17.00–18.30 Uhr, Turnhalle Weissenstein. Infos unter: www.tvendingen.ch/wuerenlingen.